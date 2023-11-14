MIT የፊዚክስ ሊቃውንት በተደራረቡ ግራፊን ውስጥ ሶስት ልብ ወለድ ባህሪያትን አግኝተዋል

MIT የፊዚክስ ሊቃውንት ሶስት ልዩ ባህሪያትን የሚያሳዩ አምስት የአልትራቲን ክምር የተደረደሩ graphene ን በመለየት እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ተመራማሪዎቹ ይህንን ጽሑፍ “ፔንታላይየር ራሆምቦሄድራል የተቆለለ graphene” ብለው ሰይመውታል፣ እና በቁሳዊ ሳይንስ መስክ ላይ ለውጥ የማድረግ አቅም አለው።
ግራፋይት በዋነኛነት በሄክሳጎን የተደረደሩ የካርቦን አተሞች ነጠላ ንብርብር ግራፊን ነው። የሳይንስ ሊቃውንት ግራፊን ከተገለለበት ከ 20 ዓመታት በፊት በልዩ ባህሪያቱ ምክንያት ሲያጠኑ ቆይተዋል። በቅርብ ጊዜ፣ በ MIT እና በሌሎች ተቋማት ውስጥ ያሉ ተመራማሪዎች የግለሰብን የግራፊን ሉሆችን በትንሹ አንግል ማጣመም አዳዲስ ንብረቶችን ሊያመጣ እንደሚችል ደርሰውበታል ይህም የ"Twistronics" መስክ እንዲፈጠር ያደርጋል።
በዚህ ጥናት፣ MIT የፊዚክስ ሊቃውንት የበለጠ ጠለቅ ብለው በመመርመር አምስት ግራፊን ንብርብሮችን በተወሰነ ቅደም ተከተል መደራረብ ኤሌክትሮኖች እርስ በርስ እንዲገናኙ እንደሚያስችላቸው ደርሰውበታል፣ ይህ ክስተት ኤሌክትሮን ኮርሬሌሽን በመባል ይታወቃል። ይህ መስተጋብር በፔንታሌየር rhombohedral በተቆለለ graphene ውስጥ የሚታዩት ከሦስቱ ልብ ወለድ ንብረቶች ጀርባ ቁልፍ ነገር ነው።
ቡድኑ የሚፈለገውን የመደራረብ ቅደም ተከተል በባለብዙ graphene ውስጥ እንዲለዩ እና እንዲገለሉ የሚያስችለውን ስካተሪንግ ዓይነት ስካኒንግ አቅራቢያ ኦፕቲካል ማይክሮስኮፒ (s-SNOM) የተባለ ዘመናዊ ማይክሮስኮፕ ሠራ። ኤሌክትሮዶችን ከዚህ ልዩ ቁሳቁስ ጋር በማያያዝ ተመራማሪዎቹ የተለያዩ ቮልቴጅዎችን በመተግበር ንብረቶቹን መቆጣጠር እና ማስተካከል ችለዋል. በስርዓቱ ውስጥ ባሉ ኤሌክትሮኖች ብዛት ላይ በመመርኮዝ የኢንሱሌሽን፣ መግነጢሳዊ እና ቶፖሎጂካል ባህሪ መከሰቱን ተመልክተዋል።
በጣም የሚያስደንቀው ንብረት, ቶፖሎጂካል ባህሪ, በማዕከሉ በኩል በሚገታበት ጊዜ በእቃው ጠርዝ ላይ ያልተቋረጠ የኤሌክትሮን እንቅስቃሴን ይፈቅዳል. ይህ ለተመራማሪዎች በጠንካራ ተዛማጅነት ያለው እና ቶፖሎጂካል ፊዚክስ እድሎችን እንዲመረምሩ አስደሳች መንገድ ይፈጥራል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ከመሠረታዊ ሳይንስ አልፏል። የተደራረቡ የግራፊን ባህሪያትን የመቆጣጠር እና የመቆጣጠር ችሎታ የተራቀቁ ቁሳቁሶችን በተስተካከሉ ተግባራት ለመንደፍ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። ይህ ግኝት በኤሌክትሮኒክስ፣ በሃይል ማከማቻ እና በኳንተም ኮምፒዩቲንግ ውስጥ ሰፊ አፕሊኬሽኖች ሊኖሩት ይችላል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ: ግራፊን ምንድን ነው?
A: ግራፊን ባለ ስድስት ጎን ጥልፍልፍ መዋቅር ውስጥ የተደረደሩ ነጠላ የካርበን አተሞች ልዩ ጥንካሬ፣ የኤሌክትሪክ ምቹነት እና የሙቀት መቆጣጠሪያን ጨምሮ አስደናቂ ባህሪያት ያሉት ነው።
ጥ፡- በተደራረቡ ግራፊን ውስጥ የተገኙት ሦስቱ ንብረቶች ምንድናቸው?
A: ተመራማሪዎቹ የተቆለለ ግራፊን በሲስተሙ ውስጥ ባሉ ኤሌክትሮኖች ብዛት ላይ በመመርኮዝ የኢንሱለር፣ ማግኔቲክ እና ቶፖሎጂካል ባህሪን ማሳየት እንደሚችል ደርሰውበታል።
ጥ፡ ቶፖሎጂካል ባህሪ ምንድነው?
A: ቶፖሎጂካል ባህሪ የሚያመለክተው በማዕከሉ በኩል የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በሚገታበት ጊዜ ኤሌክትሮኖች በእቃው ጠርዝ ላይ የሚያደርጉትን ያልተገደበ እንቅስቃሴ ነው። ይህ ንብረት ቀልጣፋ መቆጣጠሪያዎችን እና ኢንሱሌተሮችን በማዘጋጀት ላይ ትኩረት የሚስብ አንድምታ አለው።
ጥ፡- የተቆለለ የግራፊን ቁሳቁስ እንዴት ተለየ?
A: ተመራማሪዎቹ የሚፈለገውን የመደራረብ ቅደም ተከተል በባለብዙ ሽፋን ግራፊን ውስጥ ለመለየት እና ለመለየት Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscope (s-SNOM) የተባለ ልብ ወለድ ማይክሮስኮፕ ተጠቅመዋል።
ጥ፡- የተቆለለ ግራፊን ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎች ምን ምን ናቸው?
A: የተቆለለ ግራፊን ከተስተካከሉ ባህሪያት ጋር በተለያዩ መስኮች ማለትም ኤሌክትሮኒክስ፣ ሃይል ማከማቻ እና ኳንተም ኮምፒውቲንግን ጨምሮ ልዩ ተግባር ያላቸው የተስተካከሉ ቁሳቁሶች በጣም ተፈላጊ ናቸው።