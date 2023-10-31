በማርስ ላይ በረራ ማሳካት፡ የረቀቀ ብልሃት ሄሊኮፕተር

የህንድ ሜካኒካል ኢንጂነር ዶ/ር ጄ ቦብ ባላራም የህንድ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (አይአይቲ) ማድራስ የቀድሞ ተማሪ በናሳ ማርስ ሚሽን ቡድን በጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) ውስጥ ቁልፍ ሚና ተጫውቷል። የእሱ የፈጠራ ንድፍ እና የምህንድስና ብቃቱ በአሁኑ ጊዜ በማርስ መሬት ላይ እየበረረ ያለውን የኢንጂኒቲ ሄሊኮፕተር ለመፍጠር መንገድ ጠርጓል።
ብልህነት፣ በፍቅር ቅጽል ስም “ጂኒ” ለአሜሪካ የጠፈር ኤጀንሲ ትልቅ ስኬት ነው። ልክ 1.8 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ይህ ያልተለመደ አይሮፕላን በ 2020 ስራ የጀመረው እና በማርስ ላይ የሚሰራው የናሳ ፐርሴቨራንስ ሮቨር አካል ነው። የሄሊኮፕተሩ ስኬታማ በረራ የዶ/ር ባላራም ፍቅር እና ትጋት ማሳያ ነው።
የብልሃት ብልሃት በግንባታው ላይ ብቻ ሳይሆን በማርስ ከባቢ አየር ውስጥ የመንቀሳቀስ ችሎታው ላይ ነው። በምድር ላይ አውሮፕላን ከማብረር ጋር በሚመሳሰል መልኩ የአየር ሁኔታን መረዳት ለአስተማማኝ የበረራ ስራዎች ወሳኝ ነው። ዶ/ር ባላራም በናሳ ማርስ ሄሊኮፕተር ድረ-ገጽ ላይ ባወጡት መጣጥፍ የሁለቱም የከባቢ አየር አየር እና የጠፈር አየር ለኢንጂኑቲ የበረራ አቅም ያላቸውን ጠቀሜታ አጉልቶ አሳይቷል።
በከባቢ አየር ውስጥ ያለው የአየር ሁኔታ እንደ የአየር ጥግግት ፣ የሙቀት መጠን እና የንፋስ መገለጫዎች ያሉ ሁኔታዎችን የሚያመለክት ሲሆን ይህም የሄሊኮፕተሩን አፈፃፀም በቀጥታ ይጎዳል። በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ የበረራ መለኪያዎችን ማስተካከል ያስፈልጋል. በተጨማሪም፣ ከመነሳት፣ ከማረፍ እና ከከፍተኛ ንፋስ ጋር ተያይዘው የሚመጡት የበረራ አደጋዎች በጥንቃቄ መታየት አለባቸው፣ ልክ እንደ አንድ አብራሪ በምድር ላይ እንደሚያሳስበው።
ደህንነታቸው የተጠበቀ በረራዎችን ለማረጋገጥ የኢንጂኑቲ ኦፕሬተሮች በሮቨር ላይ የሚገኙትን የተለያዩ ሞዴሎችን እና መሳሪያዎችን የሚጠቀሙ የአየር ሁኔታ ባለሙያዎችን ያማክራሉ። እነዚህ ሞዴሎች ከዓለም አቀፉ የስርጭት ሞዴሎች እስከ ጥሩ ደረጃ ያላቸው የጂኦግራፊያዊ ሞዴሎች በጄዜሮ ክሬተር ውስጥ አካባቢያዊ ተጽእኖዎችን ይይዛሉ. ከማርስ ኢንቫይሮንሜንታል ዳይናሚክስ ተንታኝ (MEDA) በፅናት ላይ የተገኘ መረጃ በከባቢ አየር ዳሳሾች የተገጠመለት የውሳኔ አሰጣጡን ሂደት የበለጠ ያሳውቃል።
እንደ እድል ሆኖ፣ በማርስ ላይ ያለው የአየር ሁኔታ ትንበያ ውቅያኖሶች ባለመኖሩ ከመሬት ጋር ሲወዳደር ቀላል ነው። በማርስ ላይ ያሉት ቅጦች የበለጠ ሊገመቱ የሚችሉ ናቸው, ይህም ቡድኑ ወደ በረራው የሚወስደውን ታሪካዊ የአየር ሁኔታ መረጃ እንዲመረምር እና በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔዎችን እንዲወስድ ያስችለዋል.
ብልህነት ራሱ አስደናቂ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ክብደት ባለው የካርቦን ፋይበር የተገነባ እና በግማሽ ሜትር ቁመት ላይ የቆመ, የዘመናዊ ምህንድስና ብልሃትን ያሳያል. ቀጭኑ የማርስ ከባቢ አየር፣ በግምት አንድ መቶኛው የምድር ጥግግት፣ የሄሊኮፕተሩ ምላጭዎች ከ2400 እስከ 2900 በደቂቃ ፍጥነት እንዲሽከረከሩ ያስገድዳቸዋል፣ ይህም በምድር ላይ ካሉ ሄሊኮፕተሮች በአስር እጥፍ ይበልጣል።
ይህ አስደናቂ ሙከራ በሌላ ፕላኔት ላይ የመጀመሪያውን የተጎላበተ እና ቁጥጥር የሚደረግበት በረራ ያሳያል። በPerseverance rover ውስጥ ወደ ማርስ ከተጓዝን በኋላ፣ ብልህነት በኤፕሪል 3፣ 2021 ወደ ማርስ ምድር ተሰራጭቷል። በ30 ቀናት የሙከራ መስኮት ውስጥ ተከታታይ የሙከራ በረራዎችን ያካሂዳል፣ ይህም ከመሬት ውጭ አቪዬሽን ያለውን ግንዛቤ የበለጠ ያሰፋዋል።
ትሑት እና የተዋጣለት መሐንዲስ ዶ/ር ባላራም የህንድ ተማሪዎችን በህዋ ምርምር ለማበረታታት እና ለመደገፍ በማሰብ ከናሳ በቅርቡ ጡረታ ለመውጣት አቅዷል። ለስኬቱ በ IIT ማድራስ የሠለጠነውን ሥልጠና ይመሰክራል እናም በህንድ ውስጥ ሀገሪቱን ኩራት ለማድረግ የሚጠባበቁ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ጎበዝ ተማሪዎች እንዳሉ ያምናል።
በየጥ:
ጥ፡ ብልህነት ምንድን ነው?
መ፡ ብልህነት በዶ/ር ጄ ቦብ ባላራም የተነደፈ ሄሊኮፕተር ለናሳ ማርስ ሚሽን ቡድን በአሁኑ ጊዜ በማርስ መሬት ላይ እየበረረ ነው።
ጥ፡ የ Ingenuity ሄሊኮፕተር ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: ኢንጂኑቲ ሄሊኮፕተር በሌላ ፕላኔት ላይ የመጀመሪያው የተጎላበተ እና ቁጥጥር የሚደረግበት በረራ ሲሆን ይህም ከመሬት ውጭ አቪዬሽን ውስጥ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል።
ጥ፡ የአየር ሁኔታ የብልህነት በረራ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ፡ የከባቢ አየር የአየር ሁኔታ፣ እንደ የአየር ጥግግት፣ የሙቀት መጠን እና የንፋስ መገለጫዎችን ጨምሮ፣ የሄሊኮፕተሩን አፈጻጸም ይጎዳል። የ Ingenuity ቡድን የአየር ሁኔታ ባለሙያዎችን ያማክራል እና የአየር ሁኔታ ሞዴሎችን እና መረጃዎችን በPerseverance rover ላይ ካሉ መሳሪያዎች በመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ የበረራ ስራዎችን ያረጋግጣል።
ጥ፡ የብልሃት ግንባታ ምንድን ነው?
መ፡ ብልህነት እጅግ በጣም ቀላል ክብደት ካለው የካርቦን ፋይበር የተሰራ ሲሆን ቁመቱ ግማሽ ሜትር ነው። ቀጭኑ የማርስን ከባቢ አየር ለማካካስ የዛፎቹ ጫፎቹ በምድር ላይ ካሉ ሄሊኮፕተሮች በአስር እጥፍ ፍጥነት ይሽከረከራሉ።
ጥ፡ የዶክተር ባላራም የወደፊት ዕቅዶች ምንድን ናቸው?
መ፡ ዶ/ር ባላራም ከናሳ ጡረታ ለመውጣት አቅዷል እና የህንድ ተማሪዎችን በጠፈር ፍለጋ ላይ ለመደገፍ እና ለማነሳሳት አስቧል። በህንድ ውስጥ ለሚደረገው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች አስተዋፅኦ ለማድረግ ያለመ ነው።