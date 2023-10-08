የጥንት ፕላኔቶች ምስረታ በኩይፐር ቀበቶ ነገር አሮኮት ጥናት ተገለጠ።

በደቡብ ምዕራብ ምርምር ኢንስቲትዩት (SwRI) የፕላኔተሪ ሳይንቲስት እና ተባባሪ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶ/ር አለን ስተርን የሚመራው አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው በ2019 በናሳ ኒው አድማስ የጠፈር መንኮራኩር በቅርበት የተመለከተው በኩይፐር ቤልት ነገር አርሮኮት ላይ ያሉት ትላልቅ ጉብታ አወቃቀሮች የጋራ መነሻን ያካፍሉ። እነዚህ የአሮኮት “ግንባታ ብሎኮች” ስለ ፕላኔታዊ ምስረታ ሞዴሎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። የጥናቱ ግኝቶች በአሜሪካ አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ 55ኛ አመታዊ የፕላኔት ሳይንስ ስብሰባ ላይ ቀርበዋል።
ጥናቱ ተመሳሳይ ቅርፅ፣ መጠን፣ ቀለም እና ነጸብራቅ የሚያሳዩ 12 ጉብታዎች በአሮኮት ትልቅ ሎብ ዌኑ ላይ ለይቷል። በተጨማሪም፣ በእቃው ትንሽ ሎብ፣ ዋይዮ ላይ ሶስት ተጨማሪ ጉብታዎች በጊዜያዊነት ተለይተዋል። የአዲሱ አድማስ ተልእኮ ተባባሪ መርማሪ ዶ/ር ዊል ግሩንዲ የአሮኮትን ገጽታ ከትንንሽ ንዑስ ክፍሎች ከተሰራው እንጆሪ ጋር አነጻጽሮታል።
በእነዚህ ምልከታዎች ላይ በመመስረት, ጥናቱ የፕላኔቴሲማል ምስረታ የዥረት አለመረጋጋት ሞዴል ይደግፋል. ሞዴሉ እንደሚያመለክተው በፀሃይ ኔቡላ ውስጥ ያሉ ነገሮች በእርጋታ በመከማቸት ትላልቅ መዋቅሮችን በስበት መውደቅ፣ የግጭት ፍጥነት በሰአት ጥቂት ማይል ብቻ ነው። በአሮኮት ጉብታ አወቃቀሮች ውስጥ የሚገኙት ተመሳሳይነት ስለ ምስረታ ሂደቱ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ስለነዚህ የግንባታ ብሎኮች ተመራጭ መጠን ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ጥናቱ በጥንታዊው የፀሃይ ስርዓት ውስጥ ያለውን የማጣራት ሂደቶችን ግንዛቤ ለማሳደግ የሌሎችን ንፁህ ፕላኔቶች ተጨማሪ ፍለጋ አስፈላጊነትን አጉልቶ ያሳያል። እንደ የናሳ ሉሲ ሚሽን እና የኢዜአ ኮሜት ኢንተርሴፕተር ያሉ የወደፊት ተልእኮዎች ለፕላኔተሲማል ምስረታ ጽንሰ-ሀሳቦች እድገት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ተመሳሳይ ነገሮች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ።
በፕላኔታሪ ሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ የተካሄደው ከጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አፕላይድ ፊዚክስ ላብራቶሪ እና ሎውል ኦብዘርቫቶሪ ከተውጣጡ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር ነው።
ምንጮች:
– ስተርን፣ ኤ.፣ ነጭ፣ ኦ.፣ ግሩንዲ፣ ደብልዩ፣ ኪኒ፣ ቢ.፣ ሆፍጋርትነር፣ ጄ. , Benecchi, S., Schenk, P., እና Moore, J. (2023). "የኩይፐር ቀበቶ ነገር የአሮኮዝ ትላልቅ ጉብታዎች ባህሪያት እና አመጣጥ።" የፕላኔተሪ ሳይንስ ጆርናል.
- ናሳ.