አዲስ ጥናት የሰው ልጅ በህዋ ውስጥ የመራባት እድል እንዳለው ያሳያል

አዲስ ባደረገው አዲስ ጥናት ሳይንቲስቶች የአይጥ ሽሎችን በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ላይ በተሳካ ሁኔታ በማምረት የሰው ልጅ በህዋ ውስጥ የመራባት እድልን ከፍቷል። በጃፓን ኤሮስፔስ ኤጀንሲ የተካሄደው ጥናት በመቶዎች የሚቆጠሩ የቀዘቀዙ የመዳፊት ሽሎች ወደ አይኤስኤስ መላክን ያካትታል። ተሳፍረው ከገቡ በኋላ ፅንሶቹ ቀልጠው ለአራት ቀናት በልዩ መሣሪያ ተጠቅመዋል። እ.ኤ.አ. በጥቅምት 2023 የታተመው ውጤቶቹ እንደሚያሳየው የስበት ኃይል በፅንሶች እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አላሳደረም ፣ ይህም በመደበኛነት ወደ ብላቶሳይስት ያደገው ።
የተመራማሪዎች ቀጣዩ እርምጃ መውለድ ይችሉ እንደሆነ ለማየት በመሬት ላይ የሚገኙትን ብላንዳሳይስቶች ወደ አይጦች በመትከል ነው። ይህ blastocysts በእርግጥ መደበኛ መሆናቸውን ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል. ከተሳካ፣ ለወደፊት የሰው ልጅ ህዋ ላይ ለመራባት መንገዱን ሊከፍት ይችላል። በጃፓን የያማናሺ ዩኒቨርሲቲ መሪ ተመራማሪ የሆኑት ቴሩሂኮ ዋካያማ ተስፋቸውን ገልጸዋል፣ “ወደ ማርስ በሚደረገው ጉዞ ወደፊት እርግዝና ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ወደዚያ ለመጓዝ ከ6 ወራት በላይ ስለሚወስድ ነው። ጊዜው ከደረሰ በደህና መውለድ እንደምንችል ለማረጋገጥ ጥናት እያደረግን ነው።
ከስበት ኃይል ተጽእኖ በተጨማሪ ወደፊት የሚደረጉ ሙከራዎች የጨረር ጨረር በአጥቢ እንስሳት ፅንስ እድገት ላይ የሚያስከትለውን ውጤት መመርመር ይኖርባቸዋል። ይህ ጥናት የጨረር መጋለጥን ግምት ውስጥ ያላስገባ ቢሆንም፣ የሰው ልጅ በህዋ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ እንዲራባ ለማድረግ አስፈላጊ ነገር ይሆናል።
እነዚህ ግኝቶች ለወደፊት የጠፈር ምርምር ጉልህ አንድምታ አላቸው። ናሳን ከአርጤምስ ተልእኮዎቹ ጋር ጨምሮ የተለያዩ የጠፈር ኤጀንሲዎች የሰው ልጆችን ወደ ጨረቃ ለመመለስ እና በመጨረሻም ወደ ማርስ ለመምጣት እየሰሩ በመሆናቸው፣ የሰው ልጅ በህዋ ላይ የመራባት ችሎታው ወሳኝ ይሆናል። የጨረቃ ካምፖችን ማቋቋም እና በሌሎች የሰማይ አካላት ላይ የረዥም ጊዜ መኖሪያን ማሰስ በሰው ልጅ ህዋ ላይ የመራባት አቅም ያለው እውነታ ሊሆን ይችላል።
በየጥ
ጥ፡ የሰው ልጅ መራባት በህዋ ላይ ተገኝቷል?
መ፡ አይ፣ የጃፓን ኤሮስፔስ ኤጀንሲ ያካሄደው ጥናት በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ የመዳፊት ሽሎችን ማደግን ያካተተ ሲሆን ይህም በህዋ ውስጥ የሰው ልጅ የመራባት እድልን ያሳያል።
ጥ፡ የስበት ኃይል በአይ ኤስ ኤስ ላይ የመዳፊት ፅንስ እድገት ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያሳየው የስበት ኃይል በዲ ኤን ኤ እና በመዳፊት ሽሎች ጂኖች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አላሳደረም። ፅንሶቹ በመደበኛነት ወደ ብላቶሳይስት ያደጉ ሲሆን እነሱም በመጨረሻ ወደ ፅንስ እና የእንግዴ ልጅነት የሚቀየሩ ህዋሶች ናቸው።
ጥ፡ በዚህ ጥናት ውስጥ የሚቀጥሉት እርምጃዎች ምን ምን ናቸው?
መልስ፡ ተመራማሪዎቹ መውለድ ይችሉ እንደሆነ ለማየት በማይክሮ ግራቪቲ ውስጥ የሰለጠኑትን ብላንዳቶሲስቶችን በምድር ላይ ወደ አይጥ በመትከል አቅደዋል። ይህ የ blastocysts መደበኛ መሆናቸውን እንደ ማረጋገጫ ይሆናል.
ጥ፡ ለምንድነው የሰው ልጅ በህዋ ላይ የመራባት ችሎታ አስፈላጊ የሆነው?
መ፡ የጠፈር ኤጀንሲዎች ሰዎችን ወደ ጨረቃ ለመመለስ እና በሌሎች የሰማይ አካላት ላይ የረዥም ጊዜ መኖሪያን ለማሰስ ሲፈልጉ፣ የሰው ልጅ በህዋ ላይ የመራባት ችሎታ ዘላቂ ቅኝ ግዛቶችን ለመመስረት እና የወደፊት አሰሳን ለማስቻል ወሳኝ ይሆናል።