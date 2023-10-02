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የሜርኩሪ እየጠበበ ያለው ወለል፡ ስለ ፕላኔት ጂኦሎጂ አዲስ ግንዛቤዎች

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 2, 2023
የሜርኩሪ እየጠበበ ያለው ወለል፡ ስለ ፕላኔት ጂኦሎጂ አዲስ ግንዛቤዎች

የፕላኔቶች ሳይንቲስቶች ለፀሐይ በጣም ቅርብ የሆነችው ሜርኩሪ በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት እየጠበበች እንደሆነ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ አውቀዋል። ይህ ማሽቆልቆሉ የፕላኔቷ የውስጥ ክፍል በመቀዝቀዙ እና በመጠን በመዋሃዱ ነው። ይሁን እንጂ ዛሬ ሜርኩሪ ምን ያህል እየቀነሰ እንደሚሄድ አልታወቀም.

በኔቸር ጂኦሳይንስ ላይ በቅርቡ በወጣ ጽሁፍ ላይ ተመራማሪዎች ስለ ሜርኩሪ እየጠበበ ስላለው ገጽታ አዲስ ግንዛቤ ሰጥተዋል። የፕላኔቷ የውስጥ ክፍል እየጠበበ ሲሄድ መሬቱ “የመግፋት ጥፋቶች” ያዳብራል ይህም አንድ የቦታ ቦታ በአቅራቢያው ባለው መሬት ላይ ይገፋል። ይህ የሜርኩሪ መጨማደዱ በውስጡ ባለው የሙቀት መጠን መጨማደዱ ካልሆነ በቀር በእርጅና አፕል ላይ ካለው መጨማደድ ጋር ይነጻጸራል።

የሜርኩሪ መጨናነቅ የመጀመሪያው ማስረጃ የተገኘው እ.ኤ.አ. እንደ ሜሴንጀር ያሉ ተከታይ ተልእኮዎች እነዚህን “የሎባቴ ጠባሳዎች” በተለያዩ የአለም ክፍሎች የበለጠ አሳይተዋል። ከእነዚህ ምልከታዎች በመነሳት ሳይንቲስቶች ሜርኩሪ በራዲየስ በ1974 ኪሎ ሜትር ያህል ቀንሷል።

የሜርኩሪ ገጽን ዕድሜ መወሰን ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል፣ ነገር ግን ተመራማሪዎች የተፅዕኖ እፍጋቶችን እንደ ፕሮክሲ ተጠቅመዋል። የቆዩ ቦታዎች ብዙ ጉድጓዶች ይኖሯቸዋል። በሜርኩሪ ላይ ያሉት ጠባሳዎች በጣም ጥንታዊ መሆን እንዳለባቸው ግልጽ ነበር ምክንያቱም የቆዩ ጉድጓዶችን በማቆራረጣቸው እና በአንዳንድ ትናንሽ ጉድጓዶች ተደራርበው ነበር. የጋራ ግንዛቤ ጠባሳዎቹ ወደ 3 ቢሊዮን ዓመታት ገደማ ያስቆጠሩ ናቸው።

ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው ጠባሳው ቀደም ሲል ከታሰበው ያነሰ ሊሆን ይችላል. ተመራማሪዎቹ “ግራበንስ” በመባል የሚታወቁት ትንንሽ ስብርባሪዎች በተዘረጉት የጭራጎቹ የላይኛው ክፍል ላይ ተገኝተዋል። እነዚህ ግርዶሾች ጠባሳዎቹ በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ቢጀምሩም በአንጻራዊ ሁኔታ በቅርብ ጊዜ መንቀሳቀስ እንደቀጠሉ ያመለክታሉ።

ግራባዎቹ ጠባብ እና ጥልቀት የሌላቸው ናቸው, እና የእነሱ መኖር ከተቀመጡበት ጥንታዊ መዋቅር በጣም ያነሱ እንደሆኑ ይጠቁማል. በአትክልተኝነት ተፅእኖ በሚፈጠረው የማደብዘዝ መጠን ላይ በመመስረት፣ አብዛኛው የግራበኖች ዕድሜ ከ300 ሚሊዮን ዓመት በታች እንደሆነ ይገመታል። ይህ የሚያሳየው የቅርቡ የጭራጎቹ እንቅስቃሴ በአንጻራዊነት በቅርብ ጊዜ መሆን አለበት.

ጥናቱ በሜርኩሪ ላይ ስለሚደረጉ የስህተት እንቅስቃሴዎች መጠን እና ቆይታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ምንም እንኳን እየቀነሰ ቢመጣም የፕላኔቷ የሙቀት መጨመር ቀጣይ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። እነዚህን የጂኦሎጂካል ሂደቶች መረዳት የሜርኩሪ የዝግመተ ለውጥ ሚስጥሮችን ለመፍታት አስፈላጊ ነው።

ምንጭ፡ ተፈጥሮ ጂኦሳይንስ

ምንጮች:

- የተፈጥሮ ጂኦሳይንስ

By ሮበርት አንድሪው

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