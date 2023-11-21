የተለወጠው የመሬት ገጽታ፡ የሥርዓተ-ፆታ ልዩነቶች በሳይንስ

በ PLOS ባዮሎጂ የታተመ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠን በሳይንስ ማህበረሰብ ውስጥ ቢቀጥልም የእድገት ምልክቶች አሉ። በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሜታ-ምርምር ፈጠራ ማዕከል በጆን ዮአኒዲስ የተመራ ጥናቱ በሁሉም የሳይንስ ዘርፎች 5.8 ሚሊዮን ደራሲያንን ያካተተ ከ Scopus ዳታቤዝ የተገኘውን መረጃ ተንትኗል።
በታሪክ ውስጥ ወንዶች በሳይንስ መስክ ላይ ከፍተኛ ልዩነት ሲኖራቸው በሳይንስ መስክ የበላይ ሆነዋል። ይሁን እንጂ ጥናቱ ቀስ በቀስ ቢሆንም የስርዓተ-ፆታ ልዩነቱ እየጠበበ መምጣቱን አረጋግጧል። ከሁሉም ደራሲዎች መካከል፣ ወንዶች አሁንም ከሴቶች በ1.88 እጥፍ ይበልጣል፣ ነገር ግን ይህ አሃዝ ከ3.93 በፊት ለነበሩ ደራሲዎች ከ 1992 ጊዜ ወደ 1.36 ጊዜ ለድህረ-2011 ደራሲዎች ቀንሷል።
የሚገርመው፣ ትንታኔው በየመስካቸው ከፍተኛ ተደማጭነት ያላቸውን ድምጾች በሚወክሉ ከፍተኛ በተጠቀሱት ደራሲዎች ላይ ያተኮረ ነበር። ከዚህ የተለየ ቡድን መካከል፣ ወንዶች ከሴቶች በ3.21 ጊዜ ብልጫ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል፣ ከ6.41 በኋላ መታተም ለጀመሩት 2.28 ጊዜ በከፍተኛ ደራሲዎች ወደ 2011 ጊዜ ቅናሽ አሳይተዋል።
ግኝቶቹ በሳይንሳዊ ዘርፎች መካከል ያለውን ልዩነት አጉልተው ያሳያሉ፣ በከፍተኛ ደረጃ በተጠቀሱት ደራሲዎች መካከል የተለያየ የፆታ ውክልና ያለው። እንዲያውም 18% የሚሆኑት በጥቃቅን የደራሲዎች ቡድን ውስጥ ያሉ ሳይንሳዊ ንዑስ መስኮች ብቻ የሴቶችን እንደ ከፍተኛ-የተጠቀሱ ደራሲዎች ውክልና አሳይተዋል።
ጥናቱ ከፍተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ከሌሎች ሀገራት ጋር ያለውን የስርዓተ-ፆታ አለመመጣጠንም ተመልክቷል። በሁለቱም ቡድኖች የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ሲሄድ፣ ከፍተኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ውጪ ያሉ አገሮች በከፍተኛ ደረጃ በተጠቀሱት ደራሲያን መካከል ያለው የሥርዓተ-ፆታ ልዩነት መሻሻል አላሳዩም።
በተጨማሪም፣ በቅርበት በተደረገ ጥናት ሴቶች ከትንሹ የደራሲዎች ቡድን ውስጥ ጉልህ ድርሻ ሲይዙ፣ ወደ ሙሉ ፕሮፌሰርነት ማደግ ግን ብርቅ ሆኖ ቆይቷል። ይህ የሚያመለክተው ጾታ ምንም ይሁን ምን ችሎታ ላላቸው ሳይንቲስቶች የማስተዋወቂያ መንገዶችን ማሻሻል አስፈላጊ መሆኑን ነው።
በማጠቃለያው ጥናቱ በሳይንሳዊ ደራሲነት ውስጥ የፆታ ልዩነቶችን በመቀነስ ረገድ የተገኘውን እድገት ያሳያል ነገርግን ለመሻሻል ትልቅ ቦታ እንዳለ አምኗል። ይበልጥ አሳታፊ እና ፍትሃዊ ሳይንሳዊ ማህበረሰብ ለመፍጠር እነዚህን አለመመጣጠን ለመቅረፍ ጥረቱ መቀጠል አለበት።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የስኮፐስ ዳታቤዝ ምንድን ነው?
መ: የስኮፐስ ዳታቤዝ ከተለያዩ ሳይንሳዊ መስኮች የተውጣጡ ወረቀቶችን ያካተተ አጠቃላይ ማከማቻ ነው። በጥናቱ ውስጥ የጸሐፊዎችን የሥርዓተ-ፆታ ስብጥር ለመገምገም ጥቅም ላይ ውሏል.
ጥ፡- በጥናቱ ውስጥ የፆታ ማንነት ለደራሲያን እንዴት ተወስኗል?
መ፡ የሥርዓተ-ፆታ ማንነት በከፍተኛ እርግጠኝነት የተመደበው ስኮፐስ ዳታቤዝ በመጠቀም ነው፣ ይህም ምናልባት እንደ ደራሲ ስሞች እና ግንኙነቶች ባሉ የተለያዩ አመልካቾች ላይ የተመሰረተ ነው።
ጥያቄ፡- ከፍተኛ ገቢ ባላቸው አገሮችና በሌሎች አገሮች መካከል የፆታ ልዩነትን በተመለከተ ልዩነቶች ነበሩ?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያሳየው የፆታ አለመመጣጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ በመምጣቱ ከፍተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራትም ሆነ በሌሎች ሀገራት። ይሁን እንጂ ሌሎች አገሮች በከፍተኛ ደረጃ በተጠቀሱት ደራሲዎች መካከል ካለው የሥርዓተ-ፆታ አለመመጣጠን አንፃር መሻሻል አላሳዩም።
ጥ፡ ጥናቱ የሴት ሳይንቲስቶችን እድገት በተመለከተ ምን ይጠቁማል?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያሳየው ሴቶች በትናንሽ የደራሲዎች ቡድን ውስጥ ጥሩ ውክልና ቢኖራቸውም ወደ ሙሉ ፕሮፌሰርነት እድገታቸው ብርቅ ነው። ይህ የሚያመለክተው ጾታ ምንም ይሁን ምን፣ ችሎታ ላላቸው ሳይንቲስቶች የማስተዋወቂያ መንገዶችን ማሻሻል አስፈላጊ መሆኑን ነው።