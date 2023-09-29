አስፈሪው Megamonodontium mcluskyi፣ ቅድመ ታሪክ ትራፕዶር ሸረሪት፣ በክልል አውስትራሊያ ተገኘ

ሳይንቲስቶች ሜጋሞኖዶንቲየም ኤምክሉስኪ በመባል የሚታወቁትን አስፈሪ ወጥመድ ሸረሪት ቅሪተ አካል በማግኘታቸው በክልል አውስትራሊያ ጉልህ የሆነ ግኝት ወስደዋል። ከ 20 ሚሊ ሜትር በላይ ርዝመት ያለው ይህ ሸረሪት እስከ ዛሬ ከተገኘው ሁለተኛው ትልቁ እና በዘመናችን ካሉት ዘመዶቿ ከአምስት እጥፍ በላይ ትበልጣለች።
ቅሪተ አካሉ የተገኘው በ NSW Central Tablelands ውስጥ በታዋቂው ቅሪተ አካል ነው፣ ይህም ለተመራማሪዎች ጠቃሚ ግኝት ነው። በአውስትራሊያ ውስጥ አራት የሸረሪት ቅሪተ አካላት ብቻ ተገኝተዋል፣ ይህም ታሪካቸውን ለመረዳት አስቸጋሪ ያደርገዋል። ይህ ግኝት በሸረሪቶች መጥፋት ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል እና ስለ ዝግመተ ለውጥ ባለን ግንዛቤ ላይ ያለውን ክፍተት ይሞላል።
እንደ UNSW የፓሊዮንቶሎጂ ባለሙያ ማቲው ማኩሪ፣ የዚህ ሸረሪት የቅርብ ዘመድ በአሁኑ ጊዜ በሲንጋፖር እስከ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ባለው እርጥብ ደኖች ውስጥ ይኖራል። ይህ የሚያሳየው Megamonodontium mcluskyi በአንድ ወቅት በሜይንላንድ አውስትራሊያ ውስጥ ተመሳሳይ አካባቢዎች ይኖሩ ነበር፣ነገር ግን አውስትራሊያ የበለጠ ደረቃማ በመሆኗ ከመጥፋት ጠፋች።
በቁፋሮ ባወጣው ሰው በዶ/ር ሲሞን ማክሉስኪ የተሰየመው ቅሪተ አካል ከ11 እስከ 16 ሚሊዮን አመት እድሜ እንዳለው ይገመታል። አሁን በአውስትራሊያ ሙዚየም ፓሊዮንቶሎጂ ስብስብ ውስጥ ተቀምጧል እና ተመራማሪዎች እንዲያጠኑት በመስመር ላይ ይገኛል።
የኩዊንስላንድ ሙዚየም አራክኖሎጂስት የሆኑት ሮበርት ራቨን የበላይ ተመልካች ደራሲ ይህ ቅሪተ አካል በአውስትራሊያ ውስጥ እስካሁን ከተገኘው ትልቁ እና በአለም አቀፍ ደረጃ የተገኘው የ Barychelidae ቤተሰብ የመጀመሪያ ቅሪተ አካል ነው ብለዋል። የሸረሪት ቅሪተ አካላት ብርቅየታቸው የመቃብር ባህሪያቸው ነው፣ይህም ለቅሪተ አካል ተስማሚ ሁኔታዎችን ላያቀርብ ይችላል።
ይህ ግኝት በአንድ ወቅት በአውስትራሊያ ይንሸራሸሩ ስለነበሩት የሸረሪት ዝርያዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ስለ ሀገሪቱ የተፈጥሮ ታሪክ ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል።
ምንጮች:
- ናታን ሽሚት, NCA NewsWire
- የአውስትራሊያ ሙዚየም