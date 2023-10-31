ሚልኪ ዌይ እጅግ የላቀ ብላክ ሆል በአስደናቂ ፍጥነት ሲሽከረከር ተገኘ፡ አዲስ ጥናት

የኛ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ከዋክብት እና ፕላኔቶች መኖሪያ የሆነው በማዕከሉ ውስጥ በሚገኝ ሚስጥራዊ አካል ነው የሚተዳደረው - እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ። የቅርብ ጊዜ ሳይንሳዊ ምርምር አእምሮን የሚያስደነግጥ መገለጥ ይፋ አድርጓል፡ ይህ የጠፈር ብሄሞት በሚገርም ፍጥነት እየተሽከረከረ ነው። ጥቁር ቀዳዳዎች ከፍተኛ የመዞሪያ ፍጥነት እንዳላቸው ከረጅም ጊዜ በፊት ቢታወቅም፣ ይህ የቅርብ ጊዜ ጥናት የእኛ ጋላክሲክ ጥቁር ቀዳዳ በሚሽከረከርበት ልዩ ፍጥነት ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
የዚህን ግኝት መጠን ለመረዳት ዋናውን ተለዋዋጭነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. በምድር ገጽ ላይ ስንቆም ክብደታችን በስበት ኃይል ብቻ ሳይሆን በፕላኔቷ መዞር በሚፈጠረው የሴንትሪፉጋል ኃይልም ተጽዕኖ ያሳድራል። የእነዚህ ተቃዋሚ ሃይሎች ውህደት መሬት ላይ እንድንቆም ያደርገናል። የሚገርመው፣ የሴንትሪፉጋል ኃይል መኖሩ በምድር ገጽ ላይ የክብደት መለዋወጥን ያስከትላል። በምድር ወገብ፣ ክብደታችን ከዋልታዎቹ በመጠኑ ዝቅ ያለ ሲሆን ልዩነቱ በግምት 0.3 በመቶ ነው።
ይህ ጽንሰ-ሐሳብ ጥቁር ቀዳዳዎችን ጨምሮ ወደሚሽከረከሩ የሰማይ አካላት ይዘልቃል. ጥቁር ቀዳዳዎች የሚዳሰስ ወለል ባይኖራቸውም፣ ከፕላኔቶች ጋር ተመሳሳይነት ያለው ከፍተኛ የመዞሪያ ፍጥነት ያሳያሉ። የእነሱ ግዙፍ የስበት ኃይል በዙሪያቸው ያለውን የጠፈር ጊዜ ጨርቅ ያዛባል፣ ይህ ክስተት በአንስታይን የአጠቃላይ አንጻራዊነት እኩልነት ውስጥ የጥቁር ቀዳዳ ሽክርክሪት ተብሎ ይገመታል። ይህ እሽክርክሪት ከ 0 (ቢያንስ ስፒን) እስከ 1 (ከፍተኛው ስፒን) እንደ 'a' በተሰየመ ንብረት ይወከላል።
ሳይንስAlert በቅርቡ ባወጣው ዘገባ መሠረት፣ የኛን የጋላክሲክ ጥቁር ሆዳችንን እሽክርክሪት ለመገመት የወሰኑ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የሬዲዮ እና የኤክስ ሬይ ምልከታዎችን በጥንቃቄ ተንትኗል። ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የ'a' እሴቱ በሚያስደንቅ የ0.84 እና 0.96 ክልል መካከል እንደሚወድቅ፣ ይህም ከፍተኛው የእሽክርክሪት ጫፍ ላይ ነው። ይህ የሚያሳየው በእኛ ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ እምብርት ላይ ያለው ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ እጅግ በጣም የሚገርም የማሽከርከር ፍጥነት ያለው ሲሆን በዓለም ዙሪያ ሳይንቲስቶችን ይማርካል።
በየጥ:
ጥ: ጥቁር ጉድጓድ ምንድን ነው?
መ: ጥቁር ቀዳዳ በህዋ ላይ ያለ የስበት ኃይል በጣም ኃይለኛ የሆነ ምንም ነገር፣ ብርሃንም ቢሆን፣ ከእጁ አያመልጥም።
ጥ: የጥቁር ጉድጓድ ሽክርክሪት ምንድን ነው?
መ: የጥቁር ጉድጓድ እሽክርክሪት የመዞሪያውን ፍጥነት የሚያመለክት ሲሆን በዙሪያው ባለው የጠፈር ጊዜ ጨርቅ ላይ በሚፈጥረው መዛባት ይገለጻል.
ጥ: የጥቁር ጉድጓድ እሽክርክሪት እንዴት ይለካል?
መ: የጥቁር ጉድጓድ እሽክርክሪት የሚገመተው በራዲዮ እና በኤክስሬይ ምልከታዎች ዝርዝር ትንታኔ ነው።
ጥ፡-በሚልኪ ዌይ ውስጥ እጅግ ግዙፍ የሆነው የጥቁር ቀዳዳ እሽክርክሪት ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: በጋላክሲያችን መሀል ላይ ያለውን የግዙፉን ጥቁር ቀዳዳ ሽክርክሪት መረዳት በአጠቃላይ የጋላክሲዎች ተለዋዋጭነት እና ዝግመተ ለውጥ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች፡ ScienceAlert