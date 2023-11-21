የሊሶሶም ጥገናን መረዳት፡ እርጅናን ለመከላከል ቁልፍ ተጫዋቾችን ይፋ ማድረግ

እርጅና በሴሉላር ደረጃ ላይ ያሉ ፍጥረታትን የሚጎዳ ውስብስብ ሂደት ነው። ሴሎች ከውስጣዊ እና ውጫዊ ጉዳቶች እንዲተርፉ ስለሚያስችሉት ዘዴዎች ጥያቄዎችን ያስነሳል. አንድ ወሳኝ ሴሉላር መዋቅር ሊሶሶም የተበላሹ ሴሉላር ክፍሎችን እና በሽታ አምጪ ተህዋስያንን በማዋረድ እንዲሁም በሴሎች እና በቲሹዎች ውስጥ መረጋጋትን የመጠበቅ ሃላፊነት አለበት። ግን ሊሶሶም ሊጠገን ይችላል? ከሆነስ እንዴት?
በ EMBO ሪፖርቶች ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት የኦሳካ ዩኒቨርሲቲ እና የናራ ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ማይክሮአውቶፋጂ ተብሎ በሚታወቀው ሂደት የተበላሹ ሊሶሶሞችን የመጠገን ዘዴ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል። ከዚህም በላይ የዚህን የጥገና ሂደት ሁለት ቁልፍ ተቆጣጣሪዎች ለይተው አውቀዋል.
ማይክሮአውቶፋጂ ከሦስቱ ዋና ዋና የራስ-ሰር ዓይነቶች አንዱ ነው-የተስተካከለ ሂደት የማይሰሩ ወይም አላስፈላጊ ሴሉላር ክፍሎችን የሚያፈርስ። ምንም እንኳን ማይክሮአውቶፋጂ የሊሶሶም ጉዳትን ለመከላከል እንደሚረዳ ቢታሰብም, ስለዚህ ሂደት ብዙ ዝርዝሮች አይታወቁም.
ተመራማሪዎቹ የሊሶሶም ጉዳት ምላሽን አዲስ ተቆጣጣሪ ለመፍታት ወደ ሂፖ መንገድ - ሴሉላር እድገትን ጨምሮ የተለያዩ ሴሉላር ሂደቶችን የሚቆጣጠር ምልክት ማድረጊያ መንገድ ላይ ገብተዋል። በምርመራቸው ሴሪን-threonine kinase 38 (STK38) የተባለ ፕሮቲን ለሊሶሶም ጉዳት ምላሽ አስፈላጊ መሆኑን ደርሰውበታል።
ተጨማሪ አሰሳ እንደሚያሳየው STK38 ለትራንስፖርት (ESCRT) ማሽነሪዎች ከሚያስፈልገው የ endosomal ለይታ ኮምፕሌክስ ጋር በመተባበር በሊሶሶማል ጥገና ውስጥ ቀድሞውኑ የታወቀ ተጫዋች ነው። STK38 ቫኩኦላር ፕሮቲን መደርደር 4 (VPS4) የተባለውን ፕሮቲን ለተበላሹ ሊሶሶሞች ይመለመላል፣ይህም በጥገናው ወቅት የ ESCRT ማሽነሪዎችን ለመበተን ወሳኝ ነው። ተመራማሪዎቹ ይህ የጥገና ዘዴ በማይክሮአውቶፋጂ (ማይክሮአውቶፋጂ) መካከለኛ ነው.
በተጨማሪም፣ ጥናቱ በጥገና ሂደት ውስጥ ጋማ-አሚኖቡቲሪክ አሲድ ተቀባይ-ተያይዘው ፕሮቲኖች (GABARAPs) የሚባሉ የራስ-ፋጂ-ነክ ፕሮቲን 8 (ATG8) ሞለኪውሎች ንዑስ ቡድን ቀኖናዊ ያልሆነ lipidation አስፈላጊነት ለይቷል። Lipidation የሚያመለክተው የ ATG8sን ከሊፕድ ማራዘሚያዎች ጋር ማሻሻያ ሲሆን በራስ-ሰር ህክምና ውስጥ መሰረታዊ ሂደት ነው። ቀኖናዊ ያልሆኑ ቅባቶች በተለምዶ ቀኖናዊ lipidation ውስጥ ከሚታየው ባለ ሁለት-ሜምብራን phagophores ምትክ ATG8s ወደ ነጠላ-ሜምብራን endolysosomes መቀባትን ያካትታል።
ተመራማሪዎቹ የ ESCRT ማሽነሪዎችን ለተበላሹ lysosomes መቅጠርን ጨምሮ GABARAPs ለሊሶሶም ጥገና የመጀመሪያ ደረጃ ወሳኝ መሆናቸውን አሳይተዋል።
በተጨማሪም የ STK38 እና የ GABARAP ዎች መሟጠጥ የማይክሮአውቶፋጂ ተቆጣጣሪዎች የሴንሰንት ሴሎችን ስርጭት ከፍ ለማድረግ እና የሞዴል ኦርጋኒክ C. elegansን ህይወት ያሳጥራሉ. እነዚህ ግኝቶች የ STK38 እና GABARAPs በዝግመተ ለውጥ የተጠበቁ ሚናዎች የlysosomal ታማኝነትን በመጠበቅ፣ ጤናማ ሴሉላር ተግባርን በማሳደግ እና ሴሉላር ሴንስሴሽን እና የሰውነት እርጅናን በመከላከል ረገድ ያላቸውን ሚና ያሳያሉ።
ይህ ስለ lysosomal ጥገና ሂደት አጠቃላይ ግንዛቤ ጤናማ እርጅናን ለማራመድ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል እና ከእድሜ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ውስጥ ሊኖሩ ስለሚችሉ የሕክምና ጣልቃገብነቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በየጥ
ጥ: ሊሶሶም ምንድን ናቸው?
መ: ሊሶሶም የተበላሹ ሴሉላር ክፍሎችን እና በሽታ አምጪ ተህዋስያንን ለመስበር እና ለማዋሃድ ሃላፊነት ያላቸው ሴሉላር መዋቅሮች ናቸው።
ጥ፡ ማይክሮአውቶፋጂ ምንድን ነው?
መ: ማይክሮአውቶፋጂ የማይሰሩ ወይም አላስፈላጊ ሴሉላር ክፍሎች የሚበላሹበት ቁጥጥር የሚደረግበት ሂደት ነው።
ጥ፡ STK38 ምንድን ነው?
መ: STK38 የተበላሹ ሊሶሶሞችን ለመጠገን እና የ ESCRT ማሽነሪዎችን በመመልመል ረገድ ወሳኝ ሚና የሚጫወት ፕሮቲን ነው።
ጥ፡ የ ESCRT ማሽነሪ ምንድን ነው?
መ: ለማጓጓዣ (ESCRT) ማሽነሪ የሚያስፈልገው የ endosomal የመለየት ስብስብ የሊሶሶም ጥገናን ጨምሮ በተለያዩ ሴሉላር ሂደቶች ውስጥ የሚሳተፍ የፕሮቲን ስብስብ ነው።
ጥ፡ የGABARAPs ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ ጋባራፕስ በሊሶሶማል ጥገና ወቅት ለESCRT ማሽነሪ የመጀመሪያ ምልመላ አስፈላጊ የሆኑ ከራስ-ፋጂ ጋር የተገናኙ ፕሮቲን 8 (ATG8) ሞለኪውሎች ንዑስ ቡድን ናቸው።
ጥ: የሊሶሶም ጥገና እርጅናን እንዴት ይጎዳል?
መ: የሊሶሶማል ችግር እና ጉዳት ከተፋጠነ እርጅና እና አጭር የህይወት ዘመን ጋር ተያይዘዋል። የሊሶሶም መጠገኛ ዘዴዎችን መረዳት እና ማስተዋወቅ ለጤናማ እርጅና እና ከእድሜ ጋር የተዛመዱ በሽታዎችን ለማከም ሊያግዝ ይችላል።
ጥ: በዚህ ጥናት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ሞዴል አካል ምንድን ነው?
መልስ፡ ተመራማሪዎቹ የSTK38 እና GABARAP መመናመን በሴሉላር ሴንስሴንስ እና የህይወት ዘመን ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለመመርመር በባዮሎጂካል ምርምር ውስጥ በተለምዶ የሚጠናውን ሲ.elegansን ተጠቅመዋል።