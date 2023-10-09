በአጥቢ እንስሳ ሕዋሳት ውስጥ አዲስ የተገኘ ሚኒ-ኦርጋን ለዲኤንኤ መከላከያ ስርዓት ሊሆን ይችላል።

የሳይንስ ሊቃውንት በአጥቢ አጥቢ ህዋሶች ውስጥ እንደ ውስጠ-ግንቡ የመከላከያ ስርዓት ሆኖ የሚያገለግል አዲስ የተገኘ አነስተኛ አካል ለይተው አውቀዋል። ይህ መዋቅር, "exclusome" ተብሎ የሚጠራው, ነፃ ተንሳፋፊ ጄኔቲክ ቁሳቁሶችን በሴሎች ሳይቶፕላዝም ውስጥ ያጠቃልላል, ይህም ከኒውክሊየስ ይርቃል.
ሁሉም እንስሳት፣ እፅዋት እና ፈንገሶች በኒውክሊየስ ውስጥ ዲ ኤን ኤ የያዙ eukaryotic cells አላቸው። ሆኖም፣ አንዳንድ ዲ ኤን ኤዎች በሳይቶፕላዝም ውስጥ ካለው ኒውክሊየስ ውጭ አሉ። በተጨማሪም ከቫይረሶች እና ከባክቴሪያ የሚመጡ የውጭ ጄኔቲክ ቁሳቁሶች ወደ ሳይቶፕላዝም ሊገቡ ይችላሉ. ይህ የዘረመል ቁሳቁስ ከኒውክሊየስ እንዴት እንደሚርቅ እና ፕሮቲኖችን ለማምረት ጥቅም ላይ ካልዋለ ለምን እንደሚቀንስ ምስጢር ሆኖ ቆይቷል።
ተመራማሪዎች ይህ ማግለል ሴሎች በሳይቶፕላዝም ውስጥ ያለውን የጄኔቲክ ቁሳቁሶችን እንዴት እንደሚከላከሉ ለማብራራት ሊረዳ ይችላል ብለው ያምናሉ። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ መዋቅር ከቀደምት የዩካርዮቲክ ህዋሶች የተገኘ ቅርስ እና ከኒውክሊየስ እድገት ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል።
አግላይ ሱሪው ድርብ ሽፋን ያለው ሲሆን በክሮሞሶም ጫፍ ላይ የመከላከያ ውቅር የሆኑትን ቴሎሜሮችን የሚያመለክት የዘረመል ቁስ ይዟል። ይህ ቴሎሜር ዲ ኤን ኤ በሴሉ ዙሪያ የሚንሳፈፉ ቀለበቶችን ይፈጥራል እና በገለልተኛ አካል የታሸገ ነው።
ከኒውክሊየስ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ፣ ልዩ የሆነው እንደ ኑክሌር ቀዳዳዎች ያሉ የተወሰኑ ንጥረ ነገሮች የሉትም ፣ ይህም ሞለኪውሎችን በመምረጥ ወደ አስኳል እንዲገቡ ያስችላቸዋል። ማግለያዎች በሴል ክፍፍል ወቅት በሴል ውስጥ ይቆዩ ነበር ነገር ግን ወደ አዲስ የተፈጠሩት ሴሎች አልተላለፉም.
የ exclusome ግኝት ሴሎች ለወራሪዎች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ ለመረዳት እና የካንሰር እና ራስን የመከላከል ሁኔታዎችን ለማጥናት አንድምታ አለው። አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ ወይም አላስፈላጊ የሆኑ የዘረመል ቁሶችን በመያዝ፣ ልዩ የሆነው ህዋሶች ኢንፌክሽኖችን እንዲለዩ እና እንዲዋጉ ሊረዳቸው ይችላል።
ከክሮሞሶም ውጭ ሴሎች እንዴት ለዲኤንኤ ምላሽ እንደሚሰጡ ተጨማሪ ምርምር በፕላዝማይድ እና በካንሰር መካከል ስላለው ግንኙነት ብርሃን ሊፈጥር ይችላል። በገለልተኛ አካል ውስጥ የሚገኘው ቴሎሜር ዲ ኤን ኤ ከካንሰር ጋር የተቆራኘ እና የበሽታውን ላልተወሰነ የሕዋስ ክፍፍል ባሕርይ ሚና ይጫወታል።
ጥናቱ የሴሎች መከላከያ ዘዴዎችን እና የጄኔቲክ ቁሳቁሶችን የሚከላከሉ ውስብስብ ስርዓቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል. እነዚህን ሂደቶች መረዳት በካንሰር ምርምር እና ህክምና ውስጥ እድገትን ያመጣል.
ምንጮች:
– ጥናት በሴል ሞለኪውላር ባዮሎጂ ታትሟል
- ከፍተኛ የጥናት ደራሲ ሩት ክሮሼቭስኪ, በ ETH ዙሪክ የባዮኬሚስትሪ ተቋም
- በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂ ፕሮፌሰር የሆኑት ቢርጊት ሬገንበርግ