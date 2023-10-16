MIT መሐንዲሶች ለአረንጓዴ ሃይድሮጅን ነዳጅ ምርት አዲስ ስርዓት ዘረጋ

የ MIT መሐንዲሶች አረንጓዴ፣ ከካርቦን-ነጻ ሃይድሮጂን ነዳጅ በፀሃይ ሃይል ብቻ የሚንቀሳቀስ አዲስ አሰራርን አቅርበዋል። በሶላር ኢነርጂ ጆርናል ላይ ባሳተመው ጥናት መሐንዲሶቹ የፀሀይ ቴርሞኬሚካል ሃይድሮጂን (STCH) ስርዓት የፀሀይ ሙቀትን በመጠቀም ውሃን በብቃት የሚከፋፍል እና ሃይድሮጂንን በዜሮ የሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀትን የሚያመነጭ የፅንሰ ሀሳብ ንድፍ አቅርበዋል።
በአሁኑ ጊዜ ሃይድሮጂን በዋነኝነት የሚመረተው በተፈጥሮ ጋዝ እና በሌሎች ቅሪተ አካላት ላይ የተመሰረቱ ሂደቶችን በመጠቀም ነው ፣ ይህም “ግራጫ” የኃይል ምንጭ ያደርገዋል። በአንፃሩ፣ STCH ሃይድሮጂንን ለማምረት በታዳሽ የፀሐይ ኃይል ላይ በመተማመን ሙሉ በሙሉ ከልካይ ነፃ የሆነ አማራጭ ይሰጣል። ነገር ግን፣ አሁን ያሉት የ STCH ዲዛይኖች ውጤታማነት ውስን ነው፣ ከፀሀይ ብርሀን 7 በመቶው ብቻ ለሃይድሮጂን ምርት ይውላል።
የ MIT ቡድን እስከ 40 በመቶ የሚደርሰውን የፀሐይ ሙቀት በመጠቀም የ STCH ን ውጤታማነት ለማሻሻል አላማ በማድረግ የትራንስፖርት ኢንደስትሪውን ከካርቦን ለማራገፍ ምቹ እና ተመጣጣኝ አማራጭ እንዲሆን አድርጎታል። ግቡ በ 2030 አረንጓዴ ሃይድሮጂን የማምረት የኢነርጂ ዲፓርትመንት ዒላማውን በኪሎ ግራም 1 ዶላር ማሳካት ነው።
የታቀደው ስርዓት አሁን ካለው የፀሐይ ሙቀት ምንጭ ጋር ይጣመራል፣ ለምሳሌ የተጠናከረ የፀሐይ ተክል (ሲ.ኤስ.ፒ.)፣ ይህም መስተዋቶችን ወደ ማእከላዊ መቀበያ ማማ ላይ ለማተኮር እና ለማንፀባረቅ ያገለግላል። የ STCH ስርዓቱ ይህንን ሙቀት ውሃን ለመከፋፈል እና ሃይድሮጅን ያመነጫል.
የስርዓቱ ልብ ሁለት-ደረጃ ቴርሞኬሚካላዊ ምላሽ ከእንፋሎት ኦክስጅንን የሚይዝ እና ሃይድሮጂንን በመተው ብረትን ያካትታል። ብረቱ እንደገና ለማዳበር እና ኦክስጅንን ለማስወገድ በቫኩም ውስጥ እንደገና ይሞቃል. ስርዓቱ በሞቃት እና ቀዝቃዛ ጣቢያዎች ውስጥ የሚያልፉ የሳጥን ቅርጽ ያላቸው ሪአክተሮች ያሉት ክብ ቅርጽ ያለው ትራክ ይይዛል። ሞቃታማው ጣቢያዎች ኦክስጅንን ለማስወገድ ብረቱን ለከፍተኛ ሙቀት ያጋልጣሉ, ቀዝቃዛዎቹ ጣቢያዎች ደግሞ ሃይድሮጂን ለማምረት በእንፋሎት ያጋልጣሉ.
ከሙቀት ማገገም እና ከቫኩም መፈጠር ጋር ተያይዘው የሚመጡ ተግዳሮቶችን ለማሸነፍ ተመራማሪዎቹ ሃይል ቆጣቢ መፍትሄዎችን አካትተዋል። ከትራክ ተቃራኒው አቅጣጫ ያሉት ሬአክተሮች በሙቀት ጨረሮች ሙቀትን ይለዋወጣሉ ፣ እና በመጀመሪያው ባቡር ዙሪያ የሚሽከረከሩት ሁለተኛ የሬአክተሮች ስብስብ በሃይል-ተኮር የቫኩም ፓምፖች ሳያስፈልጋቸው ከውስጥ ሬአክተሮች ኦክስጅንን የሚወስድ የተለየ ብረት ይይዛሉ።
የዲዛይኑ ተመስሎዎች እንደሚያሳዩት የፀሐይ ቴርሞኬሚካል ሃይድሮጂን ምርትን ከ 7 በመቶ ወደ 40 በመቶ በከፍተኛ ደረጃ ሊያሳድግ ይችላል.
ይህንን አሰራር በመዘርጋት፣ MIT መሐንዲሶች አረንጓዴ ሃይድሮጂንን በተመጣጣኝ ዋጋ እና በመጠን ለማመንጨት ተስፋ ያደርጋሉ፣ ይህም ሃይድሮጂን በረዥም ርቀት መጓጓዣ ውስጥ የቅሪተ አካል ነዳጆችን ለመተካት ለወደፊቱ መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
- የፀሐይ ኃይል ጆርናል
- doi:10.1016/j.solener.2021.01.062