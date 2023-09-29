የመኸር ጨረቃ፡ አስደናቂ የሰማይ ክስተት

ከአራት ተከታታይ ሱፐር ጨረቃዎች የመጨረሻዋ የሆነው የመኸር ጨረቃ ከጠዋቱ 6 ሰአት በፊት የሌሊቱን ሰማይ በክብሯ አበራች። ስፔስ ዶት ኮም እንደዘገበው የነሀሴ ብርቅዬ ሰማያዊ ሱፐር ሙን የሚታይ ነበር። ይህ ክስተት በጥንት ጊዜ ገበሬዎች የጨረቃን ብርሃን በመጠቀም እስከ ምሽት ድረስ ሥራቸውን እንዲቀጥሉ አስችሏቸዋል.
በመኸር ጨረቃ ቀን በቀን ከ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ያለ የፀሐይ ብርሃን እና የደመና ድብልቅ ይጠብቁ። የ UV መረጃ ጠቋሚ በ 5 መካከለኛ ይሆናል. ምሽቱ ሲወድቅ, የሙቀት መጠኑ ወደ 13 ° ሴ ዝቅተኛ ይሆናል.
“ሱፐር ሙን” የሚለው ቃል የሚያመለክተው ሙሉ ጨረቃን የሚያመለክት ሲሆን ይህም ጨረቃ በሞላላ ምህዋርዋ ወቅት ወደ ምድር ከምትቀርበው ቅርበት ጋር የሚገጣጠም ነው። ይህ ቅርበት ጨረቃን ከወትሮው የበለጠ ትልቅ እና ብሩህ ያደርገዋል። በዓለም ዙሪያ የሰማይ ተመልካቾችን ምናብ የሚማርክ የሰማይ ትዕይንት ነው።
የመኸር ጨረቃ በባህላዊ አፈ ታሪክ ውስጥ ልዩ ቦታን ይይዛል, ይህም የመኸር እና የተትረፈረፈ ወቅትን ያመለክታል. አንፀባራቂ ብርሃኗ ፀሀይ ከጠለቀች በኋላም ገበሬዎች ስራቸውን እንዲቀጥሉበት ፍጹም ዳራ ይሰጣል። የጨረቃ ደማቅ ብርሃን ሜዳዎችን ያበራል, ይህም በሌሊት ውስጥ አስፈላጊ ስራዎችን እንዲያከናውን ያስችለዋል.
የመኸር ጨረቃ ሰማዩን በሚያስደንቅ ሁኔታ, ሰዎች የአጽናፈ ሰማይን ድንቅ ነገሮች ያስታውሳሉ. የዚህ የሰማይ ክስተት ውበት ማሰላሰል እና ከተፈጥሮ ጋር ጥልቅ ግንኙነትን ያነሳሳል. ወቅቱ የህይወትን ዑደት እና ምድር የምታቀርበውን የተትረፈረፈ ስጦታ የምናደንቅበት ጊዜ ነው።
ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ሙሉ ጨረቃን ስትመለከቱ የመኸር ጨረቃን አስፈላጊነት እና የፕላኔታችንን ሀብቶች ለመንከባከብ የሚደረገውን ጥረት አስታውሱ። ከኮስሞስ ጋር ያለንን ትስስር እና ምድራዊ ቤታችንን የመንከባከብ ሀላፊነታችንን የሚያስታውስ ይሁን።
ምንጮች:
- Space.com: [ምንጭ]
- ባህላዊ ፎክሎር እና የግብርና ልምዶች