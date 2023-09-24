ናሳ ለአርጤምስ II ሙን ተልእኮ የተመሰለ የማስጀመሪያ ቀን ሙከራን በተሳካ ሁኔታ አከናውኗል

የናሳ ጠፈርተኞች ሬይድ ዊስማን፣ ቪክቶር ግሎቨር እና ክርስቲና ኮች ከካናዳ የጠፈር ተመራማሪ ጄረሚ ሀንሰን ጋር በቅርቡ በፍሎሪዳ በሚገኘው ኬኔዲ የጠፈር ማዕከል የናሳ የአርጤምስ XNUMXኛ ተልእኮ አካል የሆነ የማስመሰል ቀን ሙከራን አጠናቀዋል። ኤጀንሲው ሰዎችን ወደ ጨረቃ ለመመለስ እና ወደ ማርስ ለመላክ ባቀደው እቅድ ውስጥ ይህ ተልዕኮ ወሳኝ እርምጃ ነው።
በሙከራው ወቅት ሰራተኞቹ በሚነሳበት ቀን የሚከተሏቸውን ሂደቶች ተከትለዋል. በኬኔዲ ኒል አርምስትሮንግ ኦፕሬሽን እና ቼክአውትስ ህንፃ ውስጥ ባለው የሰራተኞች ሰፈሮቻቸው ላይ ከእንቅልፋቸው ነቅተው የኦሪዮን ቡድን ሰርቫይቫል ሲስተም የጠፈር ልብሶችን የሙከራ ስሪቶችን ለበሱ። ከዚያም ወደ ላውንች ፓድ 39ቢ በናሳ አዲሱ የአርጤምስ ቡድን ማጓጓዣ መርከቦች ተጓዙ። እንደደረሱ በሞባይል ማስነሻ ላይ ተሳፍረዋል እና በሰራተኞች መዳረሻ ክንድ ውስጥ ወዳለው ነጭ ክፍል ገቡ።
የኬኔዲ የበረራ ሰራተኞችም ሆኑ የምድር ሲስተሞች ቡድኖች በሚገባ መዘጋጀታቸውን እና የጅምር ቀን ዝግጅቶችን ጊዜ መረዳታቸውን ስለሚያረጋግጥ የዚህ ሙከራ መጠናቀቅ ጠቃሚ ነው። የአርጤምስ II ተልዕኮ በአዲሱ የጠፈር ማስጀመሪያ ስርዓት (SLS) ሮኬት እና ኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩሮች ላይ ከሰራተኞች ጋር የመጀመሪያው በረራ ይሆናል። ዋናው ግቡ የጠፈር መንኮራኩሮቹ ስርዓቶች በጥልቅ-ህዋ አከባቢ ውስጥ ካሉ ሰራተኞች ጋር ያለምንም ችግር መስራታቸውን ማረጋገጥ ነው።
ጉዞው የሚጀመረው በኬኔዲ የጠፈር ማዕከል ሲሆን አራቱ ጠፈርተኞች በኤስኤልኤስ ሮኬት የሚንቀሳቀስ ኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩር ይሳፈሩበታል። ከተነሳ በኋላ መንኮራኩሯን ከጨረቃ ነፃ በሆነ የመመለሻ መስመር ላይ ለማስቀመጥ በርካታ ምህዋርን የሚያሳድጉ እንቅስቃሴዎች ይከናወናሉ። በሂደቱ ውስጥ, ሰራተኞቹ በቅርበት ስራዎች ወቅት ኦሪዮንን በማብራራት እና የተለያዩ ስርዓቶችን በመገምገም በእጅ የሚሰሩ ይሆናሉ. በተጨማሪም ለጨረቃ በረራ ዝግጁነት ለማረጋገጥ የግንኙነት እና የአሰሳ ስርዓቶችን ይፈትሻል።
አርጤምስ XNUMXኛ የአርጤምስ III ተልእኮ መቅድም ሆኖ ያገለግላል፣ የሰው ልጆች ወደ ጨረቃ ሲመለሱ እና በመጨረሻም እይታቸውን በማርስ ላይ ሲያዘጋጁ ታሪክ ይሰራል። የናሳ አሰሳ ጥረቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት ለማስፋት እና የሰው ልጅን ተጠቃሚ ለማድረግ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- ናሳ
– የናሳ አሰሳ መሬት ሲስተምስ ፕሮግራም
- የናሳ የጠፈር ማስጀመሪያ ስርዓት (SLS)