በባሕር አኔሞንስ ውስጥ የማይክሮባዮሚ ልማትን ማሰስ

የባሕር አኒሞኖች፣ ልክ እንደ ሁሉም ህይወት ያላቸው ፍጥረታት፣ ለህይወታቸው ማይክሮባዮም በመባል በሚታወቁ ረቂቅ ተሕዋስያን ማህበረሰብ ላይ ይተማመናሉ። የሄይንሪች ሄይን ዩኒቨርሲቲ ዱሰልዶርፍ (ኤች.ኤች.ዩ.ዩ) እና ኪየል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ማይክሮባዮም ከአስተናጋጁ ጋር እንዴት እንደሚዳብር የበለጠ ለመረዳት የባህር አኒሞን Nematostella vectenis በመጠቀም ጥናት አካሂደዋል።
ማይክሮባዮም እንደ ባክቴሪያ፣ ፈንገሶች እና ቫይረሶች ባሉ የተለያዩ ረቂቅ ተሕዋስያን የተዋቀረ ሲሆን እንደ ሜታቦሊዝም እና በሽታ የመከላከል ስርዓት ባሉ ሂደቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የተመጣጠነ ማይክሮባዮም ከሌለ, ፍጥረታት አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን ለመውሰድ እና አጠቃላይ ጤናን ለመጠበቅ ይታገላሉ.
ቡድኑ በ Nematostella vectenis ውስጥ ያሉ ረቂቅ ተሕዋስያን ስብጥር እና ጥምርታ ለውጦችን በመረዳት ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም በተለያዩ የህይወት ዑደቱ ደረጃዎች ውስጥ እያለፈ ነው። በመጀመሪያዎቹ የህይወት ደረጃዎች ውስጥ, አስተናጋጁ አካል በዋነኝነት የባክቴሪያውን ማህበረሰብ እንደሚቆጣጠር ደርሰውበታል. ይሁን እንጂ እድገታቸው በሚቀጥልበት ጊዜ የባክቴሪያ-ባክቴሪያዎች መስተጋብር ማይክሮባዮምን በመቅረጽ ረገድ የበላይ እየሆኑ ይሄዳሉ።
ይህንን ክስተት ለማጥናት ተመራማሪዎቹ አዋቂ ኔማቶስቴላ ፖሊፕን ከእጭ ፣ ከወጣት እንስሳት እና ከጎልማሳ ፖሊፕ ጋር የሚዛመዱ የባክቴሪያ ማህበረሰቦችን እንደገና የተቀጠሩበት ሙከራ አደረጉ። ከትንሽ እንስሳት ባክቴሪያዎችን የሚወክሉት የመጀመሪያዎቹ ቅኝ ገዥዎች ብቻ በአዋቂዎች ፖሊፕ ውስጥ እራሳቸውን በተሳካ ሁኔታ እንዳቋቋሙ አስተውለዋል. የቆዩ የባክቴሪያ ዓይነቶች ቅኝ ግዛት ለማድረግ እና ለመመስረት ተቸግረው ነበር።
ቡድኑ፣ አስተናጋጁ፣ በተፈጥሮው በሽታን የመከላከል አቅሙ፣ የመጀመሪያዎቹን ቅኝ ገዥዎች ስብጥር እንደሚቆጣጠር ደምድሟል። ነገር ግን ከዚህ ነጥብ በኋላ የማይክሮባዮም እድገት በዋነኝነት የሚቆጣጠረው በባክቴሪያዎቹ ነው።
ተመራማሪዎቹ የባክቴሪያውን ሜታቦሊዝም ኔትወርኮች በተለይም የተለያዩ ውጥረቶች እንዴት እንደተገናኙ እና እርስበርስ እንደሚነኩ መርምረዋል። የፖሊሲካካርዴ ቺቲን መበላሸት ለመጀመሪያዎቹ ቅኝ ገዥዎች ማዕከላዊ ሚና እንደሚጫወት ተገንዝበዋል. Nematostella ቺቲንን ለማምረት ይችላል, ምንም እንኳን እንደ ነፍሳት ለመዋቅር ልማት ባይፈልግም. ይህ ግኝት ቺቲን በባህር አኒሞን ማይክሮባዮም ውስጥ እንደሚሳተፍ ያሳያል።
በባህር አኒሞኖች ውስጥ የማይክሮባዮም እድገትን መረዳት ከባህር ባዮሎጂ ባለፈ አንድምታ አለው። ግኝቶቹ በሕክምና ምርምር ውስጥ በተለይም አዲስ በተወለዱ ሕፃናት ላይ የሚሰራ ማይክሮባዮም መመስረትን በተመለከተ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። በመጀመርያ የእድገት ደረጃዎች ውስጥ ጠቃሚ ከሆኑ ማይክሮቦች ጋር ትክክለኛ ቅኝ ግዛት ተስማሚ የመከላከያ ስርዓትን ለማሰልጠን እና የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን እና የሜታቦሊክ በሽታዎችን ለመከላከል አስፈላጊ ነው.
ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልገው ቢሆንም፣ እነዚህ በባህር አኒሞኖች ውስጥ ስላለው የማይክሮባዮም እድገት ግንዛቤዎች ከሥነ-ምህዳር ጥናቶች እስከ ሰው ጤና ድረስ በተለያዩ መስኮች ሊተገበሩ የሚችሉ ጠቃሚ እውቀቶችን ይሰጣሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ማይክሮባዮም ምንድን ነው?
መ፡ ማይክሮባዮም የሚያመለክተው እንደ ባክቴሪያ፣ ፈንገሶች እና ቫይረሶች ያሉ በውስጡ እና በአስተናጋጅ አካል ላይ የሚኖሩ ረቂቅ ተሕዋስያን ማህበረሰብ ነው።
ጥ: ለምን ማይክሮባዮም አስፈላጊ ነው?
መ፡ ማይክሮባዮም በተለያዩ የአካል ክፍሎች ህይወት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል፣ ይህም ሜታቦሊዝምን፣ በሽታ የመከላከል አቅምን እና የንጥረ-ምግብን መሳብን ጨምሮ።
ጥ: ማይክሮባዮም እንዴት ያድጋል?
መ: ማይክሮባዮም ከአስተናጋጁ አካል ጋር አብሮ ያድጋል። በባሕር አኒሞኖች ውስጥ ፣ አስተናጋጁ አካል ፣ በተለይም በተፈጥሮው የበሽታ መከላከል ስርዓት ፣ የማይክሮባዮሜስ የመጀመሪያ ቅኝ ገዥዎች ስብጥር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ቀጣይ እድገት የሚመራው በባክቴሪያዎች መካከል ባለው መስተጋብር ነው.
ጥ: - በባህር አኒሞን ማይክሮባዮም ውስጥ የቺቲን ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ ቺቲን፣ ፖሊሳክካርዴድ፣ በባህር አኒሞኖች ማይክሮባዮም እድገት ውስጥ ማዕከላዊ ሚና የሚጫወት ይመስላል። ምንም እንኳን የባህር አኒሞኖች ቺቲንን ለመዋቅራዊ እድገት ባይፈልጉም ተሳትፎው ማይክሮባዮምን በመቅረጽ ረገድ ያለውን ጠቀሜታ ያሳያል።
ጥ: ይህ ጥናት ከሰው ጤና ጋር እንዴት ይዛመዳል?
መ: በባህር አኒሞኖች ውስጥ የማይክሮባዮም እድገትን መረዳቱ አዲስ በተወለዱ ሕፃናት ላይ የሚሰራ ማይክሮባዮም መመስረትን በተመለከተ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በህይወት መጀመሪያ ላይ ጠቃሚ በሆኑ ማይክሮቦች ትክክለኛ ቅኝ ግዛት የበሽታ መከላከያ ስርዓትን ለማሰልጠን እና የበሽታ መከላከያ እና የሜታቦሊክ በሽታዎችን ለመከላከል በጣም አስፈላጊ ነው.