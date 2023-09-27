የላንካስተር ካውንቲ ኩባንያ ናሳ የመሬት ካፕሱልን በአስትሮይድ ናሙና ይረዳል

በዴንቨር ላንካስተር ካውንቲ የሚገኘው የዊቨር ኢንደስትሪ ኩባንያ የናሳውን OSIRIS-REx ካፕሱል ውድ የአስትሮይድ ናሙና ይዞ በተሳካ ሁኔታ እንዲያርፍ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ካፕሱሉ በሰላም በዩታ በረሃ አረፈ። የሙቀት መከላከያው ካፕሱሉን በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ማይል ከተጓዘ በኋላ እንደገና ወደ ምድር ከባቢ አየር በገባበት ወቅት ጠብቋል። መከላከያው ከሌለ ካፕሱሉ ሲገባ ይቃጠል ነበር።
በፕሬዚዳንት ጂም ዌቨር የሚመራው የዊቨር ኢንደስትሪ ቡድን፣ ግራፋይትን ጨምሮ ጥሬ ዕቃዎችን ወደ ሙቀት ጋሻ ለመቀየር ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ሰርቷል። ጂም ዌቨር የቡድኑ አባላት ላሳዩት ትጋት እና ትጋት ለተልዕኮው ስኬታማ ውጤት አመስግኗል። ለ OSIRIS-REx ካፕሱል የሙቀት መከላከያ መጠናቀቁ በዊቨር ኢንዱስትሪዎች የተካሄደውን ሌላ የከርሰ ምድር ሙከራ ያሳያል። ከዚህ ቀደም ለማርስ ሮቨርስ የሙቀት መከላከያዎችን ፈጥረዋል.
በመጀመሪያ እ.ኤ.አ. በ 1954 በሃሮልድ ዌቨር የእንጨት ንድፍ ኩባንያ የተመሰረተው የሸማኔ ኢንዱስትሪዎች አቅሙን ለዓመታት አስፋፍቷል። ኩባንያው ከናሳ ጋር ልዩ ልዩ ፕሮጀክቶችን ወስዷል, እውቀቱን በማሳየት እና አስፈላጊ ለሆኑ ተልዕኮዎች አስተዋፅኦ አድርጓል. በኤሮስፔስ ኢንደስትሪ ውስጥ ከሚኖራቸው ተሳትፎ በተጨማሪ ዊቨር ኢንደስትሪ የኤሌክትሮኒክስ እና የፀሐይ ኢንዱስትሪዎችን እና ሌሎችንም ያገለግላል።
የካፕሱሉ በተሳካ ሁኔታ ማረፉ ለናሳ ትልቅ ስኬትን ብቻ ሳይሆን በ Weaver Industries የሚገኘውን ቡድንም በከፍተኛ ኩራት ይሞላል። ከአስትሮይድ የሚሰበሰበው ናሙና ስለ ስርዓታችን የሚስጥር እንቆቅልሾችን የመፍታት አቅም አለው። በቀጣይ ቁርጠኝነት እና እውቀታቸው፣ የዌቨር ኢንዱስትሪዎች ወደፊት ለሚደረጉ የጠፈር ፍለጋ ጥረቶች ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ጥርጥር የለውም።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]