በስፔን የሚገኙ ተመራማሪዎች ከ122 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ይኖሩ የነበሩ ከዚህ ቀደም የማይታወቅ የዳይኖሰር ዝርያ በቅርቡ አግኝተዋል። Garumbatitan Morellensis በመባል የሚታወቀው ዳይኖሰር ረጅም አንገት ያለው የእፅዋት ዝርያ ሲሆን ከ80 ጫማ በላይ ርዝመቱ እና ከ30 ጫማ በላይ ቁመት እንዳለው ይገመታል። ከስፔን ብሔራዊ የርቀት ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሆኑት ሆሴ ሚጌል ጋሱላ እና ፍራንሲስኮ ኦርቴጋ እንደሚሉት ከሆነ ጋሪምባቲታን ሞርሌንሲስ ከተመዘገቡት ትላልቅ ዳይኖሰርቶች አንዱ ሊሆን ይችላል።
በሊንያን ሶሳይቲ ዞሎጂካል ጆርናል ላይ በወጣው ጥናት ተመራማሪዎቹ የአዲሱን የዳይኖሰር ዝርያዎችን የአናቶሚካል ባህሪያት ገልጸዋል. ሳሮፖድ ረጅም አንገት፣ ረጅም ጅራት፣ ትንሽ ጭንቅላት እና ወፍራም፣ ምሰሶ የሚመስሉ እግሮች ነበሩት። ይህ የአናቶሚካል ባህሪያት ስብስብ Garumbatitan Morellensisን ከሌሎች እፅዋት ዳይኖሰርስ ይለያል።
የዚህ አዲስ የዳይኖሰር ዝርያ በአውሮፓ ውስጥ ስላለው የሳሮፖድስ የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ከጥናቱ ደራሲዎች አንዱ የሆነው ፔድሮ ሞቾ ጋሩምባቲታን በአውሮፓ የታችኛው ክሪቴስየስ ውስጥ ከሚገኙት ትላልቅ የሳሮፖዶች አንዱ ነው ብሏል። በደንብ የተጠበቀው የዚህ ዳይኖሰር ቅሪት አቪያን ያልሆኑ ዳይኖሰርቶች በብዛት ከመጥፋታቸው በፊት በአይቤሪያ ባሕረ ገብ መሬት ውስጥ ብቸኛው የሳሮፖድ ቡድን ስለነበሩት Somphospondyli ስለሚባለው የሳሮፖድ ቡድን ቀደምት አባላት ጠቃሚ መረጃን አበርክቷል።
ተመራማሪዎቹ የ Garumbatitan Morellensis ጥናት በዚህ የሳሮፖድ ቡድን የመጀመሪያ ዝግመተ ለውጥ ላይ ብርሃን እንደሚፈጥር ያምናሉ። የሳይንስ ሊቃውንት ቅሪተ አካላትን እንደገና በመገንባት ስለ እነዚህ ጥንታዊ ግዙፎች ባህሪያት እና ባህሪ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ.
ምንጮች:
– ኤል ሙንዶ፡ የስፔን ተመራማሪዎች በዓለም ላይ ካሉት ትልቁ ዳይኖሰርቶች በሞሬላ አገኙ
– ኤል ፓይስ፡ የስፔን ተመራማሪዎች በሞሬላ አካባቢ ይኖር የነበረውን አዲስ ዳይኖሰር ለይተዋል።
– Newsweek፡ ግዙፉ አዲስ የተገኘ ዳይኖሰር አንዴ አውሮፓን ከዞረ