በእርሻ ውስጥ የሚቴን ልቀትን መቀነስ፡- በዘላቂ ግብርና ውስጥ ያለ ስኬት

በ'ግብርና እና የአየር ንብረት ለውጥ፡ ሳይንስ ወደ ተግባር' ኮንፈረንስ፣ የቲጋስክ ዋና የምርምር ሳይንቲስት፣ ፕሮፌሰር ሲኔድ ዋተርስ፣ የ'ሜት-አባቴ' ፕሮጀክት አካል በመሆን መሰረታዊ ምርምር አካፍለዋል። በአይሪሽ ግብርና ኢንዱስትሪ የሚመነጨውን የሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀትን በተለይም ሚቴንን ለመዋጋት በሚደረገው ጥረት ፕሮፌሰር ዋተርስ እና ቡድናቸው አዳዲስ ለእርሻ ዝግጁ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን በመስራት ላይ ናቸው።
ከአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ (EPA) የተገኘው የቅርብ ጊዜ መረጃ እንደሚያሳየው 72 በመቶው አስገራሚ የአየርላንድ አግሪ-GHG ልቀቶች በሚቴን ሊባሉ ይችላሉ። በመሆኑም ኢንዱስትሪው እነዚህን ልቀቶች ለመቀነስ ውጤታማ ዘዴዎችን በትጋት ሲፈልግ ቆይቷል።
የ'ሜት-አባቴ' ፕሮጀክት በጎልዌይ ውስጥ በግላስፖርት ባዮ በተመረቱ የተለያዩ ምርቶች ላይ ኦክሳይድ የሚያደርጉ ሚቴን መከላከያዎችን በማዘጋጀት ላይ ያተኮረ ነው። ለምግብነት ደህና መሆናቸው የተረጋገጠው እነዚህ በፔሮክሳይድ ላይ የተመሰረቱ ውህዶች ከፍተኛ ሙከራዎችን አድርገዋል፣ ይህም የሚቴን ልቀትን ከሮሚን ፍልሚያ በመቀነሱ ረገድ ያላቸውን ውጤታማነት ያሳያሉ።
ከእነዚህ ጥናቶች የወጣው በጣም ተስፋ ሰጪ ምርት RumenGlas ነው፣ እሱም ካልሲየም ፐሮክሳይድን እንደ ቁልፍ ንጥረ ነገር ይጠቀማል። ፕሮፌሰር ዋተርስ በቀን 0.9-13c ያህል ጭንቅላት ብቻ እንደሚሆን በመገመት ወጪ ቆጣቢነቱን አጉልተዋል። ቡድኑ በዝቅተኛ መጠን በ17% ቅናሽ እና ከቁጥጥር ቡድን ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ መጠን ያለው 28% ቅናሽ በማድረግ ከፍተኛ መጠን ያለው የሚቴን ልቀትን መቀነስ ተመልክቷል።
እነዚህ አጋቾች ከሚቴን ከሚቀንስ ባህሪያቸው በተጨማሪ ሃይድሮጅንን ወደ ተለዋዋጭ የሰባ አሲዶች በማዘዋወር የአፈፃፀም ጥቅሞችን ያሳያሉ። የተሻሻለ አፈፃፀም መኖውን ወደ ሥራቸው ለማካተት የሚያወጣውን ወጪ ስለሚቀንስ ይህ ግኝት ለከብት እርባታ ገበሬዎች አስደሳች ተስፋን ይሰጣል።
የደህንነት ደንቦችን ማክበርን ለማረጋገጥ የሩመን ግላስ ምርት በ 2024 መጀመሪያ ላይ በአውሮፓ የምግብ ደህንነት ባለስልጣን (EFSA) ግምገማ ይካሄዳል. ከፀደቀ በኋላ ለገበሬዎች ምቹ እና ቀልጣፋ መፍትሄ ይሰጣል, ምክንያቱም በፔሌት መልክ በቀላሉ ሊሰጥ ይችላል.
በቴጋስክ ከተሰራው የፈጠራ ስራ በተጨማሪ በኮንፈረንሱ ላይ የተገኙ ሌሎች ባለሙያዎች በግብርና ላይ የሚቴን ልቀትን መቀነስ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። በመራቢያ ልምምዶች እድገቶች እና ከእድሜ ጋር የተያያዙ ሁኔታዎችን በመታገል በ 25 ከብቶች ወደ ውስጥ የሚገባው የሚቴን ልቀት በ2050 በመቶ እንደሚቀንስ ይገመታል።
የትኛውም የሚቴን ልቀት ምንጭ የእንስሳት ብዛት ወይም ለአለም ሙቀት መጨመር የሚያበረክቱት አስተዋፅኦ ምንም ይሁን ምን በአየር ንብረት ለውጥ ውስጥ ጉልህ ሚና እንዳለው መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደ RumenGlas ያሉ ውጤታማ ስልቶችን እና ቴክኖሎጂዎችን በመተግበር አርሶ አደሮች በስራቸው ላይ የሚደርሰውን የአካባቢ ተፅእኖ በመቀነስ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት ይችላሉ፣ በመጨረሻም ለግብርና ቀጣይነት ያለው የወደፊት ተስፋ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀቶች ምንድን ናቸው?
የግሪን ሃውስ ጋዝ (GHG) ልቀቶች ወደ ምድር ከባቢ አየር የሚለቀቁትን ጋዞች ወደ ግሪንሃውስ ተፅእኖ ያመለክታሉ። እነዚህ ጋዞች ሙቀትን ያጠምዳሉ እና የአለም ሙቀት መጨመር እና የአየር ንብረት ለውጥ ያስከትላሉ. ዋናዎቹ GHGዎች ካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2)፣ ሚቴን (CH4)፣ ናይትረስ ኦክሳይድ (N2O) እና ፍሎራይድድ ጋዞችን ያካትታሉ።
2. የሚቴን ልቀትን መቀነስ በግብርና ላይ ለምን አስፈላጊ ነው?
ሚቴን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ የሆነ የምድር ሙቀት መጨመር አቅም ያለው ኃይለኛ የሙቀት አማቂ ጋዝ ነው። በግብርናው ዘርፍ የሚቴን ልቀት በዋነኛነት የሚመነጨው ከከብቶች በተለይም ከከብት እርባታ እንስሳት ነው። የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል እና በግብርና ላይ ዘላቂነትን ለማምጣት በእርሻ ውስጥ የሚቴን ልቀትን መቀነስ ወሳኝ ነው።
3. የ'ሜት-አባተ' ፕሮጀክት ምንድን ነው?
የ'ሜት-አባቴ' ፕሮጀክት በአየርላንድ ግብርና እና ምግብ ልማት ባለስልጣን Teagasc የተደረገ የምርምር ተነሳሽነት ነው። ፕሮጀክቱ ለእርሻ ዝግጁ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን እና አዳዲስ መፍትሄዎችን በማዘጋጀት ከከብት እርባታ የሚገኘውን ሚቴን ልቀትን ለመቀነስ ያለመ ነው። ዋና ዓላማው ዘላቂ የምርት ልምዶችን በማስቀጠል የግብርናውን የአካባቢ ተፅእኖ ለመቀነስ ውጤታማ ዘዴዎችን መለየት ነው።
4. RumenGlas ምንድን ነው እና እንዴት ነው የሚሰራው?
RumenGlas የ'Meth-Abate' ፕሮጀክት አካል ሆኖ በግላስፖርት ባዮ በጋልዌይ የተሰራ ምርት ነው። ካልሲየም ፐሮአክሳይድን እንደ ገባሪ ውህዱ የሚጠቀም ኦክሲዳይዝድ ሚቴን መከላከያ ነው። RumenGlas እንደ ሃይድሮጂን መስመጥ ሆኖ ሃይድሮጅንን ወደ ተለዋዋጭ ቅባት አሲድ በማዞር የሚቴን ልቀትን ከሮሚነንት ፍላት ይቀንሳል። የሚተዳደረው በፔሌት መልክ ነው, ይህም ለገበሬዎች በከብት መኖ ውስጥ እንዲካተት ያደርገዋል.
5. RumenGlas ን መጠቀም ምን ጥቅሞች አሉት?
ሩመን ግላስ ከሚቴን ከሚቀንስ ባህሪያቱ በተጨማሪ ለእንስሳት እርባታ ያለውን ጠቀሜታ ያሳያል። ሃይድሮጂንን ወደ ተለዋዋጭ ፋቲ አሲድ በማዞር የእንስሳትን አፈፃፀም ሊያሻሽል ይችላል, ይህም ለምርታማነት መጨመር አስተዋጽኦ ያደርጋል. ይህ የአፈጻጸም መሻሻል RumenGlasን ወደ መኖው ውስጥ የማካተት ወጪን በማካካስ ለገበሬዎች ኢኮኖሚያዊ አዋጭ መፍትሄ ያደርገዋል።
[ከተፈለገ፡ ምንጮች – EPA (ዩአርኤል አስገባ)፣ Teagasc (ዩአርኤል አስገባ)]