አስደናቂ የሰለስቲያል ክስተት፡ Meteor በዊንዘር ማለፉ ተረጋግጧል

ማክሰኞ ምሽት ላይ አስደናቂ የሆነ የብርሃን ማሳያ በዊንዘር ወደ ጭንቅላት ዞረ፣ ይህም የሰማይ ተመልካቾችን እና የተመራማሪዎችን ቀልብ ስቧል። ከጥልቅ ትንታኔ በኋላ፣በዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ያሉ ባለሙያዎች አሁን አረጋግጠዋል፣አስደናቂው ክስተት በእርግጥም በደቡብ ምዕራብ ኦንታሪዮ እና ሚቺጋን ሰማያት ላይ የተንሰራፋው ሜትሮ ነበር። ይህ አስደናቂ የሰማይ ክስተት በአጽናፈ ዓለማችን ሚስጥሮች ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል።
በዩኒቨርሲቲው አስደናቂው የሜትሮ መከታተያ አውታር የተሰበሰበውን መረጃ በመጠቀም፣ ሳይንቲስቶች የሜትሮው መጨረሻ በጊልፎርድ፣ ሚቺጋን አቅራቢያ ከመውጣቱ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ በሂውሮን ሀይቅ ላይ እንደታየ ወሰኑ። በግምት 25 ኪሎ ሜትር በሰከንድ በሚገርም ፍጥነት ሲጓዝ የነበረው ሜትሮው 39 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ደርሷል። የተከበሩት የምእራብ ሜትሮ ፊዚክስ ግሩፕ አባል ፕሮፌሰር ፒተር ብራውን እንዳሉት ሜትሮው መደበኛውን የአስትሮይድ ምህዋር ያሳየ ሲሆን ይህም መነሻውን ከአስትሮይድ መሆኑን ያሳያል።
እንደዚህ አይነት የሰማይ ክስተቶችን ስንወያይ የቃላትን ልዩነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ሜትሮሮይድ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞር ጠንካራ ቅንጣትን ያመለክታል። ሜትሮሮይድ ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ሲገባ ሜቴዮር ይሆናል - ይህም በትክክል በዚያ ማራኪ ማክሰኞ ምሽት የተከሰተው። አልፎ አልፎ፣ የሜትሮው ክፍልፋዮች በከባቢ አየር ውስጥ በሚደረገው ጉዞ በሕይወት ቢተርፉ እና መሬት ላይ ከደረሱ ፣ እነሱ እንደ ሜትሮይትስ ይመደባሉ ።
በምእራብ ዩንቨርስቲ የተካሄደው ቀዳሚ ምርምር በመላው ደቡብ ምዕራብ ኦንታሪዮ እና ኩቤክ ባሉ ስልታዊ አውቶማቲክ ካሜራዎች ላይ የተመሰረተ ነው። እነዚህ ካሜራዎች ሜትሮ በሚታወቅበት ጊዜ ምስሎችን ይቀርጻሉ፣ ይህም የሰማይ ላይ ጉልህ ክስተቶችን በትክክል ለመለየት ያስችላል፣ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ በዊንዘር ላይ የተከሰተው ሜትሮ።
ፕሮፌሰር ብራውን የሜትሮው መጠን ከቤዝቦል ኳስ እስከ የቅርጫት ኳስ እንደሚደርስ ይገምታሉ፣ይህም አስደናቂው ከመሬት በላይ የሆነ ጎብኚ መጠን ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል። ከዚህም በላይ ለፀሀይ ቅርበት ያለው ቅርበት፣ በቬኑስ ምህዋር ውስጥ እንኳን መዘዋወር፣ ለዚህ አስደናቂ ተረት አስደናቂ ታሪክን ይጨምራል።
ኮስሞስ በገለጠው መነፅር ስንደነቅ፣ አርብ እና ቅዳሜ በቅድመ ንጋት ሰአታት ከፍተኛ እንደሚሆን የተተነበየው የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወር ይመጣል ብለን እንጠብቃለን። ይህ የሰማይ ትዕይንት በጨለማ ሰማይ ቦታዎች በሰአት 15 ሜትሮ የሚደርስ አስደናቂ ትዕይንት ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል።
ይህንን ታላቅ ክስተት በመጠባበቅ፣ የፖይንት ፔሊ ብሔራዊ ፓርክ ልዩ የጨለማ ሰማይ ምሽት በማዘጋጀት እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ የስራ ሰአቱን ያራዝመዋል። ጎብኚዎች የሌሊት ሰማይን አስደናቂ ነገሮች በሙሉ ክብሩ ለመመልከት ወደር የለሽ እድል ይኖራቸዋል። አስደናቂውን የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወር ዳንስ ስትመለከቱ በአስደናቂው የዩኒቨርስ ውበት ለመማረክ ተዘጋጁ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
በሜትሮ፣ በሜትሮሮይድ እና በሜትሮይት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
- ሜትሮሮይድ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞር ጠንካራ ቅንጣትን ያመለክታል።
– ሜትሮሮይድ ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ሲገባ ሜቴዎር ይሆናል፣ ይህም አስደናቂ የብርሃን ማሳያ ይፈጥራል።
– Meteorites በምድር ከባቢ አየር ውስጥ በሚያደርጉት ጉዞ ተርፈው መሬት ላይ የሚደርሱ የሜትሮዎች ቁርጥራጮች ናቸው።
የዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በዊንዘር ላይ ያለፈውን ሜትሮ እንዴት ለዩ?
በምእራብ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተመራማሪዎች በመላው ደቡብ ምዕራብ ኦንታሪዮ እና ኩቤክ የተቀመጡ አውቶማቲክ ካሜራዎች ኔትወርክን ይጠቀማሉ። እነዚህ ካሜራዎች አንድ ሜትሮ ሲገኝ በራስ ሰር ምስሎችን ያነሳሉ፣ ይህም በዊንዘር ላይ እንዳለፈው ሜትሮ ያሉ ጉልህ የሰማይ ክስተቶችን በትክክል ለመለየት ያስችላል።
የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወር ምንድን ነው፣ እና መቼ ከፍ ይላል ተብሎ ይጠበቃል?
የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወር በኖቬምበር 6 እና 30 መካከል የሚከሰት አመታዊ የሰለስቲያል ክስተት ነው። በአርብ እና ቅዳሜ ቀድመው ሰአታት ከፍተኛው ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ተንብየዋል፣ይህም በጨለማ ሰማይ ቦታዎች በሰአት 15 ሚቴዎር የሚመስል አስደናቂ ማሳያ ያቀርባል።
-ምንጮች-
- ምዕራባዊ ዩኒቨርሲቲ: [www.uwo.ca] (https://www.uwo.ca/)
– ፖይንት ፔሊ ብሔራዊ ፓርክ፡ [www.pc.gc.ca](https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/on/pelee)