ናሳ በ159 ዓመታት ውስጥ ከመሬት ጋር ሊደርስ የሚችለውን አስከፊ የአስትሮይድ ግጭት ተንብዮአል።

ናሳ የጨረቃችንን መጠን የሚያክል አስትሮይድ በ159 ዓመታት ውስጥ ከምድር ጋር ሊጋጭ እንደሚችል ትንበያ ሰጥቷል። ቤኑ በመባል የሚታወቀው አስትሮይድ 1,610 ጫማ ስፋት ያለው ሲሆን በ22 የአቶሚክ ቦምቦች ሃይል ምድርን ሊመታ ይችላል። የመጋጨት ዕድሉ ጠባብ ቢሆንም፣ የናሳ ስሌቶች ሊያስከትሉ ስለሚችሉ አደጋዎች ስጋት ፈጥሯል።
ቤንኑ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘዉ በ1999 ሲሆን ከግዙፉ መጠን እና በፕላኔታችን ላይ የመጎዳት እድሉ ትንሽ ቢሆንም በቅርበት ክትትል ሲደረግበት ቆይቷል። በርካታ የኢንተርኔት ቪዲዮዎች የዚህ ዓይነቱ ክስተት አስከፊ መዘዝን ያሳያሉ።
ይህንን እድል የበለጠ ለመመርመር ናሳ የ OSIRIS-REx ተልዕኮን በ2016 ጀምሯል። ይህ ተልዕኮ ከቤንኑ ጋር ለመቆራረጥ እና አፃፃፉን ለማጥናት ያለመ ነው። የታቀደው የግጭት ቀን ለሴፕቴምበር 24, 2184 ተቀምጧል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ተጨማሪ መረጃ እንዲሰበስቡ እና የመቀነስ ስልቶችን እንዲያዳብሩ ጊዜ ይሰጣል።
ቤንኑ ከመሬት ጋር ቢጋጭ በግምት 1,200 ሜጋ ቶን ሃይል ይለቃል ይህም በምድር ላይ ካሉት በጣም ኃይለኛ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች በ24 እጥፍ ይበልጣል። የግጭት ዕድሉ በአሁኑ ጊዜ ከ 1 ለ 22 እንደሚገመት ናሳ የቤኑን አቅጣጫ እና ከፕላኔታችን ጋር ያለውን የስበት ግንኙነት በቅርበት መከታተሉን ቀጥሏል።
ከግጭት ስጋት በተጨማሪ ቤኑ በየስድስት አመቱ ከምድር ጋር የሚያደርጋቸው የቅርብ ግኝቶች የሳይንቲስቶችን ትኩረት ስቧል። ምንም እንኳን በእነዚህ ግጥሚያዎች ላይ የመጋጨት ዕድሉ በአሁኑ ጊዜ ዝቅተኛ ቢሆንም ከ1 2,700 ወይም 0.037% ዕድሉ ዝቅተኛ ቢሆንም፣ ከምድር እድሜ አንፃር ትኩረት የሚስብ ስታቲስቲክስ ነው።
ምንም እንኳን አስከፊ መዘዝ ቢኖረውም ናሳ ቤንኑን ከፕላኔታችን በ4.65 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ የመምጣት አቅም ያለው “አደገኛ ሊሆን የሚችል አስትሮይድ” ሲል መድቧል። በቤንኑ ላይ ያለው ሳይንሳዊ ፍላጎት በግጭት አቅም ላይ ብቻ ሳይሆን በጂኦሎጂካል እና ኬሚካላዊ ቅንጅት ላይም ጭምር ነው፣ ይህም ስለ ዓለታማ ፕላኔታችን አመጣጥ እና እድገት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በ2020 ከቤንኑ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ የሰበሰበው የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ በአስትሮይድ አሰሳ እና ናሙና ሰርስሮ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነበረው። ይህ ተልዕኮ ስለ አስትሮይድ ያለንን ግንዛቤ እና በምድር ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ለማሳደግ ያለመ ነው።
በአጠቃላይ፣ ከቤኑ ጋር የመጋጨት እድሉ ዝቅተኛ ቢሆንም፣ ሊያስከትሉ የሚችሉት ውጤቶች እና ቀጣይነት ያለው ክትትል ቀጣይነት ያለው ምርምር እና የአስትሮይድ ተጽእኖ ዝግጁነት አስፈላጊነት ላይ ያተኩራል።
ምንጮች:
ናሳ፡ ብሄራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር