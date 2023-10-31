የውጪው ጠፈር አሳሳች ድንቆች

የውጪው ጠፈር በአስደናቂ እና እንቆቅልሽ ክስተቶች ሊያስደንቀን አይችልም። በተለይ ሃሎዊን በጣም የሚስቡ ምግቦችን የሚያመጣ ይመስላል. ልክ በቅርብ ጊዜ ናሳ በጁፒተር ላይ ከፒካሶ-ኢስክ ፊት ጋር ተመሳሳይነት ያለው አስደናቂ ምስል አሳይቷል። ሆኖም፣ ይህ የሰለስቲያል የበረዶ ግግር ጫፍ ብቻ ነው።
ዛሬ ስለ አስደናቂው “የእግዚአብሔር እጅ” ፍንጭ አግኝተናል። PSR B1509-58 በመባል የሚታወቀው ይህ አስፈሪ ኔቡላ ከ1,600 ዓመታት በፊት የፈነዳው የፑልሳር ኮከብ ቅሪት ነው። ቀሪዎቹ በጣቶች የተሞላ የጠፈር መዳፍ የሚመስል ማራኪ ንድፍ ወለዱ። በዘንባባው ውስጥ ያለው ማዕከላዊ ኮከብ መለኮታዊ ይመስላል፣ ስሙ ግን ማራኪ መገኘቱን ፍትሃዊ ማድረግ አልቻለም።
የናሳ ኤክስ ሬይ ፖላሪሜትሪ ኤክስፕሎፕ ቴሌስኮፕ ደማቅ ቀለሞችን ብቻ ሳይሆን በኔቡላ ውስጥ ያለውን የፖላራይዜሽን ደረጃም ለመያዝ ችሏል። የዝቅተኛ ፖላራይዜሽን እና ከፍተኛ ብጥብጥ ጥምረት ነው የተራቀቀ ቅርፁን ያስገኘው፣ የትምነት እና የመደነቅ ስሜት ይፈጥራል።
በተለያየ የአጽናፈ ሰማይ ጥግ፣ ናሳ በሰሃራ በረሃ ውስጥ የራስ ቅል የሚመስል አስገራሚ እይታ ላይ ተሰናክሏል። በቲቤስቲ ማሲፍ ውስጥ ተቀምጦ፣ አስፈሪው ምስረታ ከትሮው አው ናትሮን ካልዴራ ይወጣል። ይህ አስደንጋጭ ትዕይንት የሾጣጣ ቅርጽ ያላቸው አይኖች እና አፍንጫዎች ያሉት ሲሆን ነጭው ቅርፊት በሚያቃጥል የበረሃ ጸሃይ ስር በማዕድን የበለጸገ የእሳተ ገሞራ ትነት የተፈጠረውን የካርቦኔት ጨዎችን ያካትታል።
ድንቆችም በዚያ አላቆሙም። በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ያለው ሰፊ የካሜራ አውታር ናሳ ኦል-ስካይ ፋየርቦል ኔትወርክ የሜትሮን አስገራሚ ምስል ቀርጿል። ከ"የቀለበት ጌታ" ግዛት ውስጥ መንፈስን ወይም አስጊ ናዝጉልን የሚያስታውስ ኮፈኑን ምስል የሚመስለው ይህ ልዩ ሚትሮር የሌላውን ዓለም ምስጢር በሌሊት ሰማይ ላይ ጨመረ። እና ያ በቂ የማያስደስት ካልሆነ፣ የማወቅ ጉጉት ያለው የጠፈር ተመራማሪ በምስሉ ታችኛው ቀኝ ጥግ ላይ አስፈሪ የጠፈር ጉዞ ጀመረ።
ባለፉት አመታት ናሳ የማይረሱ የሃሎዊን ህክምናዎችን ሰጥቶናል። እ.ኤ.አ. በ 2019 ፣ የፀሐይን ገጽታ በሚያስደንቅ ሁኔታ ዲያብሎሳዊው ጃክ ኦ ላንተርን የሚመስለውን የፀሐይን ገጽ ምስል ይፋ አድርገዋል ፣በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ መሀል ያለው የሚያበራው ኮከብ እንኳን የሃሎዊን መንፈስ ሊቀበል እንደሚችል አስታውሰናል። በተጨማሪም፣ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ፣ ናሳ በ1,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ በምትገኘው የቬላ ፑልሳር ኔቡላ ምስል አስደስቶናል። ይህ ኔቡላ ባህላዊ ክብ ቅርጽ በመጫወት ከደስታ ፈገግታ ጋር ተመሳሳይነት ነበረው።
እነዚህ አስደናቂ ምሳሌዎች፣ አእምሯችን በዘፈቀደ ከሚመስሉ ዘይቤዎች ትርጉም እና ግንዛቤን በሚፈጥርበት pareidolia ተብሎ በሚታወቀው ክስተት ውስጥ እንደሚወድቁ ጥርጥር የለውም። ፊቶች እና ቅርጾች በጣም ያልተጠበቁ ቦታዎች ይወጣሉ, ከተለመደው ባሻገር እንድንመለከት እና ገደብ የለሽ የኮስሞስ ድንቆችን እንድንመረምር ይገፋፋናል. እነዚህ የፓርኢዶሊያ ማሳያዎች የስሜት ህዋሳቶቻችንን ሊያታልሉ ቢችሉም፣ ከሃሳባችን በላይ የሚስብ ጉዞን ያለምንም ጥርጥር ይሰጡናል።
በየጥ
ፓሬዶሊያ ምንድን ነው?
Pareidolia አእምሯችን እንደ ፊት ወይም ቅርጾች ያሉ የተለመዱ ንድፎችን በዘፈቀደ ወይም ግልጽ ባልሆኑ ማነቃቂያዎች የሚገነዘብበት ስነ ልቦናዊ ክስተት ነው።
ኔቡላ ምንድን ነው?
ኔቡላ በህዋ ውስጥ የሚገኝ ሰፊ የጋዝ እና አቧራ ደመና ነው። ብዙውን ጊዜ የፈነዳው ኮከብ ቅሪት ወይም አዲስ ኮከቦች የሚፈጠሩበት ክልል ነው።
ፑልሳር ምንድን ነው?
ፑልሳር የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር ጨረሮችን የሚያመነጭ በከፍተኛ ሁኔታ መግነጢሳዊ፣ የሚሽከረከር የኒውትሮን ኮከብ ነው። ኮከቡ በሚዞርበት ጊዜ እነዚህ ጨረሮች ወደ "pulse" ይታያሉ.
የሰሃራ ትሮው ወይም ናትሮን ካልዴራ ምንድን ነው?
ትሮው አው ናትሮን ካልዴራ በሰሃራ በረሃ ውስጥ በሚገኝ ተራራማ ክልል ውስጥ በቲቤስቲ ማሲፍ ውስጥ የሚገኝ የእሳተ ገሞራ ቋጥኝ ነው። ልዩ በሆነው የጂኦሎጂካል ባህሪያት እና በማዕድን የበለፀገ የእሳተ ገሞራ እንፋሎት ይታወቃል.