ወንድም ሮበርት ማክ የናሳን OSIRIS-REx ተልዕኮ በብጁ በተሰራ መሳሪያ ረዳው።

በቫቲካን ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ የሚታወቀው የየየሱሳውያን የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ወንድም ሮበርት ማኬ፣ በናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ ውስጥ በፀሐይ ሥርዓት ውስጥ ካሉት እጅግ ጥንታዊ የሆኑትን አስትሮይድ ነገሮች ለማጥናት በብጁ የተሠራ መሣሪያ በመሥራት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ከሚስዮን መሪዎች አንዱ የሆነው ዶ/ር አንዲ ራያን በሜትሮይትስ ጥናት ላይ ካለው ሰፊ እውቀት የተነሳ የወንድም ማኬን እውቀት ፈልጎ ነበር።
የናሳ ተልእኮ ከጥልቅ ህዋ የተቀረፀውን የአስትሮይድ ቁስ መጠን እና ውፍረት በትክክል የሚለካ ልዩ “ፒኮሜትር” ያስፈልገዋል። ከመደርደሪያ ውጪ ያሉት ፒኮሜትሮች የናሳን ልዩ መስፈርቶች አላሟሉም ነበር፣ ይህም ወንድም ማኬን ለ OSIRIS-REx ተልዕኮ የሚያስፈልገውን ትክክለኛ መሳሪያ የመገንባት ብቸኛ ሰው አድርጎታል።
የወንድም ማክ ብጁ-የተሰራ ፒኮሜትር አሁን የአስትሮይድን ንጥረ ነገር በቅርበት ለመተንተን ጥቅም ላይ ይውላል፤ ይህም ናሳ የፀሐይ ስርዓትን አመጣጥ በተመለከተ ላነሳቸው አንዳንድ አስፈላጊ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ነው። የመሳሪያው ትክክለኛነት እና ችሎታዎች የእነዚህን ጥንታዊ ቁሶች እንቆቅልሽ ለመፍታት በዋጋ ሊተመን የማይችል መሳሪያ ያደርገዋል።
የ OSIRIS-REx ተልእኮ፣ “መነሻዎች፣ ስፔክተራል ትርጓሜ፣ ሪሶርስ መለያ፣ ሴኪዩሪቲ-Regolith ኤክስፕሎረር”፣ የአስቴሮይድ ናሙናዎችን ወደ ምድር በተሳካ ሁኔታ የመመለስ የመጀመሪያ ተልእኮ ለዩናይትድ ስቴትስ ወሳኝ ምዕራፍ ነው። ከሰባት አመታት ቆይታ በኋላ እና 8.8 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ከሚገኘው አስትሮይድ ቤንኑ 200 አውንስ የገጽታ ቁሳቁስ በመሰብሰብ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ሴፕቴምበር 24 ቀን በሰላም ወደ ምድር አረፈች።
የተሰበሰቡት ናሙናዎች በፀሃይ ስርአት የመጀመሪያዎቹ ቀናት ውስጥ እንደተገኙ የሚታመነው ለቋሚ መኖሪያ ቤት እና ለተጨማሪ ጥናት ወደ ናሳ ወደ ሂዩስተን ጆንሰን የጠፈር ማእከል ተላልፏል። ይህ የሳይንስ ሊቃውንት የአጽናፈ ሰማይን ምስጢር በጥልቀት እንዲመረምሩ እና ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲያገኙ አስደናቂ እድል ይሰጣል።
ባጠቃላይ፣ የወንድም ሮበርት ማክ ለ OSIRIS-REx ተልዕኮ ያበረከተው አስተዋፅዖ በተለያዩ መስኮች በባለሙያዎች መካከል ያለውን ትብብር አስፈላጊነት ያጎላል። የእሱ ብጁ-የተሰራ መሣሪያ ናሳ የጥንታዊውን የአስትሮይድ ቁሳቁስ በትክክል መመርመሩን ያረጋግጣል፣ ይህም የፀሐይ ስርዓታችን አመጣጥ ምስጢራትን እንድንከፍት ያደርገናል።
ምንጮች:
- የቫቲካን ኦብዘርቫቶሪ
- ናሳ