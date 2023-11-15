በደመና ውስጥ ማይክሮፕላስቲኮችን ማግኘት ስለ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ስጋት ይፈጥራል

የማይክሮፕላስቲክ ብክለት በጣም አሳሳቢ ሆኗል, ከውቅያኖሶች እስከ ተራራ ጫፍ ድረስ መገኘቱ እየታየ ነው. አሁን፣ አንድ አዲስ ጥናት ማይክሮፕላስቲኮችን በደመና ውስጥ አግኝቷል፣ ይህም በአየር ሁኔታ ላይ ስለሚኖራቸው ተጽእኖ ስጋት አሳድሯል። ከአምስት ሚሊሜትር በታች የሆኑት እነዚህ ጥቃቅን የፕላስቲክ ቁርጥራጮች ከተለመዱት እንደ ልብስ፣ ማሸጊያ እና የመኪና ጎማዎች የመነጩ ናቸው። ወደ አካባቢው ከተለቀቁ በኋላ በአየር ውስጥ ሊጓዙ እና ወደ ያልተጠበቁ ቦታዎች ሊደርሱ ይችላሉ.
በያን ዋንግ የተመራው እና በአሜሪካ ኬሚካል ሶሳይቲ የታተመው ጥናቱ በምስራቅ ቻይና ከሚገኘው ታይ ተራራ በደመና ናሙናዎች ውስጥ የሚገኙ ማይክሮፕላስቲኮችን አግኝቷል። ተመራማሪዎቹ ዝቅተኛ ከፍታ ያላቸው ጥቅጥቅ ያሉ ደመናዎች እንደ ፖሊ polyethylene terephthalate እና polypropylene ያሉ ከተለመዱ ፖሊመሮች የተውጣጡ ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ማይክሮፕላስቲኮች እንደያዙ ደርሰውበታል። በእነዚህ ደመናዎች ውስጥ ያሉት ማይክሮፕላስቲኮች ከ100 ማይክሮሜትሮች ያነሱ ነበሩ ነገር ግን እስከ 1,500 ማይክሮሜትሮች ሊረዝሙ ይችላሉ። በተለይም፣ የቆዩ እና ሸካራማ ማይክሮፕላስቲኮች እንደ እርሳስ፣ ሜርኩሪ፣ እና ኦክሲጅን የመሳሰሉ ተጨማሪ ንጥረ ነገሮችን በመያዛቸው የደመና እድገትን ሊያመቻቹ ይችላሉ።
ተመራማሪዎቹ የተጠቀሙባቸው የኮምፒዩተር ሞዴሎች የእነዚህን ማይክሮፕላስቲክ አመጣጥ ከውቅያኖሶች ወይም ከአጎራባች ተራሮች ይልቅ ወደ መሀል አከባቢዎች ፈልገዋል። የላቦራቶሪ ሙከራዎች በተጨማሪ ለደመና መሰል ሁኔታዎች የተጋለጡ ማይክሮፕላስቲኮች በመጠን እና በሸካራነት ላይ ለውጥ ሲያደርጉ ብዙ እርሳስ፣ ሜርኩሪ እና ኦክሲጅን የያዙ ቡድኖችን እንደሚሰበስቡ አረጋግጠዋል። ይህ የሚያመለክተው ደመና ማይክሮፕላስቲኮችን የሚቀይሩት በደመና መፈጠር እና በአየር ወለድ ብረቶች ስርጭት ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ መንገዶች ነው።
ይህ ግኝት ስለ ማይክሮፕላስቲክ ብክለት የተንሰራፋው ተፈጥሮ እና በአካባቢው ላይ ስላለው ያልተጠበቁ ተጽእኖዎች እየጨመረ ያለውን ስጋት አጽንዖት ይሰጣል. የማይክሮ ፕላስቲኮች በደመና እና በአየር ሁኔታ ላይ የሚያደርሱትን ተጽእኖ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ቢያስፈልግም፣ ማይክሮፕላስቲክ ከፍተኛ የአካባቢ እና የጤና አደጋዎችን እንደሚያመጣ ግልጽ ነው። በባህር እና በምድር ላይ ባሉ እንስሳት ሊዋጡ ይችላሉ, ይህም ወደ አካላዊ ጉዳት እና የምግብ መፈጨት መዘጋት ያስከትላል. በእነዚህ ፕላስቲኮች ውስጥ ያሉት ኬሚካሎች መርዛማ ሊሆኑ ይችላሉ እና በምግብ ሰንሰለት ውስጥ ሊከማቹ ይችላሉ, ይህም የብዝሃ ህይወት እና የስነ-ምህዳር ጤናን ይጎዳሉ. ከዚህም በላይ ማይክሮፕላስቲክ ወደ ሰው የምግብ ምንጮች በተለይም የባህር ምግቦች ውስጥ መግባት ይችላል, ይህም ለረጅም ጊዜ ሊቆይ ስለሚችል የጤና ችግሮች ስጋት ይፈጥራል.
ማይክሮፕላስቲኮች በአካባቢው ውስጥ በመቶዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ሲቆዩ, መከማቸታቸው እየጨመረ የሚሄድ ችግር ይፈጥራል. የአካባቢ ብክለትን በመምጠጥ እና በማተኮር ወደ ፍጥረታት ሊተላለፉ እና የተለያዩ የጤና ችግሮችን ሊያስከትሉ ይችላሉ. ማይክሮፕላስቲኮች በአፈር ጤና፣ በውሃ ጥራት እና በአየር ጥራት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፣ በሰዎች የመተንፈስ አቅም አላቸው። ቀጣይነት ያለው ጥናት ማይክሮፕላስቲኮች ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር እንዴት እንደሚገናኙ፣ በደመና አፈጣጠር ውስጥ ያላቸውን ሚና እና በአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ላይ የሚኖረው ተፅዕኖን ጨምሮ።
በየጥ
ማይክሮፕላስቲክ ምንድን ናቸው?
ማይክሮፕላስቲክ ከአምስት ሚሊሜትር በታች የሆኑ ጥቃቅን የፕላስቲክ ቁርጥራጮች ሲሆኑ እንደ ልብስ፣ ማሸጊያ እና የመኪና ጎማዎች ያሉ በተለምዶ ጥቅም ላይ ከሚውሉ ምርቶች የሚመነጩ ናቸው።
ማይክሮፕላስቲኮች በደመና ውስጥ እንዴት ይገኛሉ?
የአሜሪካ ኬሚካል ሶሳይቲ ባደረገው ጥናት ተመራማሪዎች በምስራቅ ቻይና ከሚገኘው ታይ ተራራ ላይ የደመና ናሙናዎችን ሰብስበው በደመና ውስጥ ማይክሮፕላስቲክን አግኝተዋል።
ከማይክሮፕላስቲክ ጋር የተያያዙ አደጋዎች ምንድ ናቸው?
ከማይክሮፕላስቲኮች ጋር ተያይዘው ከሚመጡት ቁልፍ አደጋዎች መካከል አንዳንዶቹ የዱር እንስሳት ተጽእኖ፣ የሰው ጤና ስጋቶች፣ የአካባቢ ዘላቂነት፣ የኬሚካል ብክለት፣ በአፈር ጤና ላይ ተጽእኖ፣ የአየር ወለድ ቅንጣቶች፣ የውሃ ጥራት ጉዳዮች እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ያለውን ግንኙነት ያካትታሉ።
በማይክሮፕላስቲክ ላይ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል?
አዎን፣ ተመራማሪዎቹ ማይክሮፕላስቲኮች በደመና እና በአየር ሁኔታ ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ እንዲሁም በአካባቢ ላይ ያላቸውን አጠቃላይ ተጽእኖ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ አጥኚዎቹ አጽንኦት ሰጥተዋል።