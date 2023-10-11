በአዲስ ቴክኒክ ቀላል የተሰሩ የሕዋስ ሜታቴሪያሎችን ዲዛይን ማድረግ

የMIT እና የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኦስትሪያ ተመራማሪዎች ሴሉላር ሜታሜትሪዎችን ልዩ የሆነ የሜካኒካል ባህሪያትን በፍጥነት እና በቀላሉ ለመንደፍ አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። እነዚህ ሜታሜትሪያል፣ ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ በተፈጥሮ ውስጥ የማይገኙ ንብረቶች፣ ከኤሮስፔስ እስከ ባዮሜዲካል የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን የመቀየር አቅም አላቸው።
በተለምዶ መሐንዲሶች ሴሉላር ሜታሜትሪያሎችን ለመንደፍ ብዙ ሊሆኑ የሚችሉ አደረጃጀቶች እና አወቃቀሮች ስላላቸው ታግለዋል። ይሁን እንጂ በተመራማሪዎቹ የተገነባው አዲሱ የስሌት ዘዴ ሂደቱን ቀላል ያደርገዋል. በግራፍ ላይ የተመሰረተ ውክልና ይጠቀማል፣ ይህም መሐንዲሶች ሞዴል እንዲሰሩ እና ውስብስብ ሜታቴሪያሎችን ለተጠቃሚ ምቹ በሆነ በይነገጽ እንዲሞክሩ ያስችላቸዋል።
የቴክኒኩ ቁልፍ ግኝት መሐንዲሶች ለማሰስ የሚፈልጓቸውን ሁሉንም የተለያዩ ቅርጾች እና አወቃቀሮችን የመወከል ችሎታ ነው። እንደ መስመሮች እና ጠፍጣፋ ወለል ያሉ ዝቅተኛ ቅርጽ ያላቸው ቅርጾችን እንደ የግንባታ ብሎኮች በመጠቀም ተመራማሪዎቹ ሁሉንም ቅርጾች በአንድ ውክልና ለመግለጽ አንድ ወጥ ዘዴ ፈጠሩ። ይህ የተወሰነ ንዑስ ቦታን የመምረጥ አስፈላጊነትን ያስወግዳል እና ሊሆኑ የሚችሉ የሜታቴሪያል ንድፎችን የበለጠ አጠቃላይ ማሰስ ያስችላል።
ሂደቱ የሜታሜትሪያል አጽም በጫፍ እና በጠርዝ በመጠቀም መገንባትን እና በመቀጠልም የአሠራሩን ውፍረት እና ገፅታዎች ለመለየት ተግባራትን መተግበርን ያካትታል. ስርዓቱ ዲዛይነሮች የተለያዩ ቅርጾችን በማጣመር እና ከዚህ በፊት ያልተዳሰሱ ልብ ወለድ ውህዶችን እንዲሞክሩ ያስችላቸዋል።
ለተጠቃሚ ምቹ በሆነ በይነገጽ, መሐንዲሶች በንድፍ ሂደቱ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ አወቃቀሩን አስቀድመው ማየት እና እንደ ግትርነት ያሉ አንዳንድ ባህሪያትን በቀጥታ ሊተነብዩ ይችላሉ. ስርዓቱ በግራፍ ላይ የተመሰረተ ውክልና ያወጣል, ይህም የመጨረሻውን መዋቅር ለመድረስ የተወሰደውን እያንዳንዱን ተግባር ግልጽ የሆነ መዝገብ ያቀርባል.
ይህ አዲስ ዘዴ ለኤንጂነሮች ሴሉላር ሜታሜትሪዎችን ከሚፈለጉ ንብረቶች ጋር በፍጥነት እና በብቃት ለመንደፍ የሚያስችል ኃይለኛ መሳሪያ ይሰጣል። በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ፈጠራን ለማፋጠን እና ለቀላል፣ ጠንካራ እና ባዮኬሚካላዊ ቁሶች አዳዲስ እድሎችን የመክፈት አቅም አለው።
ምንጮች:
- MIT: የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም
- የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኦስትሪያ