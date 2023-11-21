አዲስ ግኝት፡ የአትላንቲክ ውቅያኖስን ስውር ጥልቀት ይፋ ማድረግ

የሳይንስ ሊቃውንት የአትላንቲክ ውቅያኖስን ሚስጥራዊነት የፈተሸ አዲስ ግኝት አደረጉ። ከብራዚል ጫፍ እስከ ምዕራብ አፍሪካ አቅራቢያ ባለው የጊኒ ባሕረ ሰላጤ ድረስ ባለው ግዙፍ የውሃ ክምችት ላይ ተሰናክለዋል. በአስደናቂ መልኩ የአትላንቲክ ኢኳቶሪያል ውሃ ተብሎ የሚጠራው ይህ ግዙፍ የውሃ አካል እስካሁን ድረስ ሳይታወቅ ቆይቷል። ይህ አዲስ ግኝት በአትላንቲክ ውቅያኖስ ስብጥር ላይ አዲስ እይታን ይሰጣል፣ ከዚህ በፊት የነበሩትን ግምቶች ፈታኝ ነው።
ከፓስፊክ እና ከህንድ ውቅያኖሶች በተለየ መልኩ ውሃው ከምድር ወገብ ጋር ሲቀላቀል፣ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ እንዲህ ያለ ክስተት መኖሩ ሳይንቲስቶች እስከዚህ ጊዜ ድረስ ማምለጥ አልቻሉም። ይህ መገለጥ በሦስቱም ውቅያኖሶች ውስጥ ባለው የኢኳቶሪያል ዝውውር እና ድብልቅ ሂደቶች መካከል ያለውን የጋራ ነገር እንደገና እንዲገመግም ያነሳሳል። በሞስኮ የሺርሾቭ የውቅያኖስ ጥናት ተቋም የፊዚክስ ሊቅ እና የውቅያኖስ ሊቅ ቪክቶር ዙርባስ ለዚህ ግኝት ያላቸውን ጉጉት ገልጿል። “የተለየው አዲስ የውሃ ብዛት የዓለም ውቅያኖስን የመሠረታዊ የውሃ ብዛት ፍኖሜናዊ ንድፍ እንድንጨርስ (ወይም ቢያንስ በትክክል እንድንገልጽ አስችሎናል)” ሲል ገልጿል።
የዚህን ግኝት አስፈላጊነት ለመረዳት የውቅያኖስ ውሃ ውስብስብ ተፈጥሮን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. ከዩኒፎርም የራቀ፣ ውቅያኖስ እርስበርስ የተሳሰሩ የጅምላ እና የንብርብሮች የተለያየ ታፔላ ነው፣ በቋሚነት በሞገድ፣ በከባቢ አየር እና በሙቀት እና ጨዋማነት ለውጥ። የውሃ ስብስቦች የየራሳቸው ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ፣ የምስረታ ታሪክ እና እንደ ጥግግት እና የተሟሟ isotopes ያሉ አካላዊ ባህሪያት ያላቸው የዚህ ውስብስብ ዝግጅት ልዩ ክፍሎችን ይወክላሉ።
እነዚህን የውሃ ስብስቦች ለመለየት የውቅያኖስ ተመራማሪዎች በሙቀት እና በጨው መካከል ያለውን ግንኙነት ይመረምራሉ, ይህም የባህር ውሃ ጥንካሬን ይወስናል. በፓስፊክ እና በህንድ ውቅያኖሶች ውስጥ የኢኳቶሪያል ውሃዎች የተገኘው እ.ኤ.አ. በ 1942 ተመራማሪዎች የሙቀት-ጨው ገበታ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገነቡ ነው ። እነዚህ ውሃዎች, በተወሰነ የሙቀት መጠን እና የጨው ኩርባዎች ተለይተው ይታወቃሉ, ከአካባቢው ውሃ ይለያሉ. ሆኖም፣ በቅርብ ጊዜ ግኝቱ እስካልተገኘ ድረስ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ እንደዚህ ያለ የተለየ ንድፍ አልታየም።
የአትላንቲክ ኢኳቶሪያል ውሃ ማግኘት የተቻለው በአርጎ ፕሮግራም የተሰበሰቡ መረጃዎችን በጥንቃቄ በመመርመር ነው። ይህ አለምአቀፍ ተነሳሽነት በአለም ዙሪያ በሚገኙ ውቅያኖሶች ውስጥ እራሳቸውን ችለው የሚያጠልቁ ሮቦቲክ ተንሳፋፊዎችን ይጠቀማል። ሳይንቲስቶች በእነዚህ ተንሳፋፊዎች የተሰበሰቡትን መረጃዎች በመመርመር ከሰሜን እና ከደቡብ አትላንቲክ ማዕከላዊ ውሃ ጋር ትይዩ የሆነ የሙቀት-ጨዋማ ኩርባ ለይተው ያውቃሉ። ይህ ከዚህ ቀደም ያልተስተዋለ ኩርባ የአትላንቲክ ኢኳቶሪያል ውሃ መኖሩን አሳይቷል።
አዲስ የተገኘው የውሃ ብዛት በዓለም ዙሪያ ሙቀትን፣ ኦክሲጅን እና ንጥረ ምግቦችን በማጓጓዝ ረገድ ወሳኝ ሚና ስለሚጫወቱት የውቅያኖስ ድብልቅ ሂደቶች ጥልቅ ግንዛቤን ይሰጣል። ይህ መገለጥ በእኛ ሰፊ እና ውስብስብ ውቅያኖሶች ውስጥ ለመዳሰስ እና ለመፍታት ብዙ እንደሚቀረው ለማስታወስ ያገለግላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የአትላንቲክ ኢኳቶሪያል ውሃ እንዴት ተገኘ?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች የአትላንቲክ ኢኳቶሪያል ውሃ መኖሩን ያረጋገጡት በአርጎ ፕሮግራም የተሰበሰበውን መረጃ በመተንተን የምድርን ውቅያኖሶች የሚቆጣጠር የሮቦት ተንሳፋፊ አውታር ነው።
ጥ: የውሃ ብዛትን የሚለየው ምንድን ነው?
መ፡ የውሃ ብዛት በውቅያኖስ ውስጥ ልዩ የሆኑ አካላዊ ባህሪያት፣ የአፈጣጠር ታሪክ እና የጂኦግራፊያዊ አካባቢዎች ያላቸው የተለያዩ የውሃ አካላት ናቸው።
ጥ፡- የአትላንቲክ ኢኳቶሪያል ውሃ ግኝት ሳይንቲስቶች ምን ሊረዳቸው ይችላል?
መ፡ ይህ አዲስ የተገኘው የውሃ ብዛት በፕላኔታችን ላይ ሙቀትን፣ አልሚ ምግቦችን እና ኦክስጅንን በማጓጓዝ ረገድ ያለውን ሚና ጨምሮ የውቅያኖሱን ውስብስብ የመቀላቀል ሂደቶች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።