አሸዋ የስበት ኃይልን መቃወም፡ ሳይንሳዊ ስምምነቶችን የሚፈታተን ክስተት

የሌሂግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከባህላዊ ጥበብ ጋር የሚጋጭ አስደናቂ ግኝት አደረጉ፡ ወደ ላይ የሚፈስ አሸዋ። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ክስተት ቀደም ሲል ስለ ጥራጥሬ ቁሳቁሶች እምነትን ይፈታተናል እና ለሳይንሳዊ ፍለጋ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተባለው በታዋቂው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ ማብራሪያን የሚቃረን ትዕይንት ፍንጭ ሰጥቷል። በሊሂት ፒሲ ሮሲን ኢንጂነሪንግ እና አፕላይድ ሳይንስ ኮሌጅ የኬሚካል እና ባዮሞለኪውላር ኢንጂነሪንግ ፕሮፌሰር እና ከወረቀቱ ደራሲዎች አንዱ የሆነው ጀምስ ጊል ክሪስት የተገረመውን ሲገልፅ “የጥራጥሬ እቃዎችን ፍሰት የሚገልጹ እኩልታዎችን ከተጠቀምን በኋላ እኛ ነበርን። እነዚህ ቅንጣቶች ወደ ላይ ከሚፈስሱ በቀር እንደ ጥራጣ ቁስ የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን በእርግጠኝነት ማሳየት ችሏል።
እንደ አሸዋ ያሉ የጥራጥሬ ቁሶች በልዩ ባህሪያቸው ምክንያት ለረጅም ጊዜ ለሳይንሳዊ ምርመራ ተዳርገዋል። ሁለቱም ጠንካራ እና ፈሳሽ መሰል ባህሪያት አሏቸው፣ ይህም ተለዋዋጭነታቸውን ውስብስብ እና ለመረዳት አስቸጋሪ ያደርገዋል። በዚህ ጥናት ውስጥ ተመራማሪዎቹ ቁጥጥር ባለበት አካባቢ ውስጥ የሚፈሱትን የአሸዋ ቅንጣቶች ባህሪ በመተንተን ላይ አተኩረዋል.
በጥልቅ ሙከራዎች እና በሂሳብ ሞዴሊንግ ተመራማሪዎቹ የአሸዋ ቅንጣቶችን ከመሬት ስበት ጋር ሲቃወሙ ተመልክተዋል፣ይህ ያልተለመደ ግኝት የጥራጥሬ ቁሶች ባህሪን ከባህላዊ ግንዛቤያችን ጋር የሚቃረን ነው። ይህ ግኝት ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ወደ ግራኑላር ተለዋዋጭነት የበለጠ ሊኖር እንደሚችል ያሳያል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ከምህንድስና እና ከቁሳዊ ሳይንስ ባለፈ ሰፊ፣ ልብ የሚነካ መስኮች ናቸው። ከዚህ ክስተት በስተጀርባ ያሉትን መሰረታዊ ዘዴዎችን መረዳት እንደ ግንባታ፣ ግብርና እና ፋርማሲዩቲካልስ ያሉ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ሊጎዳ ይችላል። በተጨማሪም፣ ለትራንስፖርት እና ለኢንዱስትሪ ሂደቶች አዳዲስ አቀራረቦችን ሊያነሳሳ ይችላል።
ሽቅብ የሚፈሰው የአሸዋ ግኝት ሙሉ ለሙሉ አዲስ የሳይንሳዊ ምርምር መስክን ያሳያል። ተመራማሪዎች ወደዚህ ያልታወቀ ክልል ውስጥ ጠልቀው ሲገቡ፣ ያለንን እውቀት የሚፈታተኑ እና ፈጠራን በበርካታ ዘርፎች የሚያንቀሳቅሱ ተጨማሪ ግኝቶችን መገመት እንችላለን።
ምንጮች:
- የሌሂት ዩኒቨርሲቲ መግለጫ
- የተፈጥሮ ግንኙነቶች የምርምር ወረቀት