ISRO በ Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር ላይ የትራክ እርማትን አከናውኗል

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በአዲቲያ-ኤል 1 የጠፈር መንኮራኩር ላይ የሀገሪቱን የመጀመሪያዋ የፀሐይ ተልእኮ የሚያሳይ የትረካ ማስተካከያ ማኑቨር (TCM) ማድረጉን አስታውቋል። መንኮራኩሯ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደምትገኝ የተረጋገጠ ሲሆን ወደ ፀሐይ-ምድር L1 ነጥብ እያመራች ነው።
በግምት 16 ሰከንድ የፈጀው TCM በጥቅምት 6 ቀን 2023 ተካሄዷል። በሴፕቴምበር 1, 1 የተደረገውን የትራንስ ላግራንጋን ፖይንት 19 ማስገቢያ (TL2023I) ማኑዌርን ከተከታተለ በኋላ የጠፈር መንኮራኩሩን አቅጣጫ ማስተካከል አስፈላጊ ነበር። የቲሲኤም አላማ የጠፈር መንኮራኩሩ በኤል 1 አካባቢ ወደ ሃሎ ምህዋር ማስገባት በታሰበው መንገድ ላይ መቆየቱን ማረጋገጥ ነው።
አድቲያ-ኤል1 ከመሬት በ1 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በፀሐይ-ምድር ላግራንጂያን ነጥብ L1.5 ዙሪያ ካለው ሃሎ ምህዋር ፀሀይን ለማጥናት የተነደፈ የመጀመሪያው የህንድ ጠፈር ላይ የተመሰረተ ታዛቢ ነው። መንኮራኩሩ በኤል 1.5 አካባቢ በሃሎ ምህዋር ከመቀመጡ በፊት በ125 ቀናት ውስጥ ከምድር 1 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትጓዛለች ተብሎ ይጠበቃል።
የ Aditya-L1 ተልዕኮ እየገፋ ሲሄድ፣ ISRO በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ማግኔቶሜትሩን ለማንቃት አቅዷል። ይህ መሳሪያ በጠፈር መንኮራኩሮች ለሚደረጉ ሳይንሳዊ ሙከራዎች፣ የፀሐይ ምስሎችን ማንሳትን ጨምሮ ይረዳል።
የ Aditya-L1 በተሳካ ሁኔታ ማስጀመር የተካሄደው በሴፕቴምበር 2 ከሳቲሽ ዳዋን የጠፈር ማእከል በስሪሃሪኮታ ነው። ይህ ተልእኮ ለህንድ ትልቅ ጠቀሜታ አለው፣ ምክንያቱም ለፀሀይ እና ስለ ተለያዩ ክስተቶች ግንዛቤያችን አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጮች:
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)