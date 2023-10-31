አዲስ ጥናት በታንኳ ላይ የታዩ ያልተለመዱ የጠፈር ፍርስራሾችን ይጠቁማል

ከሰሞኑ ከታንኳ በላይ ታይቷል የአካባቢው ነዋሪዎች እና ባለሙያዎች ግራ እንዲጋቡ አድርጓል። የተራራ ብስክሌተኛ እና ፎቶግራፍ አንሺ ኬቨን ሲልቨርሰን ማንነቱ ያልታወቀ ነገር ሰማይ ላይ የሚንጠባጠብ ነው ብሎ የሚያምንበትን ፎቶግራፎች አንስቷል። እሱ ያነሳቸውን ምስሎች ካጉላ በኋላ፣ ሲልቨርሰን አሁን ነገሩ ሜትሮ ሊሆን እንደሚችል ጠረጠረ። ነገር ግን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች እና የአይን እማኞች አለመገኘታቸው ለክስተቱ እንቆቅልሽ ሆኗል።
ሲልቨርሰን በሳልሞን ክንድ ውስጥ በደቡብ ካኖይ ዱካዎች ላይ በተዝናና የተራራ የቢስክሌት ክፍለ ጊዜ እየተዝናና ሳለ ከምሽቱ 5፡30 አካባቢ ልዩ እይታውን አስተዋለ በመጀመሪያ አውሮፕላን ነው ብሎ በማሰቡ ይህ በጣም ያልተለመደ ነገር መሆኑን በፍጥነት ተገነዘበ። ጥቂት ፎቶግራፎችን በስልኩ ላይ ማንሳት ችሏል፣ ይህም በሰማይ ላይ የሚንበለበል ነገር ያሳያል።
ተጨማሪ መረጃ ለመሰብሰብ እና ልምዱን ለማካፈል ጓጉቷል ሲልቨርሰን ወደ ፌስቡክ ገብቷል። የሚገርመው ግን ዝግጅቱን የተመለከተው ወይም የጠቀሰው ማንም አይመስልም። ይህ ሲልቨርሰን በግንኙነቱ የበለጠ ግራ እንዲጋባ አድርጎታል።
ይሁን እንጂ ባለሙያዎች በፍጥነት መደምደሚያ ላይ ከመድረስ ያስጠነቅቃሉ. ከተከበረው የጠፈር ምርምር ማዕከል የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር አሚሊያ ሃሪስ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ይጠቁማሉ። "ፎቶግራፎቹ ሜትሮርን የሚመስል እሳታማ ነገርን የሚያሳዩ ቢመስሉም ምንም አይነት ቁርጥ ያለ መግለጫዎችን ከማቅረባችን በፊት ማስረጃውን በጥልቀት መመርመር አስፈላጊ ነው" ሲል ዶክተር ሃሪስ ያስረዳል። ሰዎች ክፍት አእምሮ እንዲኖራቸው ታሳስባለች እና ማንኛውም ሰው ተመሳሳይ ነገር አይቶ ወይም አጋጥሞት ወደ ሂሳቡ እንዲመጣ ታበረታታለች።
በዚህ ያልተለመደ እይታ ዙሪያ ያለው እንቆቅልሽ እየሰፋ ሲሄድ ሳይንቲስቶች እና አማተር የሰማይ ተመልካቾች ተጨማሪ እድገቶችን በጉጉት ይጠባበቃሉ። የዚህን ግራ የሚያጋባ የጠፈር ፍርስራሹን እውነተኛ ማንነት በመጨረሻ እንገልፃለን? ጊዜ ብቻ ይነግረናል።
***በየጥ***
ጥ፡ ኬቨን ሲልቨርሰን ከታንኳ በላይ በሰማይ ላይ ምን አየ?
መልስ፡ ኬቨን ሲልቨርሰን ማንነቱ ያልታወቀ ነገር ሰማይ ላይ ሲንከባለል የሚያሳይ ፎቶግራፎችን አንስቷል፣ይህም ሜትሮ ሊሆን ይችላል ብሎ ያምናል።
ጥ፡ ሲልቨርሰን ነገሩን የት ነው ያየው?
መ፡ ሲልቨርሰን በሳልሞን ክንድ በደቡብ ካኖይ ዱካዎች ላይ በተራራ ቢስክሌት ላይ እያለ ነገሩን አይቷል።
ጥ፡- በዕይታ የተመለከተው ሌላ ሰው አለ?
መልስ: አይ, ክስተቱን የተመለከተው Silverson ብቻ ነበር; ሌላ ማንም አይቶት ያነሳው አይመስልም።
ጥ፡- የሥነ ፈለክ ተመራማሪው ዶ/ር አሚሊያ ሃሪስ ምን ዓይነት ጥንቃቄን መከሩ?
መልስ፡ ዶ/ር አሚሊያ ሃሪስ በፎቶግራፎቹ ላይ ስላለው ነገር ምንም አይነት ቁርጥ ያለ መግለጫ ከመስጠቱ በፊት ጥንቃቄ እና ተጨማሪ ምርመራ እንዲደረግ መክረዋል።