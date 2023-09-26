የነርቭ ግራፊክ ሞዴሎች፡ ፕሮባብሊስቲክ ግራፊክስ ሞዴሊንግ ማራመድ

ፕሮባቢሊስቲክ ግራፊክስ ሞዴሎች (ፒጂኤም) በመረጃ ትንተና ውስጥ በተለያዩ ባህሪያት መካከል ያለውን ግንኙነት በውሂብ ስብስብ ውስጥ ለመወከል እና የችሮታ ስርጭቶችን ለመያዝ ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ ውለዋል። ነገር ግን፣ ባህላዊ PGMs እንደ በተለዋዋጭ ዓይነቶች ላይ ገደቦች እና ሊወክሏቸው የሚችሏቸው የይሁንታ ስርጭቶች አይነት ገደቦች አሏቸው።
የማይክሮሶፍት ተመራማሪዎች በ ECSQARU 2023 ኮንፈረንስ ላይ ባቀረቡት የቅርብ ጊዜ ጽሑፋቸው ላይ ለእነዚህ ተግዳሮቶች መሠረታዊ መፍትሄን አቅርበዋል። ጥልቅ የነርቭ ኔትወርኮችን በጎራ ላይ የመቻል ተግባራትን ለመማር እና ለመወከል የሚያገለግል አዲስ የፒጂኤም ዓይነት የነርቭ ግራፊክ ሞዴሎችን (ኤንጂኤም) ያስተዋውቃሉ። ኤንጂኤምዎች በተለዋዋጭ ዓይነቶች ወይም ስርጭቶች ላይ ገደቦችን ሳያደርጉ የእድሎችን ስርጭት ለመቅረጽ ሁለገብ ማዕቀፍ ያቀርባሉ።
ኤንጂኤምዎችን የሚለየው ምድብ፣ ቀጣይነት ያለው፣ ምስሎችን እና መክተትን ጨምሮ የተለያዩ የግቤት መረጃዎችን የማስተናገድ ችሎታቸው ነው። እንዲሁም ለፈጠራ እና ናሙናዎች ቀልጣፋ መፍትሄዎችን ይሰጣሉ, ይህም ለፕሮባቢሊቲ ሞዴሊንግ ኃይለኛ መሳሪያ ያደርጋቸዋል.
ከኤንጂኤምኤስ በስተጀርባ ያለው ዋና ሀሳብ በተወሰነ ጎራ ላይ የተግባራዊነት ተግባራትን ለመለካት ጥልቅ የነርቭ መረቦችን መጠቀም ነው። ከተጠቀሰው የጥገኝነት መዋቅር ጋር መጣበቅን የሚያስፈጽም እና ከመረጃው ጋር የሚስማማ የኪሳራ ተግባርን በማመቻቸት እነዚህ የነርቭ ኔትወርኮች በብቃት ማሰልጠን ይችላሉ። ከተለምዷዊ PGM በተለየ፣ NGMs በጋራ ገደቦች የተገደቡ አይደሉም እና የተለያዩ የውሂብ አይነቶችን ያለችግር ማስተናገድ ይችላሉ።
ተመራማሪዎቹ የኤንጂኤምዎችን አፈጻጸም ለመገምገም በእውነተኛ እና በተቀነባበሩ የውሂብ ስብስቦች ላይ የሙከራ ማረጋገጫዎችን አድርገዋል። በአንድ ሙከራ የጨቅላ ሕጻናት ሞት መረጃን በመጠቀም፣ NGMs ከሌሎች ዘዴዎች ጋር ሲወዳደር አስደናቂ የፍተሻ ትክክለኛነት አሳይቷል፣ ይህም ከሎጂስቲክስ ሪግሬሽን እና የባዬዥያ አውታረ መረቦች የላቀ ነው። እንዲሁም ለምድብ እና ተራ ተለዋዋጮች ከሚገለጽ ማበልጸጊያ ማሽኖች ጋር እኩል ሰርተዋል። በሌላ ሙከራ በተቀነባበረ የጋውስያን ግራፊክ ሞዴል መረጃ፣ NGMs ከተወሳሰቡ የውሂብ አወቃቀሮች ጋር መላመድ መቻላቸውን አሳይተዋል።
ኤንጂኤምኤዎች እንደ ጨቅላ ሕፃናት ሞት ምክንያት ያሉ ዝቅተኛ የመሆን እድልን በመተንበይ ልቀው ናቸው፣ አልፎ አልፎ ለሚመጡት ውጤቶች ትክክለኛነት ወሳኝ በሆነባቸው ጎራዎች ውስጥ ያላቸውን ጥንካሬ እና እምቅ ችሎታ በማሳየት።
በማጠቃለያው፣ ኤንጂኤምዎች የጥልቅ የነርቭ ኔትወርኮችን ተለዋዋጭነት እና ገላጭነት ከግራፊክ ሞዴሎች መዋቅራዊ ጥቅሞች ጋር በማጣመር ፕሮባቢሊስቲክ ስዕላዊ ሞዴሊንግ በከፍተኛ ሁኔታ ያሳድጋሉ። ባለሙያዎችን ከተለምዷዊ PGMs ገደቦች ነፃ ያደርጋሉ እና ከብዙ አይነት የመረጃ አይነቶች እና ስርጭቶች ጋር ለመስራት ያስችላሉ። ውስብስብ ጥገኞችን በማስተናገድ እና ያልተለመዱ ክስተቶችን በትክክል በመተንበይ ስኬታማነታቸው፣ NGMs በተለያዩ ጎራዎች ውስጥ ያሉ የገሃዱ ዓለም ተግዳሮቶችን ለመፍታት ትልቅ ተስፋ አላቸው።
ምንጮች:
- የማይክሮሶፍት የምርምር ወረቀት በነርቭ ግራፊክ ሞዴሎች (ECSQARU 2023)
- የጨቅላ ሕጻናት ሞት መረጃ ከበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ)
- ሠራሽ Gaussian ግራፊክ ሞዴል ውሂብ
- የሳንባ ካንሰር መረጃ ከካግግ