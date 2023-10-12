ተመራማሪዎች ሜታል-ኦርጋኒክ ማዕቀፎችን በመጠቀም ፀረ-ባክቴሪያ ሜምብራኖችን ያዘጋጃሉ።

የተመራማሪዎች ቡድን በቀጭኑ ፊልም ውስጥ የተካተቱ የብረት-ኦርጋኒክ ማዕቀፎችን (MOFs) በመጠቀም ፀረ-ባክቴሪያ ሽፋኖችን አዘጋጅቶ ለይቷል. MOFs የመድኃኒት አቅርቦትን እና የአካባቢ ጽዳትን ጨምሮ ሰፋ ያለ አፕሊኬሽኖች ያሏቸው በጣም የተቦረቦሩ የብረት ውህዶች ናቸው። ነገር ግን፣ በፖሊመሮች ውስጥ ሲገቡ MOFs እንዴት እንደሚሠሩ መረዳት አሁንም ፈታኝ ነው።
ተመራማሪዎቹ በMOFs እና በፖሊመሮች መካከል ያለውን መስተጋብር ለማጥናት ክሪዮጅኒክ ተኮር-አዮን-ቢም ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒ (FIB-SEM) የተባለ አዲስ ቴክኒክ ተጠቅመዋል። ይህ ዘዴ የ MOF ውህዶችን መረጋጋት ይጨምራል እና ስለ ቅንጣቶች ዝርዝር እይታ ይሰጣል.
ሶስት የተለያዩ ሽፋኖች ተፈጥረዋል, እያንዳንዳቸው የተለየ MOF ይይዛሉ: CPO-27-Ni, CuBTTri, ወይም ሁለቱም. ተመራማሪዎቹ የብረታ ብረት ውህዶች በሽፋኖቹ ውስጥ በእኩል መጠን የተከፋፈሉ እና ያልተደራረቡ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በተጨማሪም ሽፋኑ ፀረ-ባክቴሪያ ባህሪያት ያለው ሞለኪውል ናይትሪክ ኦክሳይድ (NO) ሲለቀቅ የተለያዩ ቀስቅሴዎች እና ምላሾች እንደነበሩ ደርሰውበታል.
ሲፒኦ-27-ኒ ለእርጥበት ምላሽ በፍጥነት አይለቀቅም፣ ኩብቲትሪ ደግሞ እንደ ማነቃቂያ ሆኖ አገልግሏል እና በሰው አካል ውስጥ የተፈጥሮ የNO ምንጭ ሲጋለጥ ዘላቂ NO መልቀቅን ፈጠረ። ሁለቱም MOFዎች ሲጣመሩ፣ ሽፋኖቹ ፈጣን እና ቀጣይነት ያለው የማድረስ ስርዓት አገኙ።
ተመራማሪዎቹ ይህ ባለ ሁለት-ደረጃ አሰጣጥ ስርዓት በሕክምና መሳሪያዎች ውስጥ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል, ይህም ወዲያውኑ ፀረ-ባክቴሪያ ውጤት እና ለረጅም ጊዜ የማይክሮባላዊ ቆሻሻዎችን ይከላከላል. የዚህ ጥናት ግኝቶች ስለ MOFs እና በተለያዩ መስኮች ሊተገበሩ ስለሚችሉ አፕሊኬሽኖች የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።
ምንጭ፡ Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC, et al. የተቀላቀለ ብረት-ኦርጋኒክ ማዕቀፍ ድብልቅ-ማትሪክስ ሽፋኖች፡- በአንድ ጊዜ እርጥበት የሚቀሰቅሰው እና የናይትሪክ ኦክሳይድን የናይትሪክ ኦክሳይድ አቅርቦትን ክሪዮ የሚቃኝ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒን በመጠቀም ግንዛቤዎች። ACS Appl Mater በይነገጽ. 2023፡acsami.3c11283.
ትርጓሜዎች
- ሜታል-ኦርጋኒክ ማዕቀፎች (MOFs)፡- ከፍተኛ ባለ ቀዳዳ የብረት ውስብስቦች
- ፖሊመሮች: ትላልቅ ሞለኪውሎች ከተደጋገሙ ንዑስ ክፍሎች የተውጣጡ ናቸው
- Cryogenic focusing-ion-beam scanning electron microscopy (FIB-SEM)፡ የMOF ውህዶችን መረጋጋት ለመጨመር ክሪዮጀኒክስን የሚጠቀም እና ዝርዝር ምስልን የሚሰጥ ዘዴ ነው።
- ናይትሪክ ኦክሳይድ (አይ): ፀረ-ባክቴሪያ ባህሪያት ያለው ሞለኪውል ባዮሜዲካል አፕሊኬሽኖች ሊኖሩት ይችላል
ምንጮች፡ ACS የተተገበሩ ቁሳቁሶች እና በይነገጾች