በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ የህክምና ምርምርን ይመልከቱ

ኬኔዲ ስፔስ ሴንተር፣ ፍላ.፣ ኦክቶበር 30፣ 2023 / PRNewswire/ - መጪው የ SpaceX 29ኛ የንግድ ምላሽ አገልግሎት ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ተልዕኮ በህዳር 5፣ 2023 ሊጀመር ነው፣ ዓላማውም የህክምና ምርምርን እና በምድር ላይ እና በህዋ ላይ በሽታዎችን ለመከላከል እና ለማከም አዳዲስ መንገዶችን ማግኘት ይችላል።
ከማይክሮቦች እና ከሜላኒን ምርት እስከ አንጎል ኦርጋኖይድ እና በአንፋጭ የመድኃኒት አቅርቦትን የሚሸፍኑ በርካታ በISS ናሽናል ላብራቶሪ® የተደገፉ ብዙ የክፍያ ጭነቶች በተልዕኮው ላይ ይሆናሉ። እያንዳንዱ ምርመራ ለሰው ልጅ እሴት ለማምጣት እና በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ የንግድ እድሎችን ለማዳበር ያለመ ነው።
የባህር ኃይል ምርምር ላቦራቶሪ ማይክሮግራቪቲ በሜላኒን ምርት ውስጥ የማይክሮቦችን ባህሪ እንዴት እንደሚጎዳ ይመረምራል። ጥናቱ ማይክሮግራቪቲ እና የኮስሚክ ጨረሮች አዳዲስ ባዮሜትሪዎችን ለማምረት የሚያገለግሉ አዳዲስ የሜላኒን ዓይነቶችን ለማምረት ያላቸውን አቅም ይመረምራል።
ቦይንግ በአይ ኤስ ኤስ ውስጥ ባሉ በርካታ ቦታዎች ላይ በማይክሮቦች ላይ ያለውን ውጤታማነት ለመገምገም በፀረ-ተህዋሲያን ፖሊመር ገጽ ሽፋን ላይ ሙከራዎችን ያደርጋል። ውጤቶቹ ወደፊት በሚደረጉ የጠፈር ተልዕኮዎች እና በጠፈር መድረኮች ላይ የኢንፌክሽን ስጋቶችን ለመቀነስ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
የዩኤስ ብሄራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን (NSF) ከአይኤስኤስ ብሄራዊ ቤተ ሙከራ ጋር ሁለት የባዮቴክኖሎጂ ምርመራዎችን በገንዘብ በመደገፍ በመተባበር ላይ ነው። የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ሳንታ ባርባራ ንፋጭ በሰው የመተንፈሻ ቱቦ ውስጥ ያለውን ሚና እና መድሃኒቱን ወደ ሳንባዎች እንዴት እንደሚጎዳ ለመረዳት ያለመ ነው። ጥናቱ ፈሳሽ መሰኪያዎችን በመተንፈሻ ቱቦ ውስጥ ማጓጓዝን ለመከታተል ጄል-የተሸፈኑ ቱቦዎችን ይጠቀማል ፣ ይህም የመድኃኒት ማቅረቢያ ሞዴሎችን እና በጨቅላ ሕፃናት ውስጥ የመተንፈሻ ጭንቀት ሲንድሮም ሕክምናዎችን ያሻሽላል። የሳን ፍራንሲስኮ የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በ 3D-immune-Liver ቲሹ ቺፕስ በመጠቀም የበሽታ መከላከል ስርዓት እርጅናን እና የጉበት ሴሎችን የማደስ ችሎታ ላይ ያተኩራሉ. ይህ ምርምር እርጅናን ወደሚያዘገዩ እና በምድር ላይ ባሉ ታካሚዎች ላይ የጉበት ፈውስ ሊያሻሽል ወደሚችል ጣልቃገብነት ሊያመራ ይችላል።
የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ፣ ሳንዲያጎ በህዋ ውስጥ ስላለው የተፋጠነ እርጅና እና የግንዛቤ ማሽቆልቆል ግንዛቤን ለማግኘት ማይክሮግራቪቲ ከግንድ-ሴል በሚመነጩ የአንጎል ኦርጋኖይድ ላይ ያለውን ተጽእኖ ይመረምራል። ግኝቶቹ እንደ የመርሳት በሽታ እና አልዛይመርስ ያሉ የነርቭ በሽታዎችን የበለጠ ለመረዳት እና ለአዳዲስ ሕክምናዎች በሮች ሊከፈቱ ይችላሉ።
በህዋ ላይ የተመሰረቱ ፋሲሊቲዎችን በማጎልበት ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ሬድዋይር ስፔስ የፋርማሲዩቲካል ኢን-ስፔስ ላብራቶሪ ማይክሮግራቪትን በመጠቀም በፕሮቲን ክሪስታል እድገት ላይ ሙከራዎችን ያደርጋል። የስበት ኃይል አለመኖር ክሪስታሎች ትልቅ እና የበለጠ ወጥ በሆነ መልኩ እንዲያድጉ ያስችላቸዋል, ይህም ለታካሚዎች ሕክምናን ሊያሻሽል ይችላል. ይህ ተቋም ሙሉ በሙሉ ስራ ከጀመረ በኋላ ለተጨማሪ ምርመራዎች ለህይወት ሳይንስ ማህበረሰብ ክፍት ይሆናል።
እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች በአይኤስኤስ ናሽናል ቤተ ሙከራ እና በናሳ በሚስተናገዱበት ዌቢናር ውስጥ ይታያሉ እና የሚዲያ አባላት በክፍለ ጊዜው ውስጥ ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ ተጋብዘዋል። በመጪዎቹ ቀናት የዚህ ተልዕኮ አካል በ SpaceX Dragon የጠፈር መንኮራኩር ላይ የሚጀመሩትን ፕሮጀክቶች የሚያጎሉ በርካታ ጋዜጣዊ መግለጫዎች ያያሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የ SpaceX 29ኛው የንግድ አቅርቦት አገልግሎት ተልዕኮ ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ ተልእኮው የህክምና ምርምርን ለማራመድ እና በምድር ላይ እና በህዋ ላይ በሽታዎችን ለመከላከል እና ለማከም አዳዲስ መንገዶችን ለማግኘት ያለመ ነው።
ጥ፡ በአይኤስኤስ ብሄራዊ ላቦራቶሪ የሚደገፉ አንዳንድ የክፍያ ጭነቶች ምንድን ናቸው?
መ፡ ምርምራዎቹ እንደ ሜላኒን ምርት፣ ፀረ-ተህዋስያን ንጣፍ ሽፋን፣ የአክቱስ ሚና በመድኃኒት አቅርቦት ላይ ያለው ሚና፣ የበሽታ መከላከል ስርዓት እርጅና እና የአንጎል ኦርጋኖይድ ያሉ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይሸፍናል።
ጥ፡ እነዚህ ግኝቶች ለሰው ልጅ እንዴት ሊጠቅሙ ይችላሉ?
መ፡ የጥናት ግኝቶቹ የተሻሻሉ የመድኃኒት ማቅረቢያ ዘዴዎችን፣ የነርቭ ሁኔታዎችን ሕክምና እና የተሻሻሉ የሕክምና ዘዴዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ።
ጥ፡ ምርመራዎችን የሚያሳየው ዌቢናር መቼ ነው የሚካሄደው?
መ፡ ዌቢናር በኦክቶበር 31፣ 2023፣ በ1pm EDT ላይ ይካሄዳል።
ጥ፡ ከእነዚህ ምርመራዎች ጋር የተያያዙ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ፎቶዎች ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ አዎ፣ የአይኤስኤስ ብሄራዊ ቤተ ሙከራን ድረ-ገጽ በመጎብኘት ባለከፍተኛ ጥራት ፎቶዎችን ማውረድ ትችላለህ።