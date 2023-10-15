ተወዳጅ ቺፕስዎን በ Slate ውስጥ ያስታውሱ

የማይክሮ ቺፕ አድናቂ ከሆኑ እና ተወዳጅ ከሆኑ የማክሮቺፕስ ፕሮጀክት በጄሰን ኩን የሚፈልጉት ብቻ ሊሆን ይችላል። ይህ ፕሮጀክት የሚወዱት ቺፕ ምልክት በላዩ ላይ የተቀረጸበት ለግል የተበጀ ስሌት ኮስተር እንዲፈጥሩ ይፈቅድልዎታል። ውጤቱ ለምትወደው ማይክሮ መቆጣጠሪያ ወይም የተቀናጀ ወረዳ ግብር ለመክፈል ልዩ እና ዓይንን የሚስብ መንገድ ነው።
ሂደቱ ቀላል ነው. በመደበኛ 100 ሚሜ x 100 ሚሜ (4" x 4") ስሌት ኮስተር ይጀምሩ እና የቺፑን መለያ በላዩ ላይ ለመቅረጽ ሌዘር መቅረጫ ይጠቀሙ። ሌዘር ሰሌዳውን ወደ ቀላል ግራጫ ቀለም ይለውጠዋል, ይህም ከስላይድ የተፈጥሮ ቀለም ጋር በሚያምር ሁኔታ ይቃረናል, ይህም የቺፑን ተጨባጭ ውክልና ይፈጥራል. ጄሰን ቀደም ሲል ከ140 በላይ ቺፖችን ፣ ክላሲክ እና ዘመናዊ ፣ በጠፍጣፋ ህክምና ተቀርጾ ቆይቷል።
ጄሰን SVG ን ለጥቂት ቺፖችን ብቻ ቢያቀርብም፣ ሌዘር መቅረጫ ያለው ማንኛውም ሰው ይህን ፕሮጀክት በቤት ውስጥ በቀላሉ መፍጠር ይችላል። አስፈላጊ ክህሎቶች እስካልዎት ድረስ ምንም የውጭ እርዳታ አያስፈልግም.
የማክሮቺፕስ ፕሮጄክት ሀሳብ በ arturo182 ልጥፍ የመነጨ ሲሆን እ.ኤ.አ. በ 2040 በግራሃም ሳንደርሰን ዴስክ ላይ slate RP2021 ማይክሮ መቆጣጠሪያ ካገኘ በኋላ Raspberry Pi 1 መውጣቱን ለማስታወስ በማስቶዶን ላይ የጄሰን ልጥፍ ለዚህ አዝማሚያ ትኩረት ሰጥቷል።
ለግል የተበጀ ስሌት ኮስተር ከሚወዱት ቺፕ መለያ ጋር በመፍጠር ለማይክሮ ቺፖች ያለዎትን ፍቅር በልዩ እና በሚያጌጥ መንገድ ማሳየት ይችላሉ። እንደ 6502 ያሉ ክላሲክ ማይክሮ መቆጣጠሪያ አድናቂም ሆንክ ወይም እንደ ESP32 ወይም RP2040 ካሉ ዘመናዊዎች ጋር መስራትን ብትመርጥ የማክሮቺፕስ ፕሮጀክት የምትወዳቸውን ቺፖችን ለማስታወስ አስደሳች አጋጣሚን ይሰጣል።
ምንጮች:
- [Hackaday](https://hackaday.com/2023/10/15/የእርስዎን ተወዳጅ-ቺፕስ-in-slate/ memorialize-your-favorite-chips-in-slate/)
- [አርቱሮ182] (ኒተር)
- [ግራሃም ሳንደርሰን]