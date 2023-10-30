የመሬት ላይ ጥናት፡ የመዳፊት ሽሎች በህዋ ውስጥ ይበቅላሉ

እጅግ አስደናቂ በሆነ ጥናት፣ የጃፓን ሳይንቲስቶች ቡድን በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ላይ የተዳቀሉ የመዳፊት ሽሎችን በተሳካ ሁኔታ በማልማት አስደናቂ ስራ አስመዝግቧል። ይህ በሥነ ተዋልዶ ባዮሎጂ ውስጥ ያለው ከፍተኛ እድገት የሰው ልጅ በህዋ ላይ የመራባት እድልን በተመለከተ ግምቶችን አስነስቷል።
በያማናሺ ዩኒቨርሲቲ የላቀ የባዮቴክኖሎጂ ማዕከል በፕሮፌሰር ቴሩሂኮ ዋካያማ የተመራው የምርምር ቡድን ከጃፓን ኤሮስፔስ ኤጀንሲ (JAXA) ባለሙያዎች ጋር በመተባበር ይህን ያልተለመደ ሙከራ አድርጓል። እ.ኤ.አ. በነሐሴ 2021 የቀዘቀዙ የመዳፊት ሽሎች በሮኬት ተሳፍረው ወደ አይኤስኤስ ተልከዋል፣ በልዩ ሁኔታ የተነደፈ መሣሪያን በመጠቀም ለአራት ቀናት ያህል በጥንቃቄ ይንከባከቡ ነበር።
ከተጠበቀው በተቃራኒ በ ISS ላይ ያለው የማይክሮ ግራቪቲ ሁኔታ የፅንሱን እድገት አላደናቀፈም። በእውነቱ፣ በእነዚህ ልዩ ሁኔታዎች ውስጥ የሰለጠኑ ፅንሶች በመደበኛነት እየገፉ እና በተሳካ ሁኔታ ወደ ብላቶሳይስት - ፅንሱ እና የእንግዴ ፅንስን ወደ ፈጠሩት ሴሉላር ህንጻዎች አደጉ።
ተመራማሪዎቹ በአይሳይንስ ጆርናል ላይ ባደረጉት ጥናት የስበት ኃይል በእነዚህ ፅንሶች እድገት ላይ ምንም አይነት ተፅዕኖ እንደሌለው ዘግቧል። ይበልጥ ጉልህ በሆነ መልኩ፣ ወደ ምድር ሲመለሱ ብላቶሳይስትን በመተንተን ምንም የሚታይ የዘረመል ወይም የዲኤንኤ ለውጥ አላሳየም። ይህ ግኝት አጥቢ እንስሳት ህዋ ላይ የመራባት እና የመራባት አቅም አላቸው የሚለውን እምነት ያጠናክራል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ሰዎች በጠፈር ውስጥ መራባት ይችላሉ?
በአይኤስኤስ ላይ የመዳፊት ፅንስ በተሳካ ሁኔታ ማደግ ትልቅ እርምጃ ቢሆንም፣ የሰው ልጅ ህዋ ላይ መራባት የሚቻል መሆኑን በቀጥታ አያመለክትም። ሆኖም፣ ይህ ጥናት በዚህ ጎራ ውስጥ ለወደፊት ጥናቶች አዳዲስ እድሎችን እና መንገዶችን ይከፍታል።
ይህ ለጠፈር ቅኝ ግዛት ተልዕኮዎች ምን ማለት ነው?
በማይክሮ ግራቪቲ አካባቢ ውስጥ ፅንሶችን የማዳበር እና የማቆየት ችሎታ ለወደፊት የጠፈር ፍለጋ እና የቅኝ ግዛት ጥረቶች ጥልቅ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። ከምድር ውጭ እራሳቸውን የሚደግፉ ህዝቦችን የማቋቋም እድልን ከፍ ያደርገዋል.
በዚህ ጥናት ውስጥ የሚቀጥሉት እርምጃዎች ምንድናቸው?
በማይክሮ ግራቪቲ ውስጥ የተገነቡትን የ blastocysts መደበኛነት ለማረጋገጥ ወደፊት የሚደረጉ ሙከራዎች ጤናማ ዘሮችን የመውለድ ችሎታቸውን ለመገምገም እነዚህን ፅንሶች ወደ አይጥ መተካትን ያካትታሉ። እንዲህ ያሉት ጥናቶች የጠፈር ሁኔታዎች በአጥቢ እንስሳት መራባት ላይ ያለውን ተጽእኖ የበለጠ ለመረዳት ወሳኝ ናቸው።
በጠፈር ውስጥ ካሉ የመራቢያ ሙከራዎች ጋር የተቆራኙ የስነምግባር ጉዳዮች አሉ?
የስነ ተዋልዶ ጥናቶች በተለይም የሰው ልጅ ፅንስን የሚያካትቱ የስነምግባር ስጋቶችን ያነሳሉ። መስኩ እየገፋ ሲሄድ የስነ-ምግባርን አንድምታ በጥንቃቄ መመርመር እና ኃላፊነት የሚሰማው ሳይንሳዊ ምርምር ለማረጋገጥ ጥብቅ መመሪያዎችን ማውጣት አስፈላጊ ይሆናል።
ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር በህዋ ባዮሎጂ እና የመራባት ሂደት ላይ አዳዲስ እድገቶችን መንገድ የሚከፍት ሲሆን በአለም ዙሪያ ያሉ ሳይንቲስቶች ወደፊት ስለሚመጣው እድሎች በጉጉት ይጠባበቃሉ። ከምድር የስበት ኃይል ውጭ የመራባት እና ህይወትን የመቆየት ችሎታ የፕላኔቶች ዝርያ ለመሆን በምናደርገው ጉዞ ወሳኝ ምዕራፍ ሊያመለክት ይችላል።