"የማዳበሪያ ዘይቤዎች፡ የስርዓተ-ፆታ እኩልነት ተፅእኖ"

በዬል ሶሺዮሎጂስት ሬኔ አልሜሊንግ የተደረገ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው በሰው ልጅ ማዳበሪያ ባህላዊ ዘይቤዎች፣ በስፐርም ሴሎች እና በተጨባጭ እንቁላል መካከል ያለውን ፉክክር የሚያሳዩ፣ በፆታ፣ በፆታ እና በፆታዊ ግንኙነት ላይ ያሉ አመለካከቶች ቢሻሻሉም አሁንም ቀጥለዋል። ከተለያዩ የ47 ግለሰቦች ናሙና ጋር በተደረጉ ቃለ ምልልሶች ላይ የተመሰረተው ጥናቱ የወንድ የዘር ፍሬ እና እንቁላልን ሁለት እኩል ግማሽ አድርጎ የሚገልጽ የስርዓተ-ፆታ እኩልነት ዘይቤ መስፋፋቱን አጋልጧል።
ዘይቤዎች ስለ ሰውነታችን፣ እራሳችን እና ማህበረሰቡ ያለንን የጋራ ግንዛቤ የሚያንፀባርቁ እና የሚቀርጹ ኃይለኛ የቋንቋ መሳሪያዎች ናቸው። እነዚህን ባዮሎጂካዊ ዘይቤዎች በማጥናት፣ በሚደግፉት እምነቶች እና ድርጊቶች ላይ ግንዛቤዎችን ማግኘት እንችላለን። በስርዓተ ጾታ እና ሶሳይቲ ጆርናል ላይ የታተመው የአልሜሊንግ ጥናት በ1991 በአንትሮፖሎጂስት ኤሚሊ ማርቲን ባዘጋጀው ወረቀት ላይ የገነባ ሲሆን ይህም የወንድነት እና የሴትነት ባህላዊ እምነቶች በማዳበሪያ ዙሪያ በሳይንሳዊ ትረካዎች ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ.
ባለፉት ሦስት አስርት ዓመታት ውስጥ፣ ግብረ ሰዶማዊነትን ለመገመት እና አካልን ወንድ ወይም ሴት አድርጎ በሁለትዮሽ መፈረጅ ላይ ትልቅ ፈተና ነበር። በተጨማሪም ሳይንቲስቶች የወንድ የዘር ፍሬን እንደ ንቁ እና እንቁላሎች ተገብሮ ከማሳየት ርቀዋል፣ ይልቁንም ዓላማ የሌላቸው የሚንቀሳቀሱ ስፐርም እና እንቁላሎች ኬሚካላዊ ምልክቶችን እንደሚለቁ መግለጫዎችን በማካተት። የአልሜሊንግ ጥናት ስለ ጾታ እና ጾታዊ እምነት መቀየር ከተለያዩ የማዳበሪያ ዘይቤዎች ጋር የተያያዘ መሆኑን ለማወቅ ሞክሯል።
ጥናቱ ከተለያዩ የትምህርት ዘርፎች፣ ሙያዎች፣ ጾታዊ ጉዳዮች እና ዘር እና ጎሳዎች የሚወክሉ ግለሰቦችን የዳሰሰ ጥናት አድርጓል። ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት አብዛኞቹ ወንዶች (30 ከ 33) እና ከሴቶች ሁለት ሶስተኛው (9 ከ 14) አሁንም የነቃ ስፐርም እና ፓሲቭ እንቁላል ባህላዊ ዘይቤን ይጠቀማሉ። እነዚህ ግለሰቦች አንድ ሰው በድል አድራጊነት ወደ እንቁላሉ ከመግባቱ በፊት በሩጫ ወይም በትግል ውስጥ መወዳደርን ገልፀው ነበር።
ነገር ግን፣ ከወንዶች አንድ ሶስተኛው (12 ከ33) እና ከሴቶች 10/14 የሚሆኑት (XNUMX ከXNUMX) የተለየ ዘይቤን የተቀበሉ ሲሆን ይህም ስፐርም እና እንቁላሎቹ አንድ ላይ ሆነው አንድ ላይ ሆነው አንድ ላይ ሆነው አንድ ላይ ሆነው ሙሉ ለሙሉ እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ከተለምዷዊ ዘይቤ በተለየ፣ ምንም አይነት ውድድር ወይም መግባት በዚህ የበለጠ እኩልነት ባለው ስሪት ውስጥ አልተካተተም። ሁለቱም ሴሎች እንደ አስፈላጊነታቸው ይታዩ ነበር, እና አንዳቸውም በራሱ በቂ አልነበሩም.
ከተሰጡት ምላሽ ሰጪዎች መካከል አንዳቸውም እንቁላሉን እንደ ፅንሰ-ሀሳብ ንቁ ወኪል እንዳልገለፁት ልብ ሊባል ይገባል። Almeling ሰዎች እነዚህን ዘይቤዎች የሚጠቀሙበትን ዘይቤ መረዳቱ ማኅበራዊ እምነቶች ስለ ባዮሎጂካል ሂደቶች ያለንን ግንዛቤ እንዴት እንደሚቀርጹ ማስተዋልን እንደሚሰጥ አጽንኦት ሰጥቷል።
ዘይቤዎችን መጠቀም ከሳይንሳዊ ምርምር አልፏል; በሕክምና ባለሙያዎች እና በታካሚዎች መካከል በሚደረጉ ውይይቶች፣ በጋዜጠኞች የመራቢያ ቴክኖሎጂዎችን ሪፖርት ማድረግ፣ በሕግ አውጪዎች ፖሊሲ መፍጠር እና በግለሰቦች የዕለት ተዕለት ሕይወት ላይ ተጽእኖ ያደርጋል። ስለ ባዮሎጂ ለመወያየት የምንጠቀምባቸው ዘይቤዎች አስተሳሰባችንን የመቅረጽ እና በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የማድረግ ኃይል አላቸው።
ምንጮች:
- የሥርዓተ-ፆታ እና የማህበረሰብ ጆርናል - የዬል ዩኒቨርሲቲ የሶሺዮሎጂ ትምህርት ክፍል
– “GUYnecology፡ የጠፋው የወንዶች የስነ ተዋልዶ ጤና ሳይንስ” በሬኔ አልሜሊንግ