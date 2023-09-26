አዲስ ግኝት፡ Enceladus፣ Saturn's Moon፣ በሁሉም ቦታ ውሃ ይረጫል።

ከሳተርን ጨረቃዎች አንዱ የሆነው ኢንሴላዱስ እንደማያቋርጥ የውሃ መርጫ አይነት ባህሪን እያሳየ ነው። 300 ማይል የሆነ ዲያሜትር ያላት ይህች ትንሽ ጨረቃ የሳተርን ምልክት ከሆኑት ቀለበቶች ውስጥ አንዱን ውሃ እና በረዶ የማቅረብ ሃላፊነት አለባት። እንዲሁም በመላው የሳተርን ስርዓት ውስጥ ውሃን ይተኩሳል.
እ.ኤ.አ. በ 2005 የካሲኒ የጠፈር መንኮራኩር ከኤንሴላዱስ ደቡብ ዋልታ የሚፈነዳውን የጂኦሰርስ ግኝቶች አስደናቂ ግኝት አደረገ። እነዚህ ጋይሰሮች፣ ውሃ ወደ ጠፈር የሚተኩሱ፣ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በካሲኒ ተመርምረዋል፣ እንዲያውም በእነርሱ ውስጥ እየበረረ ስብስባቸውን ለመተንተን ችሏል።
የሳይንስ ሊቃውንት ከኤንሴላዶስ የሚተፋው ውሃ ከጨረቃ በረዷማ ወለል በታች ካለው ዓለም አቀፋዊ ውቅያኖስ እንደሚመጣ ወስነዋል። ከውቅያኖስ በታች የሙቅ ውሃ “መተንፈሻዎች” ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ሁሉንም ንጥረ ነገሮች በማቅረብ ማዕድናትን ይይዛሉ ።
እ.ኤ.አ. በ2020 መገባደጃ ላይ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ኢንሴላደስን ተመልክቶ ጋይሰሮቹ አሁንም ንቁ መሆናቸውን አረጋግጧል። እነዚህ ጋይሰሮች የኦሎምፒክ ገንዳን በሁለት ሰአት ውስጥ ለመሙላት በቂ ውሃ ይለቃሉ። ውሃው ተዋህዶ ከጨረቃ ገጽ በ6,000 ማይል በላይ የሚዘረጋ ግዙፍ "ፕለም" ፈጠረ። በሣተርን ዙሪያ ባለው የኢንሴላዱስ ምህዋር እንቅስቃሴ ምክንያት ፕላም ተዘርግቶ የፕላኔቷን የውጨኛው ቀለበት የሚይዝ የበረዶ “ዶናት” ይፈጥራል። በዚህ ምክንያት የሳተርን ቀለበት ስርዓት ያለማቋረጥ በፕላም ይሞላል።
ነገር ግን፣ በፕላም ውስጥ ያለው ውሃ በግምት ሁለት ሶስተኛው ተበታትኗል፣ ይህም ቀጭን፣ ቀዝቃዛ “ጭጋግ” በመፍጠር በመላው የሳተርን ቀለበቶች ውስጥ ዘልቋል። ይህ ግኝት በሳተርን ሲስተም ውስጥ ስላለው ውስብስብ መስተጋብር እና ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
መጪው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እ.ኤ.አ. በ2021 መገባደጃ ላይ ሊጀምር የታቀደው ስለ ኢንሴላዱስ እና ስለ ሌሎች የሰማይ አካላት ዝርዝር ምልከታዎችን መስጠቱን እንደሚቀጥል እና ይህም የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥራዊነት የበለጠ ግንዛቤን እንደሚያጎለብት ልብ ሊባል ይገባል።
ምንጮች:
– ኢንሴላደስ፡ የሳተርን ጨረቃ በየቦታው ውሃ ትረጫለች – Damond Benningfield
- የምስል ምንጭ: NASA/JPL-ካልቴክ