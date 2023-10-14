በዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ እንዴት በደህና ማየት እና መደሰት እንደሚቻል

ኦክቶበር 14፣ ቫንኩቨር በካናዳ ያለውን አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ለመመስከር የተሻለው ቦታ ይኖረዋል። ይሁን እንጂ የአየር ሁኔታ ትንበያ አውሎ ነፋሱን እያሳየ ነው፣ ይህም የሰማይ ተመልካቾችን እይታ ሊያደናቅፍ ይችላል። ግርዶሹ በዩናይትድ ስቴትስ፣ በሜክሲኮ እና በደቡብ እና በመካከለኛው አሜሪካ በሚገኙ አንዳንድ ክፍሎች ይታያል ተብሎ ይጠበቃል።
በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ ትገኛለች, ይህም ከፀሐይ ያነሰ ትመስላለች. በውጤቱም, ጨረቃ የፀሐይን ብርሃን ሙሉ በሙሉ አይዘጋውም, "የእሳት ቀለበት" ውጤት ይፈጥራል. በሜትሮ ቫንኩቨር ግርዶሹ ከቀኑ 8፡08 ላይ ይጀምራል እና ከፍተኛው በ9፡20 ላይ ይደርሳል በ10፡38 ላይ ያበቃል።
ምንም እንኳን ሜትሮ ቫንኩቨርይትስ ከ70 እስከ 80 በመቶ የሚሆነውን የግርዶሽ ግርዶሽ ይመለከታሉ ተብሎ ቢጠበቅም፣ በBC የውስጥ ክፍል ወይም በአልበርታ ድንበር አቅራቢያ የሚኖሩ ከ60 እስከ 70 በመቶ የሚሆነውን ያያሉ። እንደ ማሪታይምስ ባሉ ሌሎች የካናዳ አካባቢዎች ያሉ የሰማይ ጠባቂዎች ከ10% በታች ብቻ ነው የሚያዩት እና ዝግጅቱን ላይመለከቱ ይችላሉ።
በግርዶሽ ወቅት ዓይኖችዎን ለመጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው. ፀሐይን በቀጥታ መመልከት ጨረቃ ከፊት ለፊት ብትሆንም እንኳ ከፍተኛ የዓይን ጉዳት ሊያስከትል ይችላል. መደበኛ መነጽሮች ወይም መነጽሮች በቂ መከላከያ አይደሉም. በምትኩ የ ISO 12312-2 ዓለም አቀፍ ደረጃን የሚያከብር የፀሐይ መመልከቻ መነጽሮችን ወይም ደህንነቱ የተጠበቀ የእጅ መመልከቻ ይጠቀሙ። ከመጠቀምዎ በፊት መነጽሮችን ወይም ተመልካቾችን ለማንኛውም ጉዳት ይፈትሹ። እነዚህን መሳሪያዎች በሚጠቀሙበት ጊዜ ህፃናት ክትትል መደረጉን ያረጋግጡ።
የአየሩ ግርዶሽ በጊዜው ካልፀዳ፣ NASA ክስተቱን በድረ-ገጹ ላይ በቀጥታ ያስተላልፋል። የኦንላይን ስርጭቱ በግርዶሹ መንገድ ላይ የተለያዩ ማሳያዎችን፣ የባለሙያዎችን አስተያየት እና እይታዎችን ያካትታል።
ምንም እንኳን በሜትሮ ቫንኩቨር ያለው የአየር ሁኔታ ትንበያ አመታዊውን የፀሐይ ግርዶሽ ለመመልከት ተስማሚ ላይሆን ቢችልም ይህን ያልተለመደ የሰማይ ግርዶሽ ክስተት ለማየት ለዓይን ደህንነት ቅድሚያ መስጠት እና አማራጭ ዘዴዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው።
ምንጮች፡- ናሳ፣ ቪአይኤ