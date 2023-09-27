የደቡብ አፍሪካ ድርብ ሜትሮይት ግኝት፡ የጠፈር ሚስጥሮችን መክፈት

ከጠፈር ተነስተው ወደ ምድር የወደቁ የዐለት ፍርስራሾች ሜቲዮራይተስ ለብዙ ሺህ አመታት የሰው ልጅን ቀልብ ገዝተዋል። ፍርሃትን እና አፈ ታሪኮችን ብቻ ሳይሆን ስለ ስርዓታችን መወለድ እና ስለ ኦርጋኒክ ህይወት መኖር ጠቃሚ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ይይዛሉ። ሚቲዮራይትስ የተፈጥሮ ቅርስ ትልቅ ቦታ ተደርጎ በሚቆጠርባት ደቡብ አፍሪካ፣ በቅርቡ የተደረገው ድርብ ግኝት በሳይንቲስቶች እና ሰብሳቢዎች ዘንድ ደስታን ፈጥሯል።
እ.ኤ.አ. በ2021 መገባደጃ ላይ ከሰሜናዊ ኬፕ ግዛት የመጣው ገበሬ ጌዲዮን ሎምባርድ ሁለት የሜትሮይት ቁርጥራጮችን እንዳገኘ በመጠርጠር በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ የሜትሮይት ተመራማሪዎችን አነጋግሯል። እውነት ከሆነ፣ እነዚህ ከ40 ዓመታት በላይ በሀገሪቱ ውስጥ የመጀመሪያው የሜትሮይት ግኝቶች ይሆናሉ። ፍርስራሾቹን ለተለያዩ ሙከራዎች ካደረጉ በኋላ ተመራማሪዎች በእርግጥ ከተለያዩ ክስተቶች የተለዩ ሜትሮይትስ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
የሜቲዎሪቲካል ሶሳይቲ የስም ኮሚቴ ሃሳቡን ተቀብሎ ለሁለቱ ሚቲዮራይቶች የተለየ አካል አድርጎ በይፋ እውቅና ሰጥቷል። ብሪርስኮፕ እና ቮልኮፕ የተባሉት በግኝት ቦታቸው አቅራቢያ ባሉ ምልክቶች ነበር። በዚህ ድርብ ግኝት ደቡብ አፍሪካ አሁን የተረጋገጠው 51 ሜትሮይትስ ነው፣ ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ከፍተኛው ነው።
ከሰሃራ በረሃ ከተመለሱት ከ14,000 በላይ ሚቲዮራይቶች ጋር ሲነጻጸር በደቡብ አፍሪካ የሚገኙት የሚቲዮራይቶች ቁጥር በአንጻራዊ ሁኔታ አነስተኛ ነው። ይህ ለሀገራዊ የሜትሮይት ትምህርት ግንዛቤ እና የፍለጋ ፕሮግራም ከፍተኛ ጥቅም ሊያስገኝ የሚችል እድል ይሰጣል።
ስለዚህ, በትክክል ሜትሮይት ምንድን ነው? ከመሬት ጋር ከመጋጨቱ የሚተርፍ ቋጥኝ የጠፈር ፍርስራሽ ነው። አብዛኛዎቹ ሚቲዮራይቶች በአጋጣሚ እንደ ያልተለመዱ አለቶች ሲገኙ፣ አንዳንዶቹ የሜትሮ ፋየርቦል ክስተቶች ከታዩ በኋላ ተሰርስረዋል።
Meteorites በተለያዩ ዓይነቶች ይመጣሉ እና ከተለያዩ ምንጮች የተገኙ ናቸው. አብዛኛዎቹ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ካለው የአስትሮይድ ቀበቶ እንደመጡ እና በቀድሞ ግጭቶች ወደ ምድር መንገድ እንደተወገዱ ይታመናል። ትንሽ ክፍል ከጨረቃ እና ከማርስ የተቆራረጡ ናቸው.
ለኦክሲጅን እና ውሃ ሲጋለጡ በፍጥነት በመበላሸታቸው ሜትሮይትስ ማግኘት ፈታኝ ነው። በውጤቱም, አብዛኛው ሜትሮይትስ እንደ አንታርክቲካ እና የሰሃራ በረሃ ባሉ ደረቅ የአየር ጠባይ ውስጥ ይገኛሉ. ሚስተር ሎምባርድ በተለመደው የግብርና ሥራ ወቅት የተገኘው ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም በተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ የሚቲዮራይት ጥበቃን እውቀት ይጨምራል።
የብሪርስኮፕ እና ቮልኮፕ ሜትሮይትስ ትንታኔ ልዩ ልዩነቶችን አሳይቷል። ብሪርስኮፕ አነስተኛ የብረት ብረትን ይዟል እና የእሱ chondrules (በዓለት ውስጥ ያሉ ቅንጣቶች) በተሻለ ሁኔታ ተጠብቀው ነበር, ይህም ተጽዕኖ ከመጋጨቱ በፊት በወላጅ አስትሮይድ ውስጥ አነስተኛ ማሞቂያ ይጠቁማል. በቮልኮፕ ድንጋይ ላይ ያለው ዝገት ከብሪርስኮፕ ጋር ሲነጻጸር የቆየ ውድቀትን ያመለክታል.
የደቡብ አፍሪካ ሚቲዮራይቶች ጉዳታቸውን፣ ማውረዳቸውን፣ ወደ ውጪ መላክ እና ያለፈቃድ መነገድ በሚከለክለው የቅርስ ህግ መሰረት የተጠበቁ ናቸው። እንደ ሙዚየሞች እና ዩኒቨርሲቲዎች ባሉ እውቅና በተሰጣቸው ተቋማት ውስጥ በአግባቡ ተከማችተው ተጠብቀው መቀመጥ አለባቸው።
በየቀኑ በአማካይ ከ10 እስከ 50 የሚደርሱ የሜትሮራይት ተፅእኖዎች በመሬት ላይ፣ ቴክኖሎጂ ለእነዚህ የጠፈር ቁርጥራጮች ግኝት እና ጥናት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ብዙ አገሮች የሜትሮይት መውደቅን ለመከታተል እና ጠቃሚ መረጃዎችን ለመሰብሰብ የካሜራ ሲስተሞችን ጭነዋል።
በደቡብ አፍሪካ የሜትሮይትስ ድርብ ግኝት ስለ ስርዓታችን የጂኦሎጂካል ታሪክ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ለወደፊት ሳይንሳዊ ምርምር እና ትምህርት እነዚህን የሰማይ ቅሪቶች የመጠበቅ እና የማጥናትን አስፈላጊነት ያጎላል።
ምንጮች:
- "ሩሲያን ያናወጠው የ'dash-cam' meteorite ምስጢሮች ተገለጡ" (ምንጭ ጽሑፍ)
- የደቡብ አፍሪካ ቅርስ ህግ ቁጥር 25 እ.ኤ.አ. በ1999 ዓ.ም