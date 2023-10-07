አዲስ ጥናት የውጨኛው የፀሀይ ስርዓት አስገራሚ የስበት ግንዛቤን ሊይዝ እንደሚችል ይጠቁማል

የስርዓታችን ውጫዊ ክፍል በተለይም የኩይፐር ቤልት ዘጠነኛ ፕላኔትን ሚስጥራዊ ብቻ ሳይሆን የስበት ኃይልን ያለንን ግንዛቤ ሊፈታተን የሚችል ማስረጃም ሊይዝ ይችላል። ሁለት የንድፈ የፊዚክስ ሊቃውንት፣ የኬዝ ዌስተርን ሪዘርቭ ዩኒቨርሲቲ ሃርሽ ማቱር እና የሃሚልተን ኮሌጅ ካትሪን ብራውን፣ በውጫዊው የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ባሉ ነገሮች ምህዋር ላይ የተስተዋሉ ያልተለመዱ ሁኔታዎች በተሻሻለው የኒውቶኒያን ዳይናሚክስ (MOND) በተሻሻለው የስበት ህግ ሊብራሩ እንደሚችሉ ሀሳብ አቅርበዋል። ).
MOND የአይዛክ ኒውተን የስበት ህግ እስከ አንድ ነጥብ ድረስ እውነት ሆኖ እንደሚቆይ ተናግሯል፣ከዚያም በኋላ የተለየ የስበት ባህሪ ይረከባል። ይህ ፅንሰ-ሀሳብ የጋላክቲክ-ልኬት ምልከታዎችን በማብራራት ረገድ የተሳካ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ከጨለማ ቁስ ጽንሰ-ሀሳብ እንደ አማራጭ ይቆጠራል። ሆኖም፣ የማቱር እና ብራውን ጥናት እንደሚያሳየው MOND በውጫዊው የፀሃይ ስርዓት ላይም ጉልህ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል።
ተመራማሪዎቹ MONDን ሲተገበሩ ከምዕራቡ ፕላኔት ዘጠኝ ዳታ ስብስብ እና ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ የስበት መስክ በነገሮች ምህዋር መካከል አስደናቂ አሰላለፍ አግኝተዋል። ይህ ግኝት በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት በውጫዊው የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ያሉ ነገሮች ከጋላክሲው የስበት መስክ ጋር ሊጣመሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል.
አሁን ያለው የመረጃ ስብስብ ውስን ቢሆንም፣ እና ሌሎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ለተስተዋሉት የምህዋር መዛባት አማራጭ ማብራሪያዎችን ቢያቀርቡም፣ የማቱር እና ብራውን ስራ የውጨኛውን የፀሐይ ስርዓት በፊዚክስ ውስጥ ስበት እና መሰረታዊ ችግሮችን የሚያጠና ላቦራቶሪ ያለውን አቅም አጉልቶ ያሳያል።
እነዚህን ግኝቶች ለማረጋገጥ እና የተሻሻለው የስበት ህግ ወይም ያልታወቀ ፕላኔት በውጫዊ የፀሀይ ስርዓት ውስጥ ለተስተዋሉ ያልተለመዱ ችግሮች ተጠያቂ መሆኑን ለመወሰን ተጨማሪ ምርምር እና ምልከታዎች ያስፈልጋሉ።
ማጣቀሻ፡ “የተሻሻለው የኒውቶኒያን ዳይናሚክስ ለፕላኔቷ ዘጠኝ መላምት አማራጭ” በካትሪን ብራውን እና ሃርሽ ማቱር፣ ዘ አስትሮኖሚካል ጆርናል።
ምንጮች:
– ናሳ፣ ኢዜአ እና ጂ. ባኮን (STScI)
- ኬዝ ምዕራባዊ ሪዘርቭ ዩኒቨርሲቲ
- ሃሚልተን ኮሌጅ