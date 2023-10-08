NGC 1087: የድሮ እና አዲስ ኮከቦች ጋላክሲ

NGC 1087 በ80 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኘው ኤንጂሲ 87,000 በህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው ጋላክሲ ልዩ በሆነው አሮጌ እና አዲስ ኮከቦች ጥምረት የሳይንቲስቶችን ቀልብ ስቧል። በ 1087 የብርሃን አመታት ዲያሜትር እና በትንሽ ኒውክሊየስ, NGC XNUMX ሁለቱንም ያረጁ የከዋክብት ምስረታ ቅሪቶች እና ቀጣይ አዳዲስ ኮከቦችን መፍጠርን ያሳያል.
በ1785 በእንግሊዛዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ዊልያም ሄርሼል የተገኘው NGC 1087 በ1995 የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የ II አይነት ሱፐርኖቫ ሲመለከቱ የበለጠ ጉልህ ሆነ። 1995V የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ሱፐርኖቫ በዚህ ጋላክሲ ውስጥ እስካሁን የተመሰከረለት ብቸኛው ሰው ነው።
በናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተነሳው የቅርብ ጊዜ ምስል በNGC 1087 በከዋክብት እና በሞለኪውላር ጋዝ መካከል ስላለው ግንኙነት በዋጋ የማይተመን መረጃ ይሰጣል። ደማቅ ሮዝ ቦታዎች በ ionized ሃይድሮጂን, ኦክሲጅን እና ድኝ ተለይተው የሚታወቁትን አዲስ የኮከብ ምስረታ ክልሎችን ያመለክታሉ. በተጨማሪም ሰማያዊዎቹ ክልሎች በጋላክሲው የሕይወት ዘመን ውስጥ ቀደም ብለው የተፈጠሩ ትኩስ ወጣት ኮከቦችን ይይዛሉ።
የሚገርመው፣ የኤንጂሲ 1087 የከዋክብት ባር፣ የተራዘመው ደማቅ-ነጭ መዋቅር፣ በማዕከሉ ላይ፣ ከሌሎች የተከለከሉ ጋላክሲዎች አጭር ነው። የታሰረ ጋላክሲ መሃል ስበት ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ መጠን ያለው ጋዝ ይስባል፣ በዚህም ምክንያት የኮከብ አፈጣጠር ሂደት ቀስ በቀስ እየቀነሰ ይሄዳል፣ NGC 1087 ቀጣይነት ያለው የኮከብ ምስረታ ምልክቶችን በማሳየት ይህንን ደንብ ይቃወማል።
ይህ ትኩረት የሚስብ ጋላክሲ የከዋክብትን አፈጣጠር ሚስጥሮች እና የጋዝ አካባቢዎችን እጣ ፈንታ በNGC 1087 ለመፍታት የሚፈልጉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን መማረክ ቀጥሏል።
ምንጮች:
- የናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ
– የዊልያም ሄርሼል የኤንጂሲ 1087 ግኝት በ1785
- 1995V የተሰየመው ዓይነት II ሱፐርኖቫ ምልከታ በNGC 1087