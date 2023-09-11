አዲስ ጥናት በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ለማይክሮቦች ወረራ ሊፈጠር የሚችል መፍትሄ ያሳያል

በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ላይ በቅርቡ የተደረገ ጥናት ለቀጣይ ጥቃቅን ተህዋሲያን መከሰት መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል አረጋግጧል። በጠፈር ተጓዦች እና በጭነት ወደ አይኤስኤስ የሚወሰዱ ማይክሮቦች ባዮፊልም በመባል የሚታወቁትን የሚያንቀላፉ ጉድጓዶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህ ባዮፊልሞች በጠፈር ተመራማሪዎች ጤና ላይ ስጋት ስለሚፈጥሩ በጣቢያው ላይ ያሉ መሳሪያዎችን ሊጎዱ ይችላሉ. ነገር ግን በሲሊኮን ላይ የተመሰረተ ቅባትን ያካተተ ህክምና የባዮፊልም መፈጠርን በመከላከል ረገድ ጥሩ ውጤቶችን አሳይቷል.
ባዮፊልሞች በማይክሮቦች የሚመረቱ ውስብስብ የሕዋስ ማትሪክስ ናቸው፣ እና እነሱ በተለያዩ የአይኤስኤስ ገጽ ላይ ሊገኙ ይችላሉ፣ የጠፈር ልብሶችን እና የውሃ ስርዓቶችን ጨምሮ። አንዳንድ ረቂቅ ተህዋሲያን ምንም ጉዳት የሌላቸው አልፎ ተርፎም ጠቃሚ ቢሆኑም ጎጂዎች ከሰውነት መከላከያ ስርዓት ማምለጥ እና የሕብረ ሕዋሳትን ሊጎዱ ይችላሉ. እነዚህ ጎጂ የሆኑ ማይክሮቦች በተፈጠሩት ባዮፊልሞች የተጠበቁ ናቸው, ይህም ተኝተው እንዲቆዩ እና እንዳይታወቁ ያስችላቸዋል.
በሲሊኮን ላይ የተመሰረተ የቅባት ህክምና በመጀመሪያ በምድር ላይ ተፈትኗል እና ባዮፊልም እንዳይፈጠር ለመከላከል ውጤታማ ሆኗል. በአይኤስኤስ ሙከራ ውስጥ ጠፈርተኞች የገጽታ ቁሳቁሶችን በቅባቱ በማከም Pseudomonas aeruginosa ለተባለ ባክቴሪያ አጋልጠዋል። በጣቢያው ላይ ከሶስት ቀናት የክትባት ጊዜ በኋላ, ሙከራዎች እንደሚያሳዩት ቅባት ባክቴሪያዎቹ በንጣፎች ላይ እንዳይሰበሰቡ አድርጓል.
ይህ ግኝት በተለይ ወደ ጨረቃ እና ማርስ ለሚደረጉ የረዥም ጊዜ የጠፈር ተልእኮዎች ጠቃሚ ነው፣ መለዋወጫ መቀበል ወይም ሰራተኞችን በፍጥነት ወደ ምድር መመለስ አይቻልም። ረቂቅ ተህዋሲያንን ለመከላከል መፍትሄዎችን መፈለግ የጠፈር ተመራማሪዎችን ጤና ለመጠበቅ እና የመሳሪያዎችን ተግባራዊነት ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው.
ይህ ጥናት በህዋ ላይ ካሉት አፕሊኬሽኖች በተጨማሪ የህክምና መሳሪያዎችን ንፅህናን ለመጠበቅ እና እንደ ዘይት እና ጋዝ ምርት ባሉ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ በጥቃቅን ተህዋሲያን የሚመራውን ዝገት በመቀነስ ረገድ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። የባዮፊልም ምስረታ መከላከል የመሣሪያዎች ብልሽት እና አደገኛ የዘይት መፍሰስ አደጋዎችን ለመቀነስ ይረዳል።
ይህ ጥናት በኦገስት 16፣ 2021 በ npj ማይክሮግራቪቲ መጽሔት ላይ ታትሟል።
ምንጮች:
- ምንጭ ጽሑፍ: ያልተገናኘ ምንጭ
- የባዮፊልሞች ፍቺ፡- “ባዮፊልም ረቂቅ ተሕዋስያን፣ ባክቴሪያን ጨምሮ፣ ከገጽታ ጋር ተያይዘው ውጫዊ ፖሊሜሪክ ንጥረ ነገር (ኢፒኤስ) የሚባል መከላከያ ማትሪክስ ይፈጥራል። (ምንጭ፡ Study.com)
- ረቂቅ ተሕዋስያን ፍቺ፡- “ማይክሮቦች እንደ ባክቴሪያ፣ ቫይረሶች፣ ፈንገሶች እና ፕሮቶዞአ ያሉ ረቂቅ ተሕዋስያን ሲሆኑ በአይን ሊታዩ የማይችሉ በጣም ትንሽ ናቸው። (ምንጭ፡ News-medical.net)