ሜርኩሪ አሁንም እየጠበበ ነው? ሊሆን እንደሚችል አዲስ ጥናት ይጠቁማል

የሳይንስ ሊቃውንት ሜርኩሪ ለፀሐይ ቅርብ የሆነችው ፕላኔት በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት በንቃት እየጠበበች ነው ብለው ያምኑ ነበር። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ይህ ሂደት አሁንም ቀጣይነት ያለው ሊሆን ስለሚችል በፕላኔቷ ላይ የተሰነጠቁ መጨማደዱ ሊፈጠር ይችላል.
የፕላኔቶች ሳይንቲስት ዴቪድ ሮተሪ በዩኬ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እና ኔቸር ጂኦሳይንስ በተሰኘው ጆርናል ላይ የወጣውን አዲስ ወረቀት በጋራ ያዘጋጁት ዴቪድ ሮተሪ እንደሚሉት፣ በሜርኩሪ ቅርፊት ላይ ያለው መሸብሸብ ቀጣይ ፕላኔታዊ ቅዝቃዜ እና ኮንትራት ውጤት ሊሆን ይችላል። እነዚህ “ስካርፕስ” በመባል የሚታወቁት የተሸበሸበ ሸምበቆ ፕላኔቷ ሲጨመቅ እና ዲያሜትራቸው በመጨማደዱ ላለፉት 3.8 ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ እንደ አሮጌ ፖም ላይ ካለው መጨማደድ ጋር ይመሳሰላል።
የሮተሪ እና የኦፕን ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ተማሪ ቤን ማን ትኩረታቸውን ወደ ሌላ የፕላኔቷ ጂኦግራፊያዊ ገጽታ "ግራበንስ" አዙረው ሜርኩሪ አሁንም እየቀነሰ ስለመሆኑ ለመመርመር ሜርኩሪ ግራበን በጠባቡ ጀርባ ላይ ትናንሽ ቁርጥራጭ ጉድጓዶች የሚመስሉ እና “በሜርኩሪ መንቀጥቀጦች” ምክንያት ጠባሳዎቹ ሲዘረጉ ይከሰታሉ። መጠናቸው አንድ ቁራጭ ቶስት በሚታጠፍበት ጊዜ ከሚታዩ ስንጥቆች ጋር ይመሳሰላሉ።
ተመራማሪዎቹ እንዳመለከቱት እነዚህ ትንንሽ ስንጥቆች እንደ ራሳቸው ጠባሳ ያረጁ ቢሆኑ ሊለሰልሱ ይችሉ ነበር፤ አሁንም አሉ። ይህም ሜርኩሪ አሁንም እየቀነሰ ነው ብለው እንዲያምኑ አድርጓቸዋል። አብዛኛዎቹ የግራበኖች ዕድሜ ከ 300 ሚሊዮን ዓመት በታች እንደሆኑ ይገመታል ፣ ከሦስት ቢሊዮን ዓመታት ዕድሜ ያላቸው ጠባሳዎች በጣም ያነሱ።
እ.ኤ.አ. ከ2011 እስከ 2015 በሜርኩሪ ዙሪያ ከነበረው የናሳ MESSENGER ምርመራ የተገኘ የቀድሞ ማስረጃ ፕላኔቷ አሁንም እየጠበበች እንደምትገኝ ጠቁሟል። ፎቶዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሊሆኑ የሚችሉ የ GRABS ን እና 48 ሻካራዎችን በተራቁ የሸክላ ማጎልመሻዎች ውስጥ ገለጡ. አንዳንድ የግራበኖች ዕድሜ እስከ 50 ሚሊዮን ዓመት ድረስ ነበር።
ሳይንቲስቶች ስለዚህ ክስተት ተጨማሪ መረጃ በ 2018 ከተነሳው ከአውሮፓ እና ከጃፓናዊው የቤፒኮሎምቦ የምርመራ ተልዕኮ በጉጉት እየጠበቁ ናቸው ። የጠፈር መንኮራኩሩ በ 2026 ወደ ሜርኩሪ ተመልሶ የግራበን መኖርን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ፎቶዎችን ያቀርባል ።
ከተረጋገጠ፣ ይህ ጥናት ስለ የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ እና ቀጣይ የሜርኩሪ መቀነስ የበለጠ ግንዛቤን ይሰጣል። የቤፒኮሎምቦ መመርመሪያ ተልእኮ ጥያቄውን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የመመለስ እና በፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ ስላላት ትንሹ ፕላኔት የተሻለ ግንዛቤን ለመስጠት አቅም አለው።
ምንጮች:
- ሳይንሳዊ አሜሪካዊ
- ውይይቱ
- ናሳ