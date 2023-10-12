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ከጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የመጀመሪያዎቹ ውጤቶች እንደ መጀመሪያው አስተሳሰብ አብዮታዊ አይደሉም

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 12, 2023
ከጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የመጀመሪያዎቹ ውጤቶች እንደ መጀመሪያው አስተሳሰብ አብዮታዊ አይደሉም

የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በመጀመሪያ ምልከታዎቹ ብዙ ደስታን ፈጥሯል፣ ይህም ለረጅም ጊዜ የቆዩ እንደ ቢግ ባንግ እና አጠቃላይ አንፃራዊ ፅንሰ-ሀሳቦች ውድቅ ተደርገዋል ወደሚል ስሜት ቀስቃሽ ርዕሰ ዜናዎች አመራ። ነገር ግን፣ ከካናዲያን NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) የተገኘውን መረጃ በመጠቀም በተደረገ ጥናት የተገኙ አዳዲስ ግኝቶች እንደሚያሳዩት እነዚህ አብዮታዊ ውጤቶች እንደ መጀመሪያው ሁኔታ ያልተለመዱ አልነበሩም።

JWST እስካሁን ከተሰራው እጅግ በጣም ኃይለኛ የኢንፍራሬድ ቴሌስኮፕ ነው፣ከመጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ የጨለማ ዘመን በኋላ የተፈጠሩትን አንዳንድ ቀደምት ጋላክሲዎች ዝርዝር ምስሎችን መያዝ ይችላል። ቀደም ባሉት ጊዜያት የተስተዋሉ ትዝብቶች ስለ Big Bang ባለን ግንዛቤ ላይ በመመስረት ጋላክሲዎች ምን ያህል በፍጥነት እንደሚሻሻሉ ጥሩ ግንዛቤ ሰጥተውናል። ነገር ግን በJWST ተለይተው የታወቁት ጋላክሲዎች ትልልቅ፣ ብሩህ እና መዋቅራዊ ውስብስብ ነበሩ፣ ስለ ጋላክቲክ ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግምት የሚፈታተኑ ነበሩ።

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሩቅ ጋላክሲዎችን ለመለየት የተለያዩ ቴክኒኮችን ይጠቀማሉ። በሁለቱም በላይማን እና በባልመር የሞገድ ርዝመት ውስጥ ክፍተቶችን የሚያሳዩ ድርብ-እረፍት ጋላክሲዎች፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በተወሰነ ርቀት ላይ ጋላክሲዎችን እንዲያነጣጥሩ ይረዳቸዋል። የJWST የመጀመሪያ ውጤቶች አጽናፈ ሰማይ ከአንድ ቢሊዮን አመት በታች በነበረበት ጊዜ በ z=7 ቀይ ፈረቃ ላይ በድርብ-እረፍት ጋላክሲዎች ላይ ያተኮረ ነበር።

ነገር ግን፣ ይህ የCANUCS መረጃን በመጠቀም በድርብ-ብሬክ ጋላክሲዎች ምርጫ ላይ ያለውን አድልዎ አሳይቷል። ዘዴው ትላልቅ እና ብሩህ ጋላክሲዎችን ሊመርጥ ይችላል, ትናንሽ, ደብዛዛ እና ቀዝቃዛ ጋላክሲዎችን ይተዋል. ቡድኑ ከ CANUCS መረጃ 19 ድርብ-ብሬክ ጋላክሲዎችን ለይቷል፣ ነገር ግን ከላቁ የጋላክሲዎች ብዛት ጋር ሲወዳደር የምርጫው ዘዴ ውጤቱን ወደ ትላልቅ እና ብሩህ ጋላክሲዎች ሊያዛባው እንደሚችል ግልጽ ነበር።

ተመራማሪዎቹ እነዚህ የመጀመሪያ ግኝቶች JWST የእኛን ደረጃውን የጠበቀ የኮስሞሎጂ ሞዴል እንዲከለስ ለማስገደድ ያለውን አቅም እንደማይቀንስ አጽንኦት ሰጥተዋል። ነገር ግን፣ እኛ ገና በመጀመርያ ደረጃ ላይ መሆናችንን እና የእነዚህን የሩቅ ጋላክሲዎች እውነተኛ ተፈጥሮ እና አቧራ በትክክል የሚረጋጋበትን ለማወቅ ተጨማሪ መረጃ እና ዝርዝር ምልከታ እንደሚያስፈልገን ያጎላሉ።

ምንጭ:
Desprez, Guillaume, et al. "LCDM ገና አልሞተም፡ ግዙፍ የከፍተኛ-z Balmer ስብራት ጋላክሲዎች ቀደም ሲል ከተዘገበው ያነሱ ናቸው።" arXiv ቅድመ ማተም arXiv:2310.03063 (2023)።

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