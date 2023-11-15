አዲስ 3D Inkjet አታሚ ከእውቂያ-ነጻ እና ሁለገብ ህትመት የኮምፒውተር ቪዥን ይጠቀማል

በ3-ል ኢንክጄት ማተሚያ ቴክኖሎጂ ውስጥ ትልቅ እድገት የተደረገው በ MIT፣ Inkbit እና ETH ዙሪክ ተመራማሪዎች ነው። ይህ ፈጠራ ያለው አታሚ ከእውቂያ-ነጻ ህትመትን ለማስቻል የኮምፒዩተር እይታን ይጠቀማል፣ ይህም መሐንዲሶች ከበፊቱ የበለጠ ሰፊ በሆነ ቁሳቁስ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል።
በተለምዶ፣ 3D inkjet ማተሚያ ስርዓቶች ለስላሳ እና ግትር ቁሶችን በማጣመር ከተዳቀሉ አካላት ጋር መዋቅሮችን ለመስራት አቅማቸው ውስን ነው። በእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው የማለስለስ ሂደት ብዙውን ጊዜ ቀስ በቀስ የሚታከሙ ሬንጅዎችን ያሽከረክራል ወይም ይቀባል, ይህም ጥቅም ላይ የሚውሉትን የቁሳቁስ ዓይነቶች ይገድባል.
አዲስ የተገነባው ኢንክጄት ፕሪንተር የኮምፒዩተር እይታ ቴክኖሎጂን በማካተት ይህንን ችግር ይፈታል። ስርዓቱ በራስ-ሰር የ3-ል ማተሚያ ገጽን ይቃኛል እና ከእያንዳንዱ አፍንጫ የተከማቸ ሬንጅ በእውነተኛ ጊዜ ያስተካክላል። ይህ ምንም አከባቢዎች ያለፈ ወይም ያልተሞሉ አለመሆናቸውን ያረጋግጣል, በዚህም ምክንያት የበለጠ ትክክለኛ እና አስተማማኝ ህትመት.
የዚህ ንክኪ አልባ የሕትመት ሥርዓት ቁልፍ ጥቅሞች አንዱ ቀስ ብሎ ከሚፈወሱ ቁሳቁሶች ጋር ያለው ተኳሃኝነት ነው። በ 3D ህትመት ውስጥ ከሚጠቀሙት ባህላዊ acrylates በተለየ፣ ቀስ በቀስ የሚፈወሱ የቁስ ኬሚስትሪ እንደ የተሻሻለ የመለጠጥ፣ የመቆየት እና ረጅም ጊዜ ያሉ የአፈጻጸም ባህሪያትን ይሰጣሉ።
የዚህ አዲስ አታሚ ፍጥነት እና ትክክለኛነት በእውነት አስደናቂ ናቸው። የህትመት ሂደቱን ሳያቋርጥ ወይም ሳያዘገይ የማያቋርጥ ማስተካከያ ሊያደርግ ይችላል፣ ይህም ከተነፃፃሪ የኢንጄት ማተሚያ ስርዓቶች 660 ጊዜ ያህል ፈጣን ያደርገዋል። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ፍጥነት ቀልጣፋ መጠነ ሰፊ ምርት ለማግኘት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
የምርምር ቡድኑ ይህን ማተሚያ ተጠቅሞ ውስብስብ የሮቦቲክ መሳሪያዎችን ለመፍጠር ተጠቅሞበታል ይህም ሙሉ በሙሉ በ 3D የታተመ ሮቦቲክ ግሪፐር በሰው እጅ ቅርጽ የተሰራ ነው። ይህ መያዣ የሚቆጣጠረው በተጠናከሩ ግን ተለዋዋጭ በሆኑ ጅማቶች ነው፣ ይህም ውስብስብ እና ተግባራዊ መዋቅሮችን ለመስራት የአታሚውን አቅም ያሳያል።
ከፍጥነቱ እና ከተለዋዋጭነት በተጨማሪ ማተሚያው የላቀ የቁሳቁስ ቁጥጥርን ያቀርባል. በአንድ ነገር ውስጥ ጉድጓዶችን ወይም የተወሳሰቡ የሰርጦችን አውታረ መረቦችን ለመፍጠር ሰም እንደ ድጋፍ ሰጪ ቁሳቁስ በመጠቀም ትክክለኛ ዝርዝሮችን ማተም ይችላል። ሰም ከመዋቅሩ በታች ታትሞ ይቀልጣል እና ክፍት ሰርጦችን ይተዋል ።
በአጠቃላይ ይህ አዲሱ የ3-ል ኢንክጄት ማተሚያ ከኮምፒዩተር እይታ ቴክኖሎጂ ጋር በመደመር ማምረቻ መስክ ከፍተኛ እድገትን ያሳያል። ከእውቂያ ነጻ የሆነ የማተም ችሎታው እና ከተለያዩ ቁሳቁሶች ጋር ተኳሃኝነት መሐንዲሶች እና ዲዛይነሮች ማለቂያ የሌላቸውን እድሎችን ይከፍታል።
በየጥ
ጥ፡ የኮምፒውተር እይታ ምንድን ነው?
የኮምፒዩተር እይታ ኮምፒውተሮች ከዲጂታል ምስሎች ወይም ቪዲዮዎች መረጃን እንዲያወጡ የሚያስችለውን የጥናት እና የቴክኖሎጂ መስክን ያመለክታል። እንደ ምስል ማወቂያ፣ ነገር ፈልጎ ማግኘት እና የትእይንት ግንዛቤ ላሉ ተግባራት ስልተ ቀመሮችን እና ቴክኒኮችን ማዘጋጀትን ያካትታል።
ጥ: acrylates ምንድን ናቸው?
Acrylates በተለምዶ በ3-ል ህትመት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል የሬንጅ አይነት ነው። ለፈጣን የመፈወስ ባህሪያት ይታወቃሉ, ይህም ለፈጣን ፕሮቶታይፕ እና ለአነስተኛ ደረጃ ምርት ተስማሚ ያደርጋቸዋል. ሆኖም ግን, ከሌሎች ቁሳቁሶች ጋር ሲነፃፀሩ በተለዋዋጭነት እና በጥንካሬው ላይ ገደቦች አሏቸው.
ጥ፡ ከእውቂያ ነጻ የሆነ 3D ህትመት እንዴት ይሰራል?
ከእውቂያ ነጻ የሆነ 3D ማተም ማተሚያው በሚሰራበት ጊዜ የታተመውን ነገር በአካል የማይነካበትን የህትመት ሂደትን ያመለክታል። ይልቁንም የቁሳቁስን አቀማመጥ በትክክል ለመቆጣጠር እና የሚፈለገውን ውጤት ለማረጋገጥ የኮምፒዩተር እይታ ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። ይህ ሰፋ ያለ የቁሳቁስ አጠቃቀምን ያስችላል እና የህትመት ትክክለኛነትን ያሻሽላል።
ጥ፡ የዚህ አዲስ አታሚ ጠቀሜታ ምንድነው?
ይህ አዲስ ቀለም ማተሚያ በ3-ል ህትመት መስክ ትልቅ እድገትን ይወክላል። ከግንኙነት ነፃ የሆነ ብቃቱ፣ ከተለያዩ ቁሳቁሶች ጋር አብሮ በመስራት ላይ ያለው ሁለገብነት እና ልዩ ፍጥነቱ ለተጨማሪ ማምረቻዎች ጨዋታ ቀያሪ ያደርገዋል። የተሻሻሉ የአፈፃፀም ባህሪያት ያላቸው ውስብስብ እና ተግባራዊ መዋቅሮችን ለማምረት መንገድ ይከፍታል.