እ.ኤ.አ. በ 2023 የበልግ ስብሰባ ላይ የተከናወኑ አዲስ ምእራፎች፡ የሳይንስ እና የስነጥበብ አቅኚዎችን ማክበር

በልግ 2023 በቦታ des አርትስ በተካሄደው ጉባኤ፣ ወደ 1,000 የሚጠጉ ተማሪዎች ጥሩ ያገኙትን ዲግሪያቸውን ለመቀበል በሳልሌ ዊልፍሪድ-ፔሌቲየር መድረክ ላይ ተመላለሱ። ዩኒቨርሲቲው በዚህ አጋጣሚ ለሳይንስ እና ለኪነጥበብ ላበረከቱት አስደናቂ አስተዋፅዖ የላቀ እውቅና ሰጥቷል።
በጠዋቱ ሥነ ሥርዓት ወቅት ከተከበሩት መካከል አንዱ ሚሚ አንግ ነበረች፣ እሱም ለታዋቂው የሳይንስ ዶክተር ክብርስ ካሳ። በናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) ሲሰራ ፈር ቀዳጅ የጠፈር መሃንዲስ አንግ ታሪክ ሰርቷል። በሌላ ፕላኔት ላይ በሃይል የተደገፈ እና ቁጥጥር የሚደረግለትን በረራ ለማግኘት የመጀመሪያ የሆነውን አውሮፕላን ፈጠራ እና ስኬታማ በረራ መርታለች። “ኢንጀኒቲ” የተሰየመው መሬት የሰበረ አውሮፕላኑ በማርስ ስስ ድባብ ውስጥ ተነስቶ በአስደናቂ ሁኔታ ለ39 ሰከንድ በአየር ላይ ቆይቷል። በአንፃራዊነት፣ በምድር ላይ ያሉት የራይት ወንድሞች የመጀመሪያ በረራ የፈጀው 12 ሰከንድ ብቻ ነው። የአውንግ ብልሃት ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ከ60 በላይ የተሳካላቸው ተልዕኮዎችን ለ"ብልሃት" መርቷል። የአስተሳሰብ አድማሷን በማስፋት፣ አንግ በቅርቡ የአማዞን ፕሮጄክት ኩይፐርን የቴክኒካል ፕሮግራም አስተዳደር ዳይሬክተር ሆና ተቀላቅላ፣ አለም አቀፍ የብሮድባንድ የኢንተርኔት አገልግሎትን በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ባለው የሳተላይት አውታረመረብ በኩል ማሳደግ አልማለች።
ከሰአት በኋላ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ላይ፣ ዩኒቨርሲቲው ሮበርት ሁልን፣ አርቲስት እና የማክጊል ተመራቂን፣ በተባለው የሕግ ዶክተር ማዕረግ ክብር ክብር ሰጥቷል። የሃውል የመኖሪያ ት/ቤት የተረፈው ጉዞ መፅናናትን እንዲያገኝ እና እራሱን በመሳል እና በመሳል እንዲገልጽ አድርጎታል። ባለፉት አምስት አስርት ዓመታት ውስጥ፣ በዘመናዊው የካናዳ ጥበብ ውስጥ ታዋቂ ከሆኑ ሰዎች መካከል አንዱ ለመሆን በቅቷል። Houle ህይወቱን ለሀገሬው ተወላጅ አርቲስቶች እውቅና ለመስጠት እና ተወላጅ አመራርን በአካዳሚክ እና የባህል ተቋማት ውስጥ ለማቋቋም ቆርጧል። በተለይም፣ በካናዳ የስልጣኔ ሙዚየም የዘመናዊው ተወላጅ ጥበብ የመጀመሪያ ተቆጣጣሪ ሆነ እንዲሁም በኦንታሪዮ የስነ ጥበብ እና ዲዛይን ኮሌጅ የመጀመሪያ የሀገር በቀል ጥናቶች ፕሮፌሰር ነበሩ። ሁሌ ለካናዳ ስነ ጥበብ ያበረከተው ልዩ አስተዋፅዖ ብዙ ክብርን አስገኝቶለታል።ያኔት ብሬይድ መታሰቢያ ሽልማት በካናዳ የጥበብ ታሪክ የላቀ ውጤት ያበረከተ ሲሆን እሱም ሁለት ጊዜ ያሸነፈው።
እ.ኤ.አ. በ2023 የበልግ ስብሰባ የሳይንስ እና የስነጥበብ ድንበሮችን የገፋፉ የእነዚህ አስደናቂ ግለሰቦች ስኬቶችን አክብሯል። የሚያበረክቱት አስተዋጾ የወደፊት ትውልዶች ወደ አዲስ ከፍታ እንዲደርሱ እና የራሳቸውን ዘላቂ ትሩፋት እንዲፈጥሩ እንደሚያነሳሳ ጥርጥር የለውም።
በየጥ
Honouris causa ምንድን ነው?
Honoris causa ተቀባዩ የተለመደውን የአካዳሚክ መስፈርቶችን ሳያጠናቅቅ በዩኒቨርሲቲ ወይም በተቋም የተሰጠውን የክብር ዲግሪ ለማመልከት የሚያገለግል የላቲን ቃል ነው።
MiMi Aung ማን ነው?
MiMi Aung በሌላ ፕላኔት ላይ በሃይል የተደገፈ እና ቁጥጥር የሚደረግበት በረራ ለማድረግ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራውን አውሮፕላን በመፍጠር እና በረራን የመራ ፈር ቀዳጅ መሃንዲስ ነው።
Robert Houle ማን ተኢዩር?
ሮበርት ሁሌ አርቲስት፣ የመኖሪያ ትምህርት ቤት የተረፈ እና በዘመናዊ የካናዳ ጥበብ ውስጥ ታዋቂ ሰው ነው። ለሀገር በቀል አርቲስቶች እና በአካዳሚክ እና የባህል ተቋማት ውስጥ አመራር በመስጠት ሰለቸኝ ሳይሉ ይታወቃሉ።