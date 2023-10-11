የጉት ማይክሮባዮታ እና የማክሮፋጅ-ኒውትሮፊል መስተጋብር በፊኖሊክ አሲዶች በአንጀት እብጠት ላይ ያለው ሚና

በቅርብ ጊዜ በሴል ሞት እና በሽታ ውስጥ በታተመ ጥናት ተመራማሪዎች የምግብ ፊኖሊክ አሲድ በአንጀት እብጠት ላይ ያለውን ተጽእኖ በ ኢንፍላማቶሪ አንጀት በሽታ (IBD) እና በአንጀት ማይክሮባዮታ እና በማክሮፋጅ-ኒውትሮፊል መስተጋብር ውስጥ ያለውን ሚና መርምረዋል ።
ማክሮፋጅስ እና ኒውትሮፊል, ሁለት ዓይነት የበሽታ መከላከያ ሴሎች, በ IBD እድገት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. የማክሮፋጅስ (የማይክሮፋጅስ) ፕሮብሊቲካል ማነቃቂያ, ለተለወጠው የአንጀት ማይክሮባዮታ ምላሽ, ለበሽታው መንስኤ አስተዋጽኦ ያደርጋል. ማክሮፋጅዎችን ከM1 ፕሮኢንፍላማቶሪ ፌኖታይፕ ወደ M2 ፀረ-ብግነት ፊኖታይፕ መቀየር የ IBD መለያ ምልክት የሆነውን colitis ሊያቃልል ይችላል። ጥናቱ ዓላማ ያለው የአመጋገብ ፖሊፊኖልስ በተለይም ፎኖሊክ አሲድ በማክሮፎጅስ፣ በኒውትሮፊል እና በአንጀት ማይክሮባዮታ መካከል ባለው መስተጋብር የአንጀት እብጠት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ወይ የሚለውን ለመመርመር ነው።
ተመራማሪዎቹ በዴክስትራን ሰልፌት ሶዲየም (ዲኤስኤስ) የተመረተ የኮሊቲስ አይጥ ሞዴልን በመጠቀም ሙከራዎችን ያደረጉ ሲሆን አራት የተለያዩ ፊኖሊክ አሲዶችን በአፍ ለአይጦቹ ሰጥተዋል። በተጨማሪም የአንቲባዮቲክ ሕክምናን እና ሰገራ ማይክሮባዮታ ትራንስፕላንን የሚያካትቱ ሙከራዎችን በማካሄድ የአንጀት ማይክሮባዮታ በፊኖሊክ አሲዶች በ colitis ላይ ያለውን የመከላከያ ተጽእኖ ለመመርመር.
ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የተለያዩ የ phenolic acids በ colitis ላይ የተለያየ ተጽእኖ አላቸው. ክሎሮጅኒክ አሲድ (ሲጂኤ) የማክሮፋጅ-ጥገኛ በሆነ መንገድ የፕሮብሊቲካል ኤም 1 ማክሮፋጅዎችን ወደ ፀረ-ኢንፌክሽን M2 ማክሮፋጅስ መለወጥን በማስተዋወቅ ኮላይቲስን ያስወግዳል። ፌሩሊክ አሲድ (ኤፍኤ) የበሽታ መከላከል ምላሽ አይነት የኒውትሮፊል extracellular traps (NETs) እንዳይፈጠር በመዝጋት ኮላይቲስ። ካፌይክ አሲድ (ሲኤ) እና ኤላጂክ አሲድ (ኢኤ) ከጉት ማይክሮባዮታ ጋር በመተባበር እና ፀረ-ብግነት ሜታቦላይትስ (ሜታቦላይትስ) በመፍጠር ውጤቶቻቸውን አሳይተዋል።
ጥናቱ ፊኖሊክ አሲዶች የአንጀት እብጠትን የሚቀንስባቸው ዘዴዎች እና ለ IBD ሊሆኑ የሚችሉ የሕክምና ዘዴዎችን ያቀርባል። በፋይኖሊክ አሲድ መከላከያ ውጤቶች ውስጥ የተካተቱትን የምልክት መንገዶችን እና ተቀባይዎችን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ምንጮች:
- የሕዋስ ሞት እና በሽታ መጽሔት (ምንጭ ጽሑፍ)