በደቡብ አፍሪካ ውስጥ የቅርብ ጊዜ የሁለት ሜትሮይትስ ግኝት

ከጠፈር ወደ ምድር የወደቁ የዐለት ፍርስራሾች ሜቲዮራይትስ በዓለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች ለረጅም ጊዜ የመማረክ ምንጭ ሆነዋል። ስለ ስርዓታችን ሥርዓተ ፀሐይ አመጣጥ እና ስለ ኦርጋኒክ ሕይወት መኖር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በተለይ ደቡብ አፍሪካ የሜትሮይት ግኝቶች ብዙ ታሪክ አላት።
እ.ኤ.አ. በ2021 መገባደጃ ላይ በደቡብ አፍሪካ ሰሜናዊ ኬፕ ግዛት አርሶ አደር ጌዲዮን ሎምባርድ አንድ ያልተለመደ ነገር አደረጉ። ሁለት የሜትሮይት ፍርስራሾችን ማግኘቱን ጠረጠረ እና ለማረጋገጥ ተመራማሪዎችን አነጋግሯል። ቁርጥራጮቹን ለተለያዩ ሙከራዎች ካደረጉ በኋላ, በእርግጥ ሜትሮይትስ እንደሆኑ ተወስኗል. ብሪርስኮፕ እና ቮልፍኮፕ የተባሉት ሁለቱ ፍርስራሾች በአንድ ኪሎ ሜትር ልዩነት ውስጥ ቢገኙም ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሲሆኑ ይህም ከተለያዩ የሜትሮ ክስተቶች የመጡ መሆናቸውን ያሳያል።
በደቡብ አፍሪካ ከ40 ዓመታት በላይ የመጀመርያውን የሜትሮራይት ግኝቶች የሚያመለክት በመሆኑ የእነዚህ የሚቲዮራይትስ ግኝት ጉልህ ነው። በእነዚህ አዳዲስ ተጨማሪዎች፣ ደቡብ አፍሪካ አሁን በድምሩ 51 የተረጋገጡ ሚቲዮራይቶች አላት፣ ይህም ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ከፍተኛው ነው።
Meteorites ከምድር ጋር በመጋጨት በሕይወት የሚተርፉ እንደ ቋጥኝ የጠፈር ፍርስራሾች ተመድበዋል። በተለምዶ የሚታወቁት በእግር ሲጓዙ ያልተለመዱ ድንጋዮች በሚያጋጥሟቸው ግለሰቦች ነው። በሜትሮ ፋየርቦል ክስተቶች ወቅት ከተመሰከረላቸው በኋላ የተገኙት ሚቲዮራይቶች 2% የሚሆኑት እንደ “መውደቅ” ተመድበዋል።
ሜትሮይትስ ማግኘት ቀላል ስራ አይደለም, እና የእነዚህን አለቶች ጥበቃ ወሳኝ ነው. ወደ 80% የሚጠጉት ሁሉም የሜትሮይትስ ዝርያዎች እንደ አንታርክቲካ እና ሰሃራ በረሃ ባሉ ደረቅ የአየር ጠባይ ውስጥ ይገኛሉ ፣እነሱም ጥበቃው በእርጥበት እጥረት እገዛ ነው።
የብሪርስኮፕ እና የቮልኮፕ ሜትሮይትስ በቅርብ ጊዜ የተገኘው መረጃ በደቡብ አፍሪካ ያለውን የሜትሮይት ትምህርት እና የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። በፍለጋ ጥረቶች ላይ ጠንከር ያለ ትኩረት በመስጠት፣ ሀገሪቱ የበለጠ ዋጋ ያላቸውን የሜትሮይት ናሙናዎችን የማግኘት አቅም አላት።
የደቡብ አፍሪካ ቅርስ ህግ ሚቲዮራይቶችን ለማስወገድ፣ ወደ ውጭ ለመላክ ወይም ለንግድ ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው እንደ ብሔራዊ ቅርስ ነገሮች ይመድባል። ለወደፊት ምርምር እንደ ሙዚየሞች እና ዩኒቨርሲቲዎች ባሉ እውቅና በተሰጣቸው ተቋማት ውስጥ በትክክል ተከማችተው ሊጠበቁ ይገባል. የብሪርስኮፕ እና ቮልኮፕ ሜትሮይትስ አሁን በዊትዋተርስራንድ ዩኒቨርሲቲ ተከማችተዋል።
ቴክኖሎጂው እየገሰገሰ በሄደ ቁጥር ተጨማሪ አገሮች የሚቲዮራይትስ ክምችትና ጥናት ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ የሰማይ አካላት ስለ ስርዓታችን አመሰራረት እና ከምድር በላይ ስላለው ህይወት ጠቃሚ መረጃ ይይዛሉ።
ምንጮች:
- ውይይቱ፡ https://theconversation.com/two-new-meteorites-discovered-in-south-africa-168726