ብርቅዬ የምድር ኤለመንት ማጥራት አረንጓዴ ከብረት-አፍቃሪ ማይክሮቦች ጋር

የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ሸዋኔላ ኦኔዴንሲስ የተባለውን ብረት አፍቃሪ ባክቴሪያን በመጠቀም ብርቅዬ የምድር ኤለመንቶችን (REEs) ለማጥራት የሚያስችል አረንጓዴ አማራጭ አግኝተዋል። REES የኤሌክትሪክ መኪናዎችን፣ የንፋስ ተርባይኖችን እና ስማርትፎኖችን ጨምሮ በተለያዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ወሳኝ ንጥረ ነገሮች ናቸው።
አሁን ያለው የ REE ንጽህና ዘዴዎች ኦርጋኒክ መሟሟትን እና ከባድ ኬሚካሎችን መጠቀምን ያካትታል, ይህም ውድ እና አካባቢን ይጎዳል. በሳይንስ ሪፖርቶች ላይ በታተመ ባደረጉት ጥናት፣ በኮርኔል የሚገኘው ቡድን የኤስ ኦኔደንሲስን ጂኖም ለይቷል እና ማይክሮቦች ለሪኢኢዎች ቅርበት እንዳላቸው አረጋግጠዋል፣ ይህም ለአካባቢ ተስማሚ የመንጻት ሂደት ተመራጭ ያደርገዋል።
ኤስ ኦኔዴንሲስ ከሪኢኢዎች ጋር በመጣበቅ ወይም በመጣበቅ የአሲዳማ መሟሟያዎችን እና ጠንካራ ኬሚካሎችን በ REE ሂደት ውስጥ መጠቀምን ሊተካ ይችላል። ይህ የአካባቢ ተፅእኖን እና የ REE ማጽዳት ዋጋን በእጅጉ ይቀንሳል.
የ S. oneidensis ጂኖም ባህሪ ሳይንቲስቶች ለ REEs ያለውን ምርጫ እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም ለተወሰኑ ብረቶች የባዮሶርፕሽን ችሎታዎችን ሊያሻሽል ይችላል። ይህ ግኝት ረቂቅ ተሕዋስያንን በመጠቀም ብርቅዬ የምድር ንጥረ ነገሮችን በማፅዳት ከባህላዊ ዘዴዎች የበለጠ አረንጓዴ እና ዘላቂ አማራጭን ለመስጠት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
በኮርኔል ሳይንቲስቶች የተደረገው ጥናት ብረት አፍቃሪ ባክቴሪያዎችን ለሪኢኢን ንፅህና የመጠቀም አቅም ላይ ብርሃን ፍንጭ የሚሰጥ እና በዚህ መስክ ለቀጣይ ፍለጋ እና ልማት መንገድ ይከፍታል።
ምንጭ:
- ሳይንሳዊ ሪፖርቶች (2023). DOI፡ 10.1038/s41598-023-42742-6