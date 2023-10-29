አዲስ ጥናት የሰው ልጅ በጠፈር ውስጥ የመራባት እድል እንዳለው ገልጿል።

በጃፓን የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ያካሄደው እጅግ አስደናቂ ጥናት የሰው ልጅ ህዋ ላይ መራባት እንደሚቻል የሚያሳዩ ተስፋ ሰጭ ማስረጃዎችን አግኝቷል። በያማናሺ የላቀ የባዮቴክኖሎጂ ማዕከል ፕሮፌሰር ቴሩሂኮ ዋካያማ ከጃፓን ኤሮስፔስ ኤጀንሲ (JAXA) ጋር በመተባበር በዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ የመዳፊት ፅንስ እድገትን ያካተተ ይህ ጥናት ነው።
በዓይነቱ የመጀመሪያ በሆነ ሙከራ፣ የቀዘቀዙ የመዳፊት ሽሎች በኦገስት 2021 በሮኬት ወደ አይኤስኤስ ተወስደዋል። ወደ መርከቧ ከገቡ በኋላ ፅንሶቹ በልዩ ሁኔታ በተዘጋጀ መሳሪያ ቀልጠው ለአራት ቀናት ተተክለዋል። በሚያስደንቅ ሁኔታ ፅንሶቹ በተፈጥሯቸው ወደ ብላንዳቶሲስት ያደጉ ሲሆን እነዚህም ፅንሱን እና የእንግዴ ፅንሱን ለመመስረት የሚቀጥሉ ዋና ህዋሶች ናቸው።
በሳይንስ ጆርናል "I ሳይንስ" ድረ-ገጽ ላይ የታተመው ጥናቱ በአይኤስኤስ ላይ የተከሰቱት የማይክሮ ግራቪቲ ሁኔታዎች በፅንሶች እድገት ላይ ምንም አይነት ተጽእኖ እንዳልነበራቸው አረጋግጧል። በአስፈላጊ ሁኔታ፣ የ blastocysts ወደ ምድር ሲመለሱ የተደረገው ሰፊ ትንታኔ በDNA ወይም በጂኖች ላይ ምንም ለውጥ አላሳየም። ስለዚህ፣ ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው የስበት ኃይል ለአጥቢ እንስሳት መራባት ትልቅ እንቅፋት ላይፈጥር ይችላል።
የያማናሺ ዩኒቨርሲቲ እና የሪከን ናሽናል ምርምር ኢንስቲትዩት የትብብር ጥረቶች የዚህ ጥናት መነሻ ተፈጥሮ አረጋግጠዋል። ይህ በአይኤስኤስ ላይ ሙሉ በሙሉ ማይክሮግራቪቲ ውስጥ አጥቢ እንስሳትን የመራባት እድልን የሚያሳይ የመጀመሪያው የምርምር ስራ መሆኑን አረጋግጠዋል።
ወደ ፊት ስንሄድ፣ ወደፊት የሚደረጉ ሙከራዎች እነዚህ እንስሳት በማይክሮግራቪቲ ሁኔታዎች ውስጥ የመውለድ አቅም እንዳላቸው ለማረጋገጥ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ በአይጦች ውስጥ ብላንዳሳይስት ማልማትን ያካትታል። በህዋ ውስጥ ያሉትን የብላንዳቶሳይስቶችን መደበኛነት እና አዋጭነት ማረጋገጥ ከመሬት ውጭ በሆነ አካባቢ ውስጥ መራባትን ለመረዳት ወሳኝ እርምጃ ይሆናል።
ይህ ጥናት ለወደፊት የጠፈር ተልዕኮዎች ጥልቅ አንድምታ አለው። የናሳ “አርጤምስ” ፕሮግራም በጨረቃ ላይ ቀጣይነት ያለው የሰው ልጅ መኖርን ለመመስረት እና ለመጨረሻ ጊዜ ለማርስ ተልእኮ ለመዘጋጀት በማቀድ፣ በህዋ ውስጥ ያሉ የመራቢያ ሂደቶችን ግንዛቤ ማግኘት ወሳኝ ይሆናል።
በየጥ
በዚህ ጥናት ላይ በመመስረት ሰዎች በህዋ ውስጥ ሊባዙ ይችላሉ?
ጥናቱ የሚያተኩረው በመዳፊት ፅንስ ላይ ቢሆንም፣ አጥቢ እንስሳ በህዋ ላይ መራባት እንደሚቻል አበረታች ማስረጃዎችን ይሰጣል። ይሁን እንጂ በሰው ልጅ ፅንስ ላይ ተመሳሳይ ውጤት ማግኘት ይቻል እንደሆነ ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
የጥናቱ ዋና ግኝቶች ምን ምን ነበሩ?
ጥናቱ እንደሚያሳየው የመዳፊት ፅንሶች በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ በማይክሮግራቪቲ ሁኔታ ውስጥ በመደበኛነት ወደ ብላቶሳይስትነት ያድጋሉ። ከመተንተን በኋላ በዲ ኤን ኤ እና በ blastocysts ጂኖች ላይ ምንም ጉልህ ለውጦች አልተስተዋሉም.
በዚህ ጥናት ውስጥ የሚቀጥሉት እርምጃዎች ምንድናቸው?
ወደፊት የሚደረጉ ሙከራዎች እነዚህ እንስሳት ጤናማ ዘሮችን መውለድ ይችሉ እንደሆነ ለማወቅ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ በአይጦች ውስጥ በሚገኙ ማይክሮግራቪቲ ውስጥ የሚበቅሉ ብላንዳሳይስትን ያካትታሉ። በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ የ blastocysts አዋጭነት ማረጋገጥ የሰው ልጅን በጠፈር ውስጥ ለመራባት ለመረዳት አስፈላጊ ይሆናል.
ለምንድነው ይህ ጥናት ለጠፈር ተልእኮዎች አስፈላጊ የሆነው?
የዚህ ጥናት ግኝቶች ለወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች በተለይም የሰው ልጅ በጨረቃ ላይ የረዥም ጊዜ መገኘትን ለመመስረት እና ወደ ማርስ ለሚደረገው የሰው ልጅ ተልእኮ ለማቀድ የታለመው ጉልህ አንድምታ አለው። የጠፈር ተጓዦችን ደህንነት እና ከመሬት ውጭ ባሉ አካባቢዎች ዘላቂነት ለማረጋገጥ በህዋ ውስጥ የመራቢያ ሂደቶችን መረዳት ወሳኝ ነው።