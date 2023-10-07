የ Exoplanet የከባቢ አየር ባህሪያትን ለመለካት ጠንካራ ዘዴዎች

በ exoplanet spectroscopy መስክ ቁልፍ ግብ የኤክሶፕላኔቶችን የከባቢ አየር ባህሪያት በትክክል መለካት እና እነሱን ከከባቢ አየር ፊዚክስ እና የፕላኔቶች አፈጣጠር ግንዛቤ ጋር ማገናኘት ነው። ነገር ግን፣ ጥቅም ላይ የሚውሉት የመለኪያ ዘዴዎች ጠንካራ ከመሆናቸውም በላይ በራስ የመተማመን እና የተሳሳቱ ድምዳሜዎችን ለማስወገድ የሞዴል እርግጠኛ አለመሆንን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው።
በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት ተመራማሪዎች ከበርካታ ትንታኔዎች የኋላ ስርጭቶችን በማጣመር የሞዴል አለመረጋጋትን ለመፍታት ሶስት የስብስብ ዘዴዎችን አወዳድረዋል። እነዚህ ዘዴዎች የባዬዥያን ሞዴል አማካኝ፣ አንድ-ውጭ የትንበያ እፍጋቶችን በመጠቀም የቤኤዥያን ሞዴል አማካኝ ልዩነት እና የትንበያ ስርጭቶችን መደርደር ያካትታሉ። ተመራማሪዎቹ የ HST+Spitzer ማስተላለፊያ ስፔክትረም የሙቅ ጁፒተር HD 209458b የተለያዩ የደመና እና የጭጋግ ማዘዣዎች ያላቸውን ሞዴሎች በመግጠም የእነዚህን ዘዴዎች ውጤታማነት አሳይተዋል።
የጥናቱ ውጤት እንደሚያሳየው ሁሉም የመሰብሰቢያ ዘዴዎች በተገኙ መለኪያዎች ላይ የበለጠ ጥርጣሬዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል, እነዚህም የበለጠ ተጨባጭ እና ከአካላዊ እና ኬሚካላዊ ፍላጎቶች ጋር የሚጣጣሙ ናቸው. ከHST ስፔክትራ የተመለሱት መለኪያዎች እርግጠኛ አለመሆናቸዉ ብዙም ያልተዘገበ ሊሆን እንደሚችል ተደርሶበታል፣ምክንያቱም የአምሳያ አለመረጋጋት በተለምዶ ተጠያቂ ስላልሆነ።
ተመራማሪዎቹ ሞዴሎችን ለማጣመር በጣም ጠንካራው ዘዴ አድርገው መቆለልን ይመክራሉ። እነዚህ ዘዴዎች ከገለልተኛ የመልሶ ማግኛ ኮዶች እና የተለያዩ ሞዴሎችን በአንድ ኮድ ውስጥ ለማጣመር ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ከተለያዩ የውሂብ ቅነሳዎች የተገኙ ውጤቶችን በማጣመር ጨምሮ በተለያዩ የ exoplanet ትንተና ሂደቶች ዋጋ አላቸው.
እነዚህን ጠንካራ ዘዴዎች በመተግበር የኤክሶፕላኔት ስፔክትሮስኮፒ መስክ የበለጠ ትክክለኛ እና አስተማማኝ የከባቢ አየር ንብረቶችን መለኪያዎችን ሊያደርግ ይችላል ፣ ይህም ለኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር እና ከፕላኔቷ አፈጣጠር ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
– ማቲው ሲ ኒክሰን፣ ሉዊስ ዌልባንክ፣ ፒተር ማክጊል (ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም)