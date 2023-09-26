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በማህደረ ትውስታ የተፈጠረ የማግነስ ውጤት፡ የማይክሮሚኬል ላይ ያልተጠበቀ ኩርባቦልን ማሰስ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 26, 2023
በማህደረ ትውስታ የተፈጠረ የማግነስ ውጤት፡ የማይክሮሚኬል ላይ ያልተጠበቀ ኩርባቦልን ማሰስ

የሚሽከረከር ነገር ከተጠበቀው መንገድ ሲያፈነግጥ የሚታየው የማግኑስ ተጽእኖ በአጉሊ መነጽር ሲታይ ታይቷል። ከኮንስታንዝ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን ሙከራዎችን ያደረጉ ሲሆን ከጎቲንገን ዩኒቨርሲቲ ሌላ ቡድን ደግሞ ለክስተቱ ሳይንሳዊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ይህ ግኝት በአጉሊ መነጽር ብቻ የሚታዩ ቅንጣቶችን ለመቆጣጠር እና ለመቆጣጠር እንዲሁም የሰውን የደም ዝውውር ለማሰስ የሚረዱ ሚኒ ሮቦቶች በመፍጠር ሂደት ውስጥ አፕሊኬሽኖች ሊኖሩት ይችላል።

የማግኑስ ተጽእኖ በተለምዶ የሚሽከረከር ነገር በአየር ወይም በፈሳሽ ውስጥ ሲንቀሳቀስ ይስተዋላል። እቃው በሚሽከረከርበት ጊዜ, በዙሪያው ያለው የሜዲካል ማዞሪያ ፍሰት ላይ ለውጥን ያመጣል, ይህም በተቃራኒው የእቃው ክፍል ላይ የፍጥነት ልዩነት ይፈጥራል. ይህም ዕቃው ከትክክለኛው የመንቀሳቀስ መንገድ እንዲያፈነግጥ ወደሚያደርገው ኃይል ይመራል። ነገር ግን የቁሱ መጠን እየቀነሰ ሲመጣ የማግኑስ ተፅእኖ መጠን እየቀነሰ ይሄዳል፣ ለነገሮች በዲያሜትር ጥቂት ሺህ ኛ ሚሊሜትር ብቻ ይጠፋል።

በሙከራዎቻቸው የኮንስታንዝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በትንንሽ መግነጢሳዊ መስታወት ሉል ላይ በማግኔቲክ መስክ ተጽእኖ ስር ሲሽከረከሩ እና በቪስኮላስቲክ ፈሳሽ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ጉልህ የሆነ ትልቅ የማግነስ ውጤት አስተውለዋል። ከውሃ በተለየ መልኩ የቪስኮላስቲክ ፈሳሾች ሁለቱንም ፈሳሽ እና የመለጠጥ ባህሪያትን ያሳያሉ. እንደ ደም ወይም ፖሊመር መፍትሄዎች ያሉ እነዚህ ፈሳሾች የዳቦ ሊጥ ከተቦረቦረ በኋላ ቀስ በቀስ ወደነበረበት እንደሚመለስ አይነት ለውጦችን በመዘግየት ምላሽ ይሰጣሉ።

ዶ/ር ዴባንኩር ዳስ እና የጎቲንገን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ማቲያስ ክሩገር የማግነስን ተፅእኖ በጥቃቅን ደረጃ ለማብራራት የሚያስችል ሞዴል አዘጋጅተዋል። የቪስኮላስቲክ ፈሳሽ ምላሽ መዘግየት ከማግነስ ተጽእኖ በስተጀርባ ያለው ቁልፍ ምክንያት መሆኑን ደርሰውበታል. በተሽከረከረው ሉል ዙሪያ ያለው የተዛባ ፈሳሽ ወደ ጎን ይገፋል, ሽክርክሪት እና መተርጎምን በማጣመር. በተለይም የማግኑስ ተጽእኖ ማዞሩ በድንገት ከቆመ በኋላም ለጥቂት ሰከንዶች ይቆያል, ይህም በአየር ውስጥ በሚንቀሳቀሱ ትላልቅ ነገሮች ላይ እንደሚታየው ወዲያውኑ መጥፋት ነው.

የተመራማሪዎቹ ግኝቶች በአጉሊ መነጽር ደረጃ ላይ ያለውን የማግነስ ተጽእኖ ሚስጥሮች ብርሃን ፈንጥቀዋል, ይህም በቪስኮላስቲክ ፈሳሾች ውስጥ ያሉትን ነገሮች የማሽከርከር ባህሪ ላይ ግንዛቤዎችን ይሰጣል. የዚህ እውቀት እምቅ አተገባበር በንጥል ማጭበርበር ውስጥ ያሉ እድገቶችን እና በሰው አካል ውስጥ ውስብስብ ቦታዎችን ማሰስ የሚችሉ አነስተኛ የሮቦት ስርዓቶችን ማሳደግን ያጠቃልላል።

[ምንጭ፡ የጎቲንገን ዩኒቨርሲቲ]

ትርጓሜዎች
– የማግነስ ውጤት፡- የሚሽከረከር ነገር በአካባቢው የአየር ወይም የፈሳሽ ፍሰት መበላሸቱ ምክንያት ከሚጠበቀው መንገድ ሲወጣ የሚስተዋለው ክስተት።
- ቪስኮላስቲክ ፈሳሽ፡- ፈሳሽ እና ጠጣር ባህሪያትን በማጣመር ሁለቱንም ፈሳሽ የሚመስሉ እና የመለጠጥ ባህሪያትን የሚያሳይ የፈሳሽ አይነት። ምሳሌዎች የደም እና ፖሊመር መፍትሄዎችን ያካትታሉ.

ምንጭ፡ የጐቲንገን ዩኒቨርሲቲ፣ “በማስታወሻ የተፈጠረ የማግኑስ ውጤት፡ ያልተጠበቀውን ኩርባ ኳስ በትንንሽ መመልከት” (2023፣ ሴፕቴምበር 26)

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