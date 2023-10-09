MIT ዓይነት 1 የስኳር በሽታን ለማከም የሚተከል መሳሪያ ያዘጋጃል።

የ MIT መሐንዲሶች የኢንሱሊን መርፌዎችን ለመተካት ዓላማ ያለው ዓይነት 1 የስኳር በሽታ ለማከም አዲስ መሣሪያ ፈጥረዋል። ይህ የሚተከል መሳሪያ ኢንሱሊን የሚያመነጩ ሴሎችን የያዘ ሲሆን በሰውነት ውስጥ የሚገኘውን የውሃ ትነት በመከፋፈል የራሱን ኦክስጅን ያመነጫል። በዲያቢቲክ አይጦች ላይ በተደረገው ሙከራ መሳሪያው በተሳካ ሁኔታ ከአንድ ወር በላይ የግሉኮስ መጠንን ጠብቋል።
ዓይነት 1 የስኳር በሽታን ለማከም አንድ የተለመደ ዘዴ እንደ አስፈላጊነቱ ኢንሱሊን ለማምረት የሚችሉ የጣፊያ ደሴት ህዋሶችን መትከል ሲሆን ይህም በተደጋጋሚ መርፌን ያስወግዳል. ይሁን እንጂ የዚህ ዘዴ ዋነኛ እንቅፋት ለተተከሉ ሴሎች የኦክስጂን አቅርቦት እጥረት ሲሆን በመጨረሻም ኢንሱሊን ማምረት ያቆማሉ.
ይህንን ችግር ለመፍታት የኤምአይቲ መሐንዲሶች የሚተከል መሳሪያ ቀርፀው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢንሱሊን የሚያመነጩ የደሴት ሴሎችን መሸከም ብቻ ሳይሆን የራሱን ኦክስጅንም ያመነጫል። መሳሪያው የውሃ ትነትን ወደ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጅን ለመከፋፈል የፕሮቶን ልውውጥ ሽፋን ይጠቀማል። ኦክስጅን በአንድ ክፍል ውስጥ ተከማችቶ በቀጭኑ ኦክሲጅን-በሚያልፍ ሽፋን በኩል ወደ ደሴቱ ሴሎች ይደርሳል።
በዲያቢቲክ አይጦች ላይ ሲፈተሽ መሳሪያው በተሳካ ሁኔታ ቢያንስ ለአንድ ወር በደም ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን ይቆጣጠራል። ተመራማሪዎቹ አሁን ዓይነት 1 የስኳር በሽታ ባለባቸው ሰዎች ላይ ሊሞከር የሚችል ትልቅ የመሳሪያውን ስሪት በማዘጋጀት ላይ ናቸው።
ይህ መሳሪያ በተደጋጋሚ የኢንሱሊን መርፌ ሳያስፈልጋቸው ታካሚዎች እንዲኖሩ በማድረግ የስኳር በሽታ ሕክምናን የመለወጥ አቅም አለው. በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ይህ ቴክኖሎጂ ሌሎች የሕክምና ፕሮቲኖችን በተደጋጋሚ ማድረስ የሚያስፈልጋቸው በሽታዎችን ለማከም ሊስማማ እንደሚችል ያምናሉ.
የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ ፕሮፌሰር ዳንኤል አንደርሰን እንዳሉት “እስካሁን ባለው እድገት በጣም ተደስተናል፣ እና ይህ ቴክኖሎጂ ለታካሚዎች ሊረዳ ይችላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።
ምንጭ፡ MIT
ትርጓሜዎች
– ኢንሱሊን፡- በቆሽት የሚመረተው ሆርሞን የደም ውስጥ የግሉኮስ መጠንን የሚቆጣጠር ነው። ለኃይል ወይም ለማከማቸት ግሉኮስን ከደም ውስጥ ወደ ሴሎች ለማጓጓዝ ይረዳል። የስኳር በሽታ ያለባቸው ግለሰቦች በቂ ኢንሱሊን አያመነጩም ወይም ተገቢውን ምላሽ ስለማይሰጡ በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን እንዲጨምር ያደርጋል።
- MIT: የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም፣ በካምብሪጅ፣ ማሳቹሴትስ ውስጥ የሚገኝ ታዋቂ የግል የምርምር ዩኒቨርሲቲ በሳይንሳዊ ግኝቶቹ እና የቴክኖሎጂ እድገቶቹ የሚታወቅ።
ምንጮች:
- MIT: የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም. (ኛ) ከ[ምንጭ አገናኝ] የተገኘ
- ኢንሱሊን. (ኛ) ከ[ምንጭ አገናኝ] የተገኘ